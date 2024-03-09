Материалы с тегом «ЦСКА»
Футболист ЦСКА Зделар назвал матч между Россией и Сербией братским
Товарищеская игра между сборными России и Сербии по футболу пройдёт в братской атмосфере. Об этом в беседе с ТАСС заявил полузащитник московского ЦСКА Саша Зделар. По словам футболиста, он ещё не знает, попадёт ли в окончательный состав сербской сборной, но тот факт, что спустя несколько лет он...
9 марта 2024
Вратарь ЦСКА Акинфеев обновил два рекорда РПЛ в матче с «Крыльями Советов»
В матче 20-го тура Российской премьер-лиги вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев обновил сразу два рекорда, отразив 19-й пенальти в рамках чемпионатов России и проведя 250-й «сухой» матч. Игра проходила в Самаре. Там армейцы встречались с «Крыльями Советов». Акинфеев провел 250-й матч на ноль. По...
8 марта 2024
Дубль Роши помог ЦСКА победить «Крылья Советов» в матче РПЛ
Защитник московского клуба ЦСКА Виллиан Роша оформил дубль в матче 20-го тура Российской премьер-лиги с самарской командой «Крылья Советов». Игра проходила на поле самарского стадиона «Солидарность Арена» и закончилась победой гостей со счётом 0:2. Роша забил мячи на 3-й и 49-й минутах, оформив...
8 марта 2024
Нижегородское «Торпедо» уступило в шестом подряд матче КХЛ
В очередном матче регулярного сезона КХЛ нижегородское «Торпедо» уступило на домашней арене столичному ЦСКА. Для команды Игоря Ларионова это уже шестое подряд поражение в лиге. Клубы встречались во дворце спорта «Нагорный». Игра завершилась минимальной победой столичных армейцев 1:2. У победителей...
24 февраля 2024
Футбольный клуб ЦСКА разгромил подмосковные «Химки» в товарищеском матче
Московский ЦСКА крупно обыграл подмосковными «Химки». Встреча проходила на тренировочном сборе в турецком Белеке и завершилась победой армейцев 3:0. Первый тайм прошёл без моментов и голов. Во второй половине игры команды перешли к активным действиям. Счёт открыл нападающий армейцев Фёдор Чалов. На...
20 февраля 2024
ЦСКА расторг соглашение с американским баскетболистом спустя три недели
Американский баскетболист Уилл Бартон покинул «ЦСКА» на основании одного из предусмотренных в контракте условий. Об этом сообщили на официальном сайте «ЦСКА». В клубе уточнили, что баскетболист уже вернулся в США. О «подписании» спортсмена столичные армейцы объявили три недели назад. В клубе...
20 февраля 2024
ЦСКА уступил «Сочи» 1:2 в товарищеском матче на сборах в Турции
ЦСКА проиграл на сборах в Турции футбольному клубу «Сочи» со счётом 1:2. В начале встречи счёт открыл игрок ЦСКА Виктор Давила. Через пару минут равновесие на табло восстановил Никита Бурмистров. Под занавес первой половины игры окончательный счёт установил словенский полузащитник «Сочи» Мартин...
9 февраля 2024
Хоккейный клуб «ЦСКА» пригласил Такера Карлсона на матч КХЛ с «Витязем»
Хоккейный клуб «ЦСКА» пригласил приехавшего в Россию американского журналиста Такера Карлсона на ближайший матч, который столичная команда сыграет против «Витязя». Об этом сообщил телеканал «Матч ТВ». Игра состоится 19 февраля на «ЦСКА Арене». Матч пройдёт в рамках Чемпионата Континентальной...
5 февраля 2024
Футболист Мамаев прокомментировал сообщения о дебоше в самолёте
Бывший футболист сборной России, чемпион страны в составе ЦСКА Павел Мамаев опроверг сообщения об устроенном им дебоше на борту самолёта, вылетевшего из Москвы в Дубай. «Я кричал и матерился? Конечно, нет, упаси бог. Мы просто попросили вернуть детскую коляску, потому что у нас маленький ребёнок»...
10 января 2024
Умер экс-игрок ЦСКА и сборной Украины Богдан Шершун
Скончался бывший футболист ЦСКА, экс-игрок сборной Украины Богдан Шершун, сообщили 8 января в официальном Telegram-канале столичного клуба. «В составе армейцев он два раза становился чемпионом России и обладателем Кубка России, а также выигрывал Кубок УЕФА. Приносим искренние соболезнования всем...
8 января 2024
Пропавший в Красноярске баскетболист упал с моста в реку Енисей
Баскетболист команды «Барнаул» Антон Петухов, об исчезновении которого стало известно 3 января, упал с Октябрьского моста в Енисей, сообщается в группе «Поиск пропавших детей» им. Оксаны Василишиной в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на данные краевого МВД. «При проведении комплекса...
4 января 2024
В Красноярске пропал воспитанник баскетбольного клуба ЦСКА
Баскетболист клуба «Барнаул» Антон Петухов пропал в Красноярске, сообщила 3 января пресс-служба команды в своём Telegram-канале. В сообщении уточняется, что баскетболист пропал в ночь с 30 на 31 декабря около 03:30 по местному времени. Он вышел из дома и перестал выходить на связь. В региональном...
3 января 2024
Международная федерация хоккея отклонила апелляции Федотова и ЦСКА
Независимый дисциплинарный совет Международный федерации хоккея (IIHF) отклонил апелляции вратаря Ивана Федотова и московского ЦСКА на решение ввести санкции в отношении хоккеиста и клуба, сообщили 16 декабря в пресс-службе IIHF. «Независимый дисциплинарный совет IIHF отклонил апелляции», —...
16 декабря 2023
Футболист Чалов прокомментировал слова Карпина о дебилах и снегопаде
Высказывание главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, раскритиковавшего проведение матчей во время снегопада, тяжело оценить из-за особенностей погоды в России. Об этом нападающий футбольного клуба ЦСКА Фёдор Чалов заявил 4 декабря «Чемпионату». После игры «Ростова» и ЦСКА (0:2) Карпин назвал...
4 декабря 2023
В «Ростове» поддержали Карпина после жёсткого высказывания о матче с ЦСКА
Эмоции главного тренера футбольного клуба «Ростов» Валерия Карпина из-за решения провести матч между ЦСКА и «Ростовом» в снегопад можно понять, заявил 3 декабря спортивный директор ростовского клуба Алексей Рыскин. «Это решение абсолютно неадекватное», — пояснил функционер «РИА Новости». Рыскин...
3 декабря 2023
Карпин назвал дебилом того, кто разрешил «Ростову» и ЦСКА играть в снегопад
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин раскритиковал тех, кто принял решение проводить матч чемпионата России с ЦСКА в условиях сильного снегопада. «Надо быть дебилом, чтобы принимать решение играть в такую погоду Это убийство футбола», — сказал Карпин журналистам. В рамках 17-го...
3 декабря 2023
Самолёт с хоккеистами ЦСКА вынужденно сел в Екатеринбурге
Самолёт с игроками ЦСКА совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге по пути на матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с челябинским «Трактором», сообщила 2 декабря пресс-служба столичного клуба. «Из-за непогоды в аэропорту Челябинска самолёт с армейцами совершил посадку в Екатеринбурге», —...
2 декабря 2023
Агент Вагнера Лава заявил, что футболист мечтает завершить карьеру в ЦСКА
Бразильский футболист Вагнер Лав мечтает вернуться в московский клуб ЦСКА и выступать за него до конца карьеры, сообщил агент спортсмена Эвандро Феррейра 30 ноября сетевому изданию Metaratings.ru. «Конечно, мы ждём предложения от ЦСКА. Вагнер мечтает завершить карьеру в родном клубе. Думаю...
30 ноября 2023
Гендиректор ЦСКА назвал размер первой зарплаты Акинфеева в клубе
По первому контракту с клубом ЦСКА зарплата голкипера Игоря Акинфеева была менее 10 тысяч рублей. Об этом рассказал генеральный директор московского клуба Роман Бабаев. «Акинфеев приходил ко мне подростком, ещё в старом офисе. Если память не изменяет, зарплата была тогда в районе 8600 рублей в...
16 ноября 2023
Акинфеев рассказал, почему не досмотрел матч сборной России
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев посмотрел первые минуты товарищеского матча национальной сборной с Катаром, а потом пошёл гулять с ребёнком. Об этом он рассказал в опубликованном 14 сентября интервью «Российской газете». В ответ на просьбу оценить матч, закончившийся ничьей, он отметил, что после...
15 сентября 2023