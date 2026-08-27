Часто можно встретить утверждение, что история футбольного клуба ЦСКА началась в 1923 году. Тогда по приказу начальника Главного управления Всеобуча (системы подготовки резервов для Красной армии), героя Гражданской войны Константина Мехоношина учредили ОППВ — опытно-показательную военно-спортивную площадку Всеобуча.

ИА Регнум

Но история одной из самых известных отечественных команд началась куда раньше, вне привязки к Красной или какой-либо иной армии, и в среде, предельно далекой от футбола.

115 лет назад, 27 августа 1911 года, спортивные хроникеры передали на первый взгляд курьезное сообщение по итогам одного из матчей Московской футбольной лиги (общероссийских чемпионатов тогда еще не было). В группе «Б» игроки довольно известного клуба «Вега» ощутимо — со счетом 6:2 «продули» команде… Общества любителей лыжного спорта.

На заре русского футбола были и другие, не менее любопытные матчи. Например, в том же 1911 году одесскую «Вегу» обыграла команда Московской духовной семинарии — со счетом 4:1 в пользу будущих священников. Но «лыжники», успешно дебютировавшие летом в игре в «ножной мяч», выглядели экзотично даже на этом фоне.

На первый взгляд.

Уже не английская забава

В 1911 году отечественный футбол был еще «несовершеннолетним». Первый в истории Российской империи опыт английской игры имел место 24 сентября 1893 года в Петербурге — причем не как самостоятельное событие, а как «шоу» в перерыве между состязаниями велосипедистов на Семеновском иппо- и циклодроме.

«Площадь для игры была покрыта сплошь грязью. Господа спортсмены в белых костюмах бегали по грязи, то и дело шлепаясь со всего размаха в грязь, и вскоре превратились в трубочистов. Всё время в публике стоял несмолкаемый смех, — описывал первый матч репортер «Петербургского листка». — Игра закончилась победой одной партии над другой».

Игроки российских футбольных «партий» выглядели дилетантами даже в сравнении с любителями — инженерами с завода Вильяма Гоппера (в советское время это был Московский электромеханический завод им. Владимира Ильича), — которые в свободное от службы время пинали мяч у цехов.

Правда, эти инженеры были природными англичанами.

Но уже через два года после питерских «игр в трубочистов в грязи» на московском Ширяевом поле в Сокольниках проходили регулярные матчи русских команд. На них в 1896 году на них обратили внимание представители нации — родоначальницы игры.

«Хорошо известные в то время среди спортсменов англичане господа Стивенс и Торнтон, узнав о нашем футболе, предложили нам устроить состязание русских против англичан», — вспоминал в 1912 году в журнале «К спорту» московский игрок Рудольф Вентцели, уже считавшийся футбольным ветераном. Англичане дали фору — приехали на площадку только в составе 7 человек.

«Для нас было очень приятно, как большие шансы на выигрыш. Несмотря на наши все старания, англичане вбили нам 8 сухих голей, что нас очень обескуражило», — рассказывал Вентцели. Проигрыш в первой международной встрече раззадорил наших.

В начале века в столицах, а затем и по всей империи появляются команды при спортивных клубах. В октябре 1910-го, еще до официального создания национальной сборной (Всероссийский футбольный союз появился в 1912-м), россияне провели два товарищеских матча против сборной Богемии — Чехии, которая тогда была частью Австро-Венгрии.

Оба раза наши победили — 5:4 и 1:0.

В том же 1910 году стартовало первое первенство Московской футбольной лиги. А 22 августа 1911 года российская — пока еще неофициальная — сборная решилась сразиться с англичанами на поле петербургского клуба «Невский». По итогам был сделан вывод, что надо еще серьезно работать: британские гости выиграли всухую 11:0.

Число игроков и команд лишь увеличилось.

Команда ОЛЛС

Общество любителей лыж было старше московского футбольного чемпионата. Оно возникло ещё в 1901 году, когда в России быстро развивался организованный спорт. Несмотря на название, одним коньковым бегом дело вскоре не ограничивалось: при ОЛЛС занимались представители разных спортивных дисциплин. В 1911 году появилась и секция игры в «футъ-боллъ».

Причем подошли к делу не как к случайной забаве. ОЛЛС выставило сразу три футбольные команды и вошло в московское первенство класса «Б». Для новичков это означало переход от товарищеской игры к организованному соревнованию — с календарем, соперниками, таблицей и официальным результатом.

Первым соперником и стала «Вега». Именно этот матч официальный сайт ЦСКА сегодня называет началом большой армейской истории. Через сто лет, 27 августа 2011 года, клуб отмечал вековой юбилей именно от этой игры.

Символично и само начало — не осторожная ничья и не поражение неопытной команды, а шесть забитых мячей. О футболистах той встречи осталось куда меньше сведений, чем о звездах последующих эпох, но клубная история сохранила фамилии первых игроков ОЛЛС: Буховцев, Томсен, Фивейский, Шафоростов, Фаворский, Кынников, Постнов, Строганов, братья Четвериковы, Лебедев, Никифоров, Каратаев и другие.

Как лыжники стали армейцами

Первая мировая война, две революции 1917-го и начало Гражданской не прервали развитие российского футбола и будущего ЦСКА.

Команда постепенно крепла, а после революции продолжила участвовать в московских соревнованиях. С 1918 года она выступала уже среди сильнейших команд класса «А» — кубке Фульды (по имени дореволюционного мецената, владельца ювелирного магазина и известного спортивного деятеля по имени Роман Фульда). Клубные цвета футболистов ОЛЛС тогда отличались от нынешних «красно-синих»: команда выступала в синих майках и белых трусах.

