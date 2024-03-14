Материалы с тегом «Футбол»
Тренер одесского «Черноморца» Касьяненко бежал в США после сборов в Турции
Тренер по физподготовке одесского футбольного клуба «Черноморец» Игорь Касьяненко не вернулся на Украину после сборов в Турции. Об этом сообщила 14 марта пресс-служба клуба. В клубе отметили, что Касьяненко полноценно участвовал в тренировках и проводил всё время с футболистами, но не явился в...
14 марта 2024
Мусаев вновь стал главным тренером ФК «Краснодар»
Новым главным тренером футбольного клуба «Краснодар» стал Мурад Мусаев, сообщили 14 марта в пресс-службе клуба. «ФК «Краснодар» сообщает о назначении главным тренером Мурада Мусаева», — сообщили в пресс-службе. Отмечается, что контракт заключён до конца текущего сезона. Мусаев руководил командой с...
14 марта 2024
Определились все участники четвертьфинала футбольной Лиги чемпионов
После заключительных ответных матчей 13 марта между «Атлетико» и «Боруссией» 1/8 финала Лиги чемпионов стали известны все участники четвертьфинала. В список попали восемь команд: испанские «Реал», «Барселона» и «Атлетико М», английские «Манчестер Сити» и «Арсенал», немецкие «Бавария» и «Боруссия»...
14 марта 2024
«Зенит» победил «Динамо» в матче Кубка России со счётом 2:0
Петербургский «Зенит» 13 марта на своём поле обыграл московское «Динамо» в ответном четвертьфинальном матче «пути РПЛ» ФОНБЕТ Кубка России по футболу. Встреча участников «золотой гонки» завершилась со счётом 2:0 — петербуржцы вышли в ½ финала «пути РПЛ», москвичи продолжат борьбу в «пути регионов»...
14 марта 2024
Нидерланды будут требовать экстрадиции арестованного в Дубае Квинси Промеса
Нидерланды будут требовать экстрадиции арестованного на основании так называемого «красного уведомления» в Дубае футболиста московского «Спартака» нидерландца Квинси Промеса. Об этом «РИА Новости» заявили в прокуратуре королевства. «Красное уведомление» — это запрос о поиске и временном аресте лица...
13 марта 2024
Футболиста «Спартака» Квинси Промеса арестовали в Дубае
Футболист московского «Спартака» нидерландец Квинси Промес был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов, сообщает De Telegraaf. 32-летнего Промеса арестовали 13 марта в связи с запросом об экстрадиции из Нидерландов. Ему предстоит отбывать длительный тюремный срок за участие в торговле...
13 марта 2024
Аршавин назвал ошибкой увольнение тренера «Краснодара» Ивича
Увольнение главного тренера футбольного клуба «Краснодар» Владимира Ивича является ошибкой, поскольку возглавляемая им команда ещё могла бы побороться за первое место в Российской премьер-лиге (РПЛ), заявил футболист, бывший капитан сборной России, член правления петербургского клуба «Зенит» Андрей...
13 марта 2024
Ивич после увольнения из «Краснодара» обратился к болельщикам
Бывший главный тренер футбольного клуба «Краснодара» Владимир Ивич после своего увольнения обратился к болельщикам команды. об этом 13 марта сообщил портал «РБ Спорт». «Хотел бы поблагодарить всех болельщиков клуба за поддержку. Желаю вам всего самого наилучшего», — сказал Ивич. «Краснодар»...
13 марта 2024
Зарема Салихова высказалась по поводу увольнения Ивича из «Краснодара»
Увольнение главного тренера футбольного клуба «Краснодар» Владимира Ивича посреди самого успешного сезона в его истории — это самодурство. Об этом заявила супруга бывшего владельца ФК «Спартак» Леонида Федуна Зарема Салихова. «Увольнять Ивича из «Краснодара» посреди самого успешного сезона в...
