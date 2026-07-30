Утром 30 июля над несколькими крупными городами Украины поднимались столбы дыма. ВС России наращивают мощность и расширяют площади ударов по предприятиям украинской «оборонки», по объектам двойного назначения и логистике ВСУ. Нынешняя серия ударов показала: географический и идеологический тыл Украины — Галичина спокойно себя чувствовать не может.

ИА Регнум

«Поджигаем утро, зажигаем небо», — так в официальном канале Минобороны России был озаглавлен видеоролик, приложенный к сводке об ударах БПЛА и высокоточного оружия наземного, морского и воздушного базирования. Горящее небо для Западной Украины, Киева и портовых терминалов на Чёрном море началось глубокой ночью.

В эти часы во Львове «полыхнуло» на территории авиазавода ЛДАРЗ — здесь выпускали, обслуживали и чинили то, что должно было бить по российским городам: завод специализируется на турбореактивных двигателях для крылатых ракет «Фламинго» и ударных дронах.

Синхронно армия России ударила по ракетному агрегатно-детальному заводу «ЛОРТА», также известному как «Львов-1». Его специализация — бортовая электроника и радиолокационные системы для противокорабельных ракет «Нептун-МД» и ЗРК «Клон» — украинского аналога комплексов С-300.

Российские удары вывели из строя еще два завода, где украинский ВПК выпускал и хранил «Фламинго», «Нептуны», другие ракеты и комплектующие к ним. На этот раз речь идет о соседней со Львовской Ивано-Франковской области. На Волыни, в Ровенской области, 30 июля был атакован химзавод, где выпускали компоненты для ракетного топлива.

Западная Украина сполна ощутила результаты своей работы на войну. Нынешние атаки должны заставить задуматься и европейцев. Первым этапом «вразумления» было системное уничтожение грузов, идущих через черноморские порты, которые остаются под контролем Киева. Суда, зоны складирования, южный логистический маршрут — ВС России выбивали всю эту цепочку.

Галичина и Волынь до поры до времени оставались относительно безопасной зоной для размещения ремонтных мощностей и хабов грузов, идущих через Польшу — главного посредника в поставках натовского «товара».

Во Львовской области и на Западной Украине размещены центры контроля воздушной обстановки, которые обеспечивают ПВО ВСУ данными наблюдения.

Масштабные удары по западу означают, что российские силы последовательно воздействуют на оставшиеся элементы логистики и производственные мощности ВПК, узлы и коммуникации.

Врагу придется понять, что речь идет об ударах большой и средней дальности «по взрослому», по всей территории — от заводов Киевской агломерации до логистически важных запада, юга и прифронтовых областей.

Это показала и серия «прилетов» 30 июля.

Как и ранее, приоритетной целью стали работающие на ВСУ предприятия в Киеве, 30 июля это были объекты по производству беспилотников. Главная специализация завода «Маяк» — сборка стрелкового и артиллерийского вооружения. Здесь же собирали комплектующие, боеприпасы и стартовые ускорители для украинских ударных дронов большой и средней дальности.

Киевское предприятие «Электротехнический завод» также работало не по профилю — здесь выпускали разведывательные и ударные БПЛА средней дальности.

На малой родине Владимира Зеленского, в Кривом Роге Днепропетровской области, удар пришелся по заводу «Аквапласт», где для ВСУ собирали ударные воздушные и морские беспилотники, буксируемые и самоходные гаубицы.

Уже традиционно объектами результативных ударов стали порты Одесской области — собственно в Одессе и Южном, где ликвидировали три сухогруза. В сводках упоминаются и важные «нервные узлы» поставок грузов — логистические центры и отделения «Новой почты», через которые идут поставки ВСУ.

Системно и ежедневно

Нынешняя серия атак — продолжение методичного выбивания украинских военных объектов и инфраструктуры, которая обслуживает ВСУ. Синхронно и регулярно «прилетает» по целям в прифронтовой зоне, по инфраструктуре, которую использует противник (мосты, трассы, АЗС), по пунктам управления украинскими дронами.

О системности этой работы можно судить по ежедневным сводкам, в том числе с начала нынешней недели.

Так, в понедельник, 27 июля, в порту Николаева ударные беспилотники поразили два сухогруза с имуществом военного назначения. Атака произошла в тот момент, когда на судах велась разгрузка.

В тот же день российские дроны «накрыли» объекты в ближайшем тылу ВСУ: девять автозаправочных станций в Сумской и Харьковской областях и промышленный объект в Запорожской области.

28 июля украинские источники признали факты неоднократных «прилетов» в портах Одессы, Черноморска (Ильичевска) и Николаева. С мест сообщали о масштабных пожарах по всей прибрежной зоне.

В официальном сообщении нашего Минобороны разъяснялось: 28-го в одесском морском торговом порту был поражен перегрузочный комплекс для хранения топлива, в Черноморске — резервуары с ГСМ, в Николаеве — очередное судно с «карго» военного значения в момент разгрузки.

В тот же день в Сумской области, в районе села Уланово, был разрушен автомобильный мост через реку Локня. В Харьковской области под удары попали площадки запуска беспилотников и центры их управления. В Кривом Роге ВС России атаковали логистический центр ВСУ. Сообщается об уничтожении складских помещений и техники.

В ночь на 29 июля в порту Южный Одесской области под удар попали два сухогруза, которые доставили грузы военного назначения. Днем подбили аналогичное судно в море, северо-западнее острова Змеиного. В морском торговом потру Николаева горели строения перевалочного комплекса с «товаром» для ВСУ и резервуары с ГСМ для украинской военной техники.

В Днепропетровской области ракетные удары пришлись по локомотивам и путевым машинам, которые ВСУ намеревались задействовать для подвоза подкреплений и боеприпасов к линии фронта.

В тот же день были выбиты автозаправки в Изюме (Харьковская область) и Сумской области. В двух городах Харьковской области — Чугуеве и Балаклее — под удар попали промзоны.

Выверенные атаки вражеских объектов в промышленных центрах, портах, на путях транспортировки к фронту, а теперь и по сухопутному маршруту Европа — Украина системно уменьшают возможность противника атаковать, парализуют украинскую экономику, транспортную и энергетическую системы.

В этом принципиальное отличие «будничной работы» армии России от «пиар-атак» ВСУ. Те предпринимаются Киевом для того, чтобы иметь «аргументы» в торге с европейцами за помощь.

Но ожидаемого экономического, военного и психологического эффекта эти «показательные выступления» не имеют — ВСУ остается лишь малоэффективно реагировать на действительно болезненные удары армии России.