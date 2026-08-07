В ночь на 7 августа 1941 года в небе над Москвой истребитель И-16 сбил немецкий бомбардировщик Heinkel He 111. Такое сообщение затерялось бы в ежедневных сводках, если б не одно обстоятельство. Это был один из первых в истории отечественной авиации ночных таранов.

ИА Регнум

У пилота — младшего лейтенанта Виктора Талалихина не было возможности вести огонь, но он не дал уйти «Хейнкелю», который шел к центру столицы. Дальнейшее известно со слов самого Талалихина: «Я принял решение — жертвовать собой, но не упустить гада! Даю полностью газ и своим самолетом врезаюсь в противника».

После удара пилот смог выбраться из летящего к земле самолета — и спустился на парашюте в ближнем тылу, в окрестностях Домодедово. Уже 8 августа 1941 года Виктор Талалихин получил звезду Героя Советского Союза.

Это были дни, когда Красная армия — пусть и изматывая врага контрударами — была вынуждена отступать от Вязьмы и Брянска к столице. Через несколько недель, в конце сентября 1941-го, начался самый тяжелый, оборонительный этап битвы за Москву.

Люди на фронте и в тылу нуждались в воодушевляющих примерах того, как наши бьют врага. Реальная история — уничтожение бомбардировщика со смертоносным грузом и счастливое спасение советского летчика — оказалась как нельзя кстати.

РИА Новости «Подвиг младшего лейтенанта Талалихина». Реконструкция события

Уже 7 августа сообщение о подвиге Талалихина передало всесоюзное радио, в тот же день вышла публикация «Комсомольской правды». На место падения «Хейнкеля» привезли советских и иностранных журналистов. Фото появились в газетах союзников и «нейтралов» как символ того, что Красная армия сдерживает нацистов и готова контратаковать. Весомости добавлял тот факт, что один из погибших немецких пилотов оказался 40-летним полковником, имевшим «Железный крест» за бомбардировки Польши.

Обломки бомбардировщика выставили на всеобщее обозрение в Парке имени Горького под плакатом «Разгромим фашистских налетчиков!».

И разумеется, героем дня был улыбчивый обаятельный летчик Талалихин. В начале войны ему было 22 года. За довольно юный для офицера ВВС возраст и небольшой (всего 155 см) рост его прозвали Малышом, но это был опытный боец, он успел набраться опыта в советско-финскую — в активе было больше 60 результативных вылетов. В публикациях подчеркивалось: вот он, воспитанник отечественной школы авиации. Это было близко к правде.

Быть как Чкалов

Виктор Талалихин родился в 1918-м — это был не только пик гражданской войны, но и год, когда отечественное воздухоплавание начало возрождаться после революционных потрясений. Тогда основоположник российской гидро- и аэродинамики Николай Жуковский развернул работу в Центральном аэрогидродинамическом институте. Здесь же первые проекты создавал инженер-конструктор Андрей Туполев. В том же году было образовано Главное управление авиазаводов.

К началу 1930-х уже по всей стране работали предприятия, КБ, исследовательские центры и летные школы. Школа военных летчиков и авиамехаников действовала и в Вольске Саратовской области, родном городе Талалихина. Витя увлекался авиамоделированием, так же как и его старшие братья Александр и Николай, которые тоже впоследствии стали пилотами. Родители этому увлечению не препятствовали — в домашней мастерской выделили место, где можно было собирать модели планеров.

В 1933-м семья перебралась в Москву. Отец Василий Иванович устроился работать на Первый московский колбасный завод (Микояновский мясокомбинат).

В том же году прошел первый испытательный полет истребителя И-16 — того самого, который будет пилотировать летчик Талалихин. В 1934-м самолет прошел испытания на штопор — за штурвалом был сам Валерий Чкалов, и машина была успешна взята на вооружение РККА.

В это время 16-летний Виктор Талалихин поступил в ФЗУ (фабрично-заводское училище) при комбинате и через два года пошел на работу в колбасный цех — как тогда говорили, продолжил трудовую династию.

Но у Виктора были другие планы. Он записался в планерный кружок при московском аэроклубе Осоавиахима. Там проявил себя так активно, что о нем вышла заметка в одной из московских газет: комсомолец Талалихин успешно пилотирует планер, собирается посвятить себя летному делу, его кумиры — Валерий Чкалов и участники рекордных авиаперелетов Георгий Байдуков и Александр Беляков.

Следующим этапом стало поступление в аэроклуб Пролетарского района Москвы, но будущий ас чуть не провалил медкомиссию из-за небольшого роста. Он еле доставал до педали, а при посадке планера не видел землю. «Это что за детский сад!» — воскликнул начальник клуба Ермаков, когда впервые увидел Виктора.

Не отчислили юного авиатора из заведения благодаря летчику-инструктору Марии Колотилиной, которая для компенсации роста сшила ему специальные подушки: видя их, Ермаков приходил в ярость. Но когда Талалихин провел первый полет, технично и со знанием дела, начальник клуба пожал ему руку, а при сдаче выпускного экзамена комиссия столь старательному студенту аплодировала.