В сезоне 1922 года ОЛЛС выиграло московский весенний чемпионат, а затем и кубок Тосмена — официальное соревнование Москвы и Петрограда.

А через год революционные преобразования добрались и до физической культуры. «Старорежимные» гимнастические и спортивные общества упразднялись — вместо них создавались ведомственные спортклубы. Уже существующие команды прикреплялись к тем или иным заводам или учреждением. Вместо московских дерби — появилась столичная «вновь созданная лига при обществе «Динамо» из восьми ведомственных команд.

Так бывшие «лыжники» и оказались под крылом Всеобуча и его опытно-показательной военно-спортивной площадки (ОППВ).

Дореволюционная спортивная традиция стала частью новой системы физподготовки красноармейцев. В ОППВ развивали не только футбол — там занимались лёгкой и тяжёлой атлетикой, гимнастикой, боксом, стрельбой, лыжным спортом, баскетболом, хоккеем с мячом.

В 1928 году ОППВ вошла в Центральный дом Красной армии. Так появилась футбольная команда ЦДКА — название, которому предстояло стать легендарным.

Команда лейтенантов

База тогда располагалась в Сокольниках, на 4-м Лучевом просеке, — близко от того места, где зародился московский футбол.

«Чистенький, ухоженный, содержащийся в прекрасном состоянии… в окружении вековых елей… На этом скромном стадионе выросли несколько поколений армейских футболистов», — вспоминал о домашнем стадионе нападающий ЦДКА и сборной СССР Валентин Николаев.

Сезон 1945 года

Настоящий золотой век армейского футбола наступил уже после Великой Отечественной войны. В 1945 году ЦДКА завоевал Кубок СССР, а затем началась эпоха знаменитой «команды лейтенантов». В 1946, 1947 и 1948 годах армейцы подряд стали чемпионами СССР — до них никому в союзном футболе этого сделать не удавалось. Затем последовали ещё чемпионские сезоны 1950 и 1951 годов.

За ЦДКА выступали люди, ставшие легендами: Григорий Федотов, Всеволод Бобров, Валентин Николаев, Алексей Гринин. В послевоенной стране, где стадионы снова заполнялись десятками тысяч зрителей, армейская команда стала одним из символов возвращения к мирной жизни. Официальная клубная история отмечает, что уже чемпионат 1945 года проходил при переполненных трибунах, а в 1946-м ЦДКА впервые взял золото союзного первенства.

Далее организационная цепочка отражала историю самих Вооружённых сил: ЦДКА в 1951 году превратился в ЦДСА (Центральный дом Советской армии),

В 1952 году, после поражения сборной СССР от Югославии на Олимпиаде в Хельсинки, именно армейский клуб сделали главным виновником неудачи — причем неудачи политической, учитывая вражду Иосифа Сталина и Иосипа Броз Тито.

Чемпион СССР, 1991 год

Приказом Комитета по делам физкультуры и спорта команда ЦДСА была снята с чемпионата и расформирована. Причем к тому моменту действующий чемпион успел выиграть все три стартовых матча нового первенства — результаты затем аннулировали.

Решение выглядело почти как приговор: сильнейший коллектив страны исчез административным росчерком. Однако и этот разрыв оказался временным.

Новый стадион, новая жизнь

Уже в конце 1953 года было принято решение о возвращении армейской футбольной команды, и с 1954-го она снова участвовала в соревнованиях.

В 1957-м — в ЦСК Министерства обороны, а с 1960 года команда стала называться ЦСКА — Центральным спортивным клубом армии.

В 1950-е команда не только активно меняла имена, но и обзавелась новым домом. В середине десятилетия стадион ЦДКА в Сокольниках снесли в рамках подготовки к Американской национальной выставке 1959-го (на полях которой первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев дебатировал с вице-президентом США Ричардом Никсоном).

В 1961-м по инициативе первого замминистра обороны СССР маршала Андрея Гречко был открыт стадион ЦСКА на 3-й Песчаной улице на Соколе — который позже получил имя Григория Федотова. В открытых источниках встречается информация, что раньше на этом месте находились конюшни московского ипподрома.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/ИТАР-ТАСС Победа в Кубке УЕФА 2005

По основной версии, именно отсюда и происходит прозвище команды — «кони» (в любом случае сейчас конь — символ клуба и его официальный талисман).

В дальнейшем у армейцев были новые пики. Чемпионство СССР 1970 года, затем золотой дубль 1991-го — последнее чемпионство и последний Кубок в истории Советского Союза. После распада страны клубу пришлось существовать уже в совершенно другой экономической и спортивной реальности. Но и в ней ЦСКА вернулся на вершину.

Самой очевидной точкой, связавшей дореволюционную историю ОЛЛС с современным профессиональным футболом, стал 2005 год. ЦСКА выиграл Кубок УЕФА, став первым российским футбольным клубом, завоевавшим европейский клубный трофей. На официальной странице клуба сегодня соседствуют семь чемпионств СССР, шесть чемпионств России и победа в Кубке УЕФА.

За этим перечнем легко потерять самую интересную деталь. Всё началось задолго до огромных стадионов, телевидения, трансферов и миллионных контрактов. ЦСКА родился из той спортивной культуры начала XX века, когда клубы создавали сами любители, а футбол ещё только доказывал русской публике, что он не временная иностранная мода.