Психологическая атака провалилась: удары ВСУ по логистическим центрам маркетплейса Wildberries, рассчитанные на деморализацию российского общества, достигли прямо противоположного эффекта. Вместо паники и страха в социальных сетях развернулась волна ироничных комментариев, флешмобов поддержки отечественных предпринимателей и заявлений о готовности помогать армии России.

Global Look Press

Противник, очевидно, рассчитывал, что атаки на гражданскую инфраструктуру, связанную с повседневными покупками, вызовут недовольство и раскол в российском обществе.

Однако реакция оказалась иной: граждане восприняли удары как проявление бессилия киевского режима, неспособного противостоять нашей армии на фронте и вынужденного переходить к символическим актам террора против мирных объектов.

«Атака на игрушки»

В комментариях под сообщениями об ударах по Wildberries преобладает ирония и сарказм. Пользователи указывают на абсурдность попытки сломить стойкость россиян через атаки на посылки с бытовыми товарами.

«Отлично, у ВСУ теперь цель лабубу, сквиