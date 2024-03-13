Материалы с тегом «Спортсмены»
Нидерланды будут требовать экстрадиции арестованного в Дубае Квинси Промеса
Нидерланды будут требовать экстрадиции арестованного на основании так называемого «красного уведомления» в Дубае футболиста московского «Спартака» нидерландца Квинси Промеса. Об этом «РИА Новости» заявили в прокуратуре королевства. «Красное уведомление» — это запрос о поиске и временном аресте лица...
13 марта 2024
Футболиста «Спартака» Квинси Промеса арестовали в Дубае
Футболист московского «Спартака» нидерландец Квинси Промес был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов, сообщает De Telegraaf. 32-летнего Промеса арестовали 13 марта в связи с запросом об экстрадиции из Нидерландов. Ему предстоит отбывать длительный тюремный срок за участие в торговле...
13 марта 2024
Вайцеховская заступилась за Тарасову после обвинений Тутберидзе
Спортивная журналистка и олимпийская чемпионка по прыжкам в воду Елена Вайцеховская заявила, что не понимает, за что тренер Татьяна Тарасова должна извиняться перед коллегой Этери Тутберидзе после её слов о том, что в допинговом деле фигуристки Камилы Валиевой виноват её тренер. Об этом журналистка...
13 марта 2024
Умер чемпион СССР по хоккею Владимир Зубрильчев
Умер бывший нападающий «Динамо» Владимир Зубрильчев. Спортсмену было 63 года. Об этом сообщили на сайте клуба. Причины смерти Зубрильчева не уточнили. Карьеру спортсмен начинал в нижнетагильском «Спутнике». Также Зубрильчев играл за минское и харьковское «Динамо». В 1984-м он перебрался в...
10 марта 2024
Умер семикратный чемпион мира по хоккею с мячом Николай Дураков
В Екатеринбурге умер семикратный чемпион мира по хоккею с мячом Николай Дураков. Его называли лучшим игроком XX века. Об этом сообщили на сайте Федерации хоккея с мячом России. Хоккеист умер вечером 9 марта. Ему было 89 лет. Причина смерти пока неизвестна. Дату и место похорон объявят позже...
10 марта 2024
Уткин назвал Вяльбе дурой за слова о пострадавших на Спартакиаде девушках
Футбольного комментатора и спортивного журналиста Василия Уткина возмутили слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, заявившей: «Ничего страшного» — в связи с массовым завалом лыжниц на трассе во время Всероссийской спартакиады учащихся в Сочи, приведшим к массовым травмам. Он...
9 марта 2024
Российский боец ММА попал в реанимацию перед боем на турнире ACA
Российский боец смешанного стиля (ММА) Биберт Туменов попал в реанимацию накануне боя на турнире ACA (Absolute Championship Akhmat) 172, запланированного на 9 марта в Москве. Из-за этого главный поединок турнира Туменова с Курбаном Тайгибовым в полуфинале Гран-при в полулёгком весе отменили...
9 марта 2024
Хоккеист Кузнецов счёл переход в «Каролину» своим последним шансом
Российский нападающий Евгений Кузнецов заявил, что переход в клуб Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» является для него последним шансом в карьере. Его слова привёл журнал The Hockey News. «Я никогда не бежал от своих ошибок прошлого и никогда о них не жалел. Это те моменты жизни, на...
9 марта 2024
Приведшую к травмам лыжную гонку в Сочи назвали соответствующей регламенту
Условия проведения женской лыжной гонки во время Всероссийской спартакиады учащихся в Сочи, в ходе которой многие участницы получили травмы, соответствовали регламенту, заявил ТАСС технический делегат Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Игорь Беломестнов. «Старт был дан в соответствии с...
8 марта 2024
Нападающий «Вашингтона» Кузнецов перешёл в «Каролина Харрикейнз»
Российский хоккеист Евгений Кузнецов перешёл из «Вашингтон Кэпиталз» в «Каролина Харрикейнз» и продолжил карьеру в Национальной хоккейной лиге. Об этом стало известно 8 марта. «Кузнецов обменивается в «Каролина Харрикейнз» на выбор в третьем раунде драфта 2025 года», — сообщил журналист Пьер Лебрюн...
