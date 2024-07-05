Новгородская область, 31 июля, 2014, 17:06 — ИА Регнум. В 11 районах Новгородской области и Великом Новгороде в единый день голосования 14 сентября завершатся 23 избирательные кампании, в ходе которых предстоит заместить 116 выборных должностей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 31 июля, на брифинге в Великом Новгороде сообщил председатель областной избирательной комиссии Борис Алексеев .

Среди наиболее значимых кампаний он назвал дополнительные выборы депутата Новгородской областной думы по округу №9, охватывающему Валдайский, Демянский и Марёвский районы; довыборы депутата думы Великого Новгорода по округу №3, а также выборы глав шести районов Новгородской области.

Для участия в этих выборах представили документы 445 кандидатов - представители 6 политических партий ("Единая Россия", "Справедливая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Яблоко" и "Трудовая партия России") и 48 самовыдвиженцев, а проголосовать смогут более 150 тысяч избирателей области.

"В 2015 году нас ожидает широкомасштабные выборы в органы местного самоуправления, около 300 избирательных кампаний, поэтому выборы этого года для нас - своего рода генеральная репетиция", - заявил глава новгородского облизбиркома Борис Алексеев.

По его словам, выборы пока проходят спокойно, жалоб в облизбирком не поступало.