13 марта 2024
«Спартак» прокомментировал проблемы Промеса с возвращением в РФ
Рассмотрение обстоятельств, которые пока не позволяют игроку московского футбольного клуба «Спартак», гражданину Нидерландов Квинси Промесу вернуться в Россию, может занять ещё некоторое время. Об этом журналистам сообщила пресс-служба ФК. «Рассмотрение обстоятельств, которые пока не позволяют...
13 марта 2024
Желавшего получить российский паспорт футболиста вызвали в сборную Германии
Защитник немецкого футбольного клуба «Штутгарт» Вальдемар Антон получил вызов в сборную Германии. Об этом 13 марта сообщил телеканал Sky Sport. По информации источника, главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн решил впервые пригласить Антона в команду на мартовские матчи. В текущем сезоне...
13 марта 2024
ФК «Краснодар» расторг контракт с тренером Ивичем
Футбольный клуб «Краснодар» сообщил о расторжении контракта с главным тренером Владимиром Ивичем. Информация об этом появилась на официальном сайте ФК. «ФК «Краснодар» сообщает о расторжении контракта с главным тренером Владимиром Ивичем», — говорится в сообщении. Также клуб поблагодарил Ивича за...
13 марта 2024
ФК «Краснодар» проиграл подмосковным «Химкам» и вылетел из Кубка России
Футбольный клуб «Краснодар» 12 марта проиграл подмосковным «Химкам» в матче первого этапа четвертьфинала «пути регионов» Кубка России и выбыл из турнира. Встреча на «Арене-Химки» закончилась со счётом 2:0. Первый гол в ворота «Краснодара» забил с пенальти на 25-й минуте Хетаг Хосонов, второй — Олег...
12 марта 2024
Футболист «Факела» Мендель сломал ногу в матче со «Спартаком»
Полузащитник воронежского футбольного клуба «Факела» Андрей Мендель получил перелом в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком». Об этом 12 марта сообщила пресс-служба команды. «В воскресном матче со «Спартаком» Андрей Мендель получил травму — перелом пятой плюсневой...
12 марта 2024
Зарема Салихова раскритиковала возможное назначение Черчесова в «Спартак»
Зарема Салихова, жена бывшего владельца московского футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна, прокомментировала информацию о возможном назначении Станислава Черчесова главным тренером «красно-белых». Об этом 11 марта сообщил портал Metaratings. «Черчесов? Зачем тогда Амарал? И как вместе уживутся...
11 марта 2024
В Италии футбольный клуб уволил тренера за удар игрока головой
Итальянский футбольный клуб «Лечче» отправил в отставку главного тренера Роберто Д’Аверсу после инцидента, произошедшего после матча с «Вероной». Об этом 11 марта сообщила пресс-служба команды. «Лечче» 10 марта потерпел поражение от «Вероны» на своём поле со счётом 0:1 в матче 28-го тура Серии А...
11 марта 2024
ФИФА и УЕФА согласовали товарищеский матч сборных России и Белоруссии
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) согласовали проведение товарищеского матча сборных России и Белоруссии. Об этом 11 марта сообщил первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич. «УЕФА не возражает против нашего...
11 марта 2024
Сборная России по футболу сыграет с командой Белоруссии в июне
Сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с командой Белоруссии в июне. Об этом 11 марта сообщил журналистам президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков. «Мы договорились о проведении игры со сборной Белоруссии. Матч планируется в июне, на выезде, в Минске», — сказал...
11 марта 2024
«Спартак» обратился к болельщикам после поражения от «Факела»
Московский футбольный клуб «Спартак» обратился к своим болельщикам с просьбой о поддержке. Сообщение опубликовано 11 марта в Telegram-канале команды. «Красно-белые, мы жалеем, что у нас не получилось подарить вам ещё один праздничный вечер в «Лужниках». Большое спасибо всем, кто пришёл на стадион и...
11 марта 2024
Источник сообщил об увольнении Абаскаля из «Спартака»
Отставка Гильермо Абаскаля с поста главного тренера московского футбольного клуба «Спартак» является решённым делом. Об этом 11 марта сообщил журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале со ссылкой на источник. «Отставка Абаскаля — дело решённое, испанец покидает «Спартак», — говорится в сообщении...
11 марта 2024