8 марта 2024
Вяльбе объяснила массовые травмы на гонке в Сочи слабой подготовкой лыжниц
Массовый завал лыжниц на трассе во время Всероссийской спартакиады учащихся в Сочи, приведший к многочисленным травмам, произошёл из-за слабой подготовки спортсменок, заявила «Спорт-Экспрессу» глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе. «Всё дело в том, что эти спортсмены даже не...
8 марта 2024
Губерниев назвал Вяльбе преступницей после падения лыжниц на Спартакиаде
Комментатор Дмитрий Губерниев жёстко раскритиковал главу Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе и организаторов масс-старта у девушек на Спартакиаде в Сочи, во время которого произошло массовое заваливание участниц. Свою оценку он дал после случившегося 8 марта в Telegram-канале. «Лыжницы...
8 марта 2024
Причин переносить приведшую к травмам лыжную гонку не было, заявила Вяльбе
Когда начиналась женская лыжная гонка Всероссийской спартакиады учащихся в Сочи, в ходе которой произошло массовое падение спортсменок, изначально не было причин её переносить, заявила «РИА Новости» глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе. «Я не являюсь членом жюри, вопрос не ко мне...
8 марта 2024
После массового завала лыжниц на Спартакиаде в Сочи отменили мужскую гонку
Организаторы Всероссийской спартакиады учащихся в Сочи после массового завала лыжниц в ходе гонке на 10 км отменили мужскую гонку на 15 км, сообщил ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Министерства спорта России. «Все пострадавшие находятся в больнице. Мужской масс-старт, который также должен был пройти...
8 марта 2024
Международный союз конькобежцев продолжил проверки Валиевой на допинг
Международный союз конькобежцев (ISU) продолжил проверки фигуристки Камилы Валиевой на допинг после её дисквалификации. Об этом стало известно 8 марта из документов ISU. Валиеву включили в обновлённый пул тестирования на сезон-2023/24. Спортсменку продолжило проверять на допинг и Российское...
8 марта 2024
Песков назвал историю Костомарова феноменальной победой над собой
История олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова является феноменальной историей победы над собой, заявил 7 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам после премьеры документального фильма о фигуристе. «Феноменальная история, феноменальный фильм...
новость часа
7 марта 2024
Камилу Валиеву исключили из сборной России по фигурному катанию
Фигуристку Камилу Валиеву исключили из сборной России. Об этом ТАСС 7 марта сообщил гендиректор Федерации фигурного катания на коньках Александр Коган. «Валиева в настоящий момент не входит в состав сборной. Всё сделано в соответствии с законодательными документами», — заявил он. Как сообщало ИА...
новость часа
7 марта 2024
Российские гимнасты отказались отбираться на Олимпиаду под белым флагом
Российские гимнасты не явились на этап Кубка мира в Баку по спортивной гимнастике и лишились шанса отобраться на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе. Это следует из документов Международной федерации гимнастики (FIG). Россияне могли отобраться на Олимпиаду, если бы успешно выступили на этапах...
7 марта 2024
Вяльбе с иронией предложила вручать медали Олимпиады посмертно
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе с иронией предложила вручать посмертно медали победителям Олимпийских игр. Так она прокомментировала вопрос журналистов о регламенте Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое может направлять допинг-пробы спортсменов на...
новость часа
7 марта 2024
ПКР назвал условия участия россиян в Паралимпиаде дискриминационными
Критерии участия российских спортсменов в Паралимпийских играх 2024 года в Париже, установленные Международным паралимпийским комитетом, дискриминационны и несправедливы. Об этом 6 марта заявили в пресс-службе Паралимпийского комитета России. «Это дискриминационное решение по отношению к российским...
6 марта 2024