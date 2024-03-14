Материалы с тегом «Самолеты»
Глава Росавиации анонсировал создание фонда для реконструкции аэродромов
В России будет создан фонд для реконструкции аэродромов. В течении 2025 года может быть сертифицирована новая авиатехника российского производства, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров. По словам Ядрова, к 2030 году все задачи по увеличению доступности авиаперевозок, которые были поставлены...
14 марта 2024
«Не дотянул до ВВП». Что известно о крушении Ил-76 в Ивановской области
Российский военно-транспортный самолёт Ил-76 12 марта упал в Ивановской области, не дотянув до взлётно-посадочной полосы аэродрома Северный и потерпел крушение в лесопосадке, сообщило 12 марта Министерство обороны России в своём Telegram-канале. Комментарии Минобороны Министерство обороны сразу же...
12 марта 2024
При крушении Ил-76 в Ивановской области погибли пять оренбургских лётчиков
Среди погибших при крушении военно-транспортного самолёта Ил-76 в Ивановской области были пять оренбургских лётчиков. Об этом сообщил мэр Оренбурга Сергей Салмин. «Сегодня в Ивановской области при попытке посадки на аэродроме «Северный» потерпел крушение военно-транспортный самолёт Ил-76. Экипаж...
12 марта 2024
Тела 14 погибших обнаружили на месте крушения Ил-76 в Ивановской области
Тела 14 погибших обнаружили на месте крушения военно-транспортного самолёта Ил-76 под Иваново. Их личности устанавливаются, сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источники. Официальная информация о погибших пока не поступала. Ил-76 потерпел крушение после вылета с аэродрома Северный в...
12 марта 2024
Минобороны подтвердило факт крушения самолёта Ил-76 в Ивановской области
Минобороны России подтвердило факт крушения военно-транспортного самолёта Ил-76 в Ивановской области, на борту было восемь членов экипажа и семь пассажиров. Как указали в ведомстве, согласно докладу с места происшествия, причиной крушения стал пожар одного из двигателей. Самолёт загорелся после...
12 марта 2024
До 12 человек находилось на Ил-76, потерпевшем крушение под Иваново
Не менее 12 человек находилось на борту самолёта Ил-76, потерпевшего крушение во время захода на посадку в Ивановской области. Об этом сообщил Telegram-канал «112». По данным журналистов, упавший самолёт базировался в Твери. На борту были семь членов экипажа и пять пассажиров. Их судьба пока...
12 марта 2024
Военно-транспортный самолет упал в Ивановской области
Военно-транспортный самолет упал в Ивановской области. Предварительно, по данным Telegram-канала «112», речь идёт об Ил-76. Он не дотянул до взлётно-посадочной полосы аэродрома Северный и потерпел крушение в лесопосадке. По предварительным данным, на земле жертв и разрушений нет, на место...
новость часа
12 марта 2024
Экс-премьера Эстонии сняли с рейса из Хельсинки
Бывший премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас не смог улететь в Японию. Финская полиция вечером 9 марта высадила его из самолёта в аэропорту Хельсинки. Об этом сообщил портал Delfi. По данным журналистов, мужчина был нетрезв. В Министерстве иностранных дел Эстонии подтвердили агентству, что Рыйваса...
10 марта 2024
Самолёты ВВС Швеции впервые с её вступления в НАТО пролетели у границ РФ
Военный самолёт Швеции совершил разведывательный полёт вблизи сухопутной границы России. Это произошло впервые с момента вступления королевства в НАТО, сообщил авиационный портал Itamilradar. Ресурс утром 8 марта отследил два полёта самолётов шведских ВВС. Так, над Балтийском морем недалеко от...
новость часа
9 марта 2024
Спецгрузовик повредил крыло самолёта с пассажирами в аэропорту «Пулково»
В петербургском аэропорту «Пулково» спецгрузовик, подводящий на борт питание, повредил концовку крыла самолёта, в котором находились пассажиры, сообщило 9 марта Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета. «Спецгрузовик, подводящий на борт питание, повредил...
9 марта 2024
В Крыму назвали агрессией появление самолётов НАТО над Чёрным морем
НАТО проявила откровенную агрессию в отношении России, заявил 9 марта постоянный представитель Крыма при президенте, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов, комментируя появление британских самолётов 6 марта над Чёрным морем. «Мы имеем дело с откровенной агрессией, провоцирующей...
9 марта 2024
Лётчица рассказала о нештатной ситуации во время «полёта» с Путиным
Во время полёта президента России Владимира Путина на авиатренажёре в Краснодарском высшем военном авиационном училище лётчиков произошла нештатная ситуация — сработала сигнализация об отказе выпуска шасси, рассказала член экипажа в интервью журналисту Павлу Зарубину. Осмотр тренажеров в...
7 марта 2024
Путин назвал пилотов борта номер один опытными и преданными делу
Президент России Владимир Путин охарактеризовал пилотов борта номер один как заслуженных, опытных и преданных своему делу людей. Об этом он заявил во время посещения Краснодарского высшего военного авиационного училища 7 марта. «Я не подбираю экипажи самолётов, на которых летаю, это делает...
7 марта 2024
Путин заявил, что работа армейской авиации достойна самой высокой оценки
Президент России Владимир Путин заявил, что армейская авиация выполняет серьёзные задачи на поле боя и достойна самой высокой оценки. Об этом глава государства сказал на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища 7 марта. «Армейская авиация, выполняющая сегодня...
7 марта 2024
Путин заявил, что не планировал заранее полёт на ракетоносце Ту-160М
Президент России Владимир Путин заявил 7 марта на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища, что полёт на Ту-160М, состоявшийся 22 февраля, был незапланированным, его отговаривали, так как воздушное судно ещё не приняли на вооружение. «Последний полёт не...
7 марта 2024
В Госдуме прокомментировали появление авиации НАТО в Чёрном море
Появление военной авиации стран Североатлантического альянса в Чёрном море является вызовом для России, заявил журналистам депутат Госдумы от Республики Крым (партия «Единая Россия»), генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Так он прокомментировал пролёт над черноморской акваторией самолёта...
новость часа
7 марта 2024
Стратегические бомбардировщики США пролетели над Швецией
Стратегические бомбардировщики США B-1B Lancer и B-52 Stratofortress 6 марта пролетели над территорией Швеции. Как заявили в ВВС королевства, пролёт произошёл в ходе совместных учений. «Lancer и Stratofortress в сопровождении шведского Jas 39 Gripen пройдут над значительной частью шведского...
6 марта 2024
Су-30 ВКС РФ поднялся над Чёрным морем при появлении самолётов ВВС Британии
Истребитель Су-30 ВКС России поднялся в воздух над Чёрным морем при приближении британского разведчика RC-135 и двух истребителей «Тайфун» британских ВВС. Об этом 6 марта заявили в Минобороны России. «При приближении российского истребителя иностранные военные самолёты выполнили разворот от...
новость часа
6 марта 2024
Российский Су-27 сопроводил самолёт ДРЛО и два истребителя ВВС Франции
Российский сверхзвуковой Су-27 поднимался для сопровождения над Чёрным морем самолёта дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) и двух истребителей французских ВВС, приближавшихся к границе страны, сообщило 5 марта Министерство обороны. По информации ведомства, системы контроля...
5 марта 2024
Опытный образец транспортника Ил-212 планируют создать к концу 2026 года
Опытный образец нового российского лёгкого военно-транспортного самолёта с реактивными двигателями Ил-212 планируется создать к концу 2026 года. Об этом 5 марта заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооружённых сил. «Объединённая...
5 марта 2024