В 1937-м Талалихина призвали в армию и — с учетом опыта — сразу отправили в авиационное училище в Борисоглебске Воронежской области. Получив по окончании «кубики на петлицах» — звание младшего лейтенанта, он начал служить в 27-м истребительном авиаполку ПВО Московского военного округа, занимавшегося испытаниями новых вооружений.

РИА Новости Истребитель И-16 в полете

Здесь он однажды попал на гауптвахту по почти уважительной причине: сделал больше фигур пилотажа, чем было разрешено правилами. Но это лихачество было нарушением техники безопасности. В целом же репутация Талалихина была безупречной: вставал с восходом солнца, ложился спать строго по отбою, в свободное время читал книги об авиации и технике воздушных боев.

Знания пригодились во время финской войны. В 1940-м во время одного из боев в небе над Карельским перешейком Талалихин спас в бою жизнь своему командиру, сбив преследовавший того «Фоккер». За финскую кампанию Талалихин получил орден Красной Звезды. Но это была лишь прелюдия к воздушным боям Великой Отечественной.

По выхлопам в темноте

Уже в конце июля 1941-го немецкая авиация совершила первый налет на Москву. За пять часов бомбардировщики сбросили 5000 фугасных и 750 зажигательных бомб, от которых погибли 130 человек, еще 241 был тяжело ранен. Москва погрузилась во тьму — уличные фонари погасили, витрины магазинов закрыли, а окна завесили темными тканями.

Силы ПВО столицы насчитывали 600 истребителей, 1000 зенитных орудий и 330 зенитных пулеметов. Жители города активно помогали силам ПВО — обезвреживали падающие на крыши домов «зажигалки», которые нужно было как можно быстрее бросить в песок или в воду, чтобы не произошла детонация.

Москвичи помогали запускать в воздух аэростаты — гигантские дирижабли поднимались на высоту до 2,5 километра и сильно снижали точность бомбардировок, заставляя самолеты противника подниматься выше. Зафиксированы случаи, когда немецкие самолеты попросту врезались в стальные тросы аэростатов и падали.

Виктор Талалихин, лето 1941 года

И все же главным оборонительным средством оставались самолеты-истребители. 177-й авиаполк, в котором служил младший лейтенант Талалихин, прикрывал столицу с юго-запада.

Сослуживцы отмечали задиристый, даже хулиганистый характер боевого товарища. Его любимой песней был «Черный ворон». Любил играть на гитаре. Даже перед знаменитым вылетом он нашел время для юмора: «Эх, жуки, Луна-то какая над Москвой! В такую Луну только с девчатами под яблонями разговаривать!».

Но вместо этого пришлось идти на задание. Позже Талалихин поделился подробностями 7 августа 1941 года, которые не попали в первые публикации.

Вечером 6-го, когда немецкие бомбардировщики были зафиксированы на высоте 4500 метров, он вылетел на «Ишачке» (так летчики называли И-16) на их перехват.

Найти вражеские машины в ночном небе было не самой простой задачей. Талалихин обнаружил их по голубым выхлопам из труб. Подойдя к одному из He 111 на достаточное расстояние, он нажал на гашетку и повредил правый двигатель бомбардировщика.

РИА Новости Летчик-истребитель, Герой Советского Союза, младший лейтенант Виктор Васильевич Талалихин (слева)

Немецкий пулеметчик ответной очередью обжег правую держащую штурвал руку советского летчика. Когда Талалихин вновь попытался стрелять по врагу, его пулемет молчал. Вопреки распространенной версии, у него не закончились боеприпасы: когда позже самолет нашли, в нем оставался комплект. Скорее всего, пулей перебило трос, связывавший гашетку с орудием.

Тогда он и решил идти на таран. От удара «Ишачок» перевернулся вверх шасси. Талалихин успел выпрыгнуть из него на высоте в 2500 метров и раскрыть парашют. С высоты он видел падение горящего «Хейнкеля». Когда приземлился, то едва не погиб по недоразумению. Спешно подошедшие к нему колхозники, вооруженные топорами, в темноте чуть не приняли летчика за «фрица». Но увидев что перед ними свой, перебинтовали ему руку и помогли высушить одежду и документы.

А в конце недели герой Советского Союза Талалихин вернулся в строй.

Он погиб в разгар битвы под Москвой, когда линия фронта проходила в считаных десятках километров от города, 27 октября 1941-го в неравном бою с «Мессершмиттами» в районе Подольска.

За годы войны по примеру Талалихина воздушные тараны совершили более трехсот советских летчиков. Двое, Николай Терехин и Алексей Хлобыстов, уничтожили по три самолета противника, получив за это звезды Героев.

В 1944-м, когда наши войска вышли на границы Советского Союза, а ВВС били по глубоким тылам немцев, часто «навещая» и Берлин, на экраны вышел фильм Юлия Райзмана «Небо Москвы». Талалихин выступил прототипом главного героя — летчика Ильи Стрельцова (его сыграл Пётр Алейников), который в неравном бою таранит «Юнкерс».

В 1948 году приказом наркома обороны СССР Талалихина навечно зачислили в 177-й истребительный полк. В послевоенные годы его имя было присвоено множеству улиц и школ. А в 2014 году поисковикам удалось найти фрагменты фюзеляжа И-16 героя, которые хранятся в Музее Победы на Поклонной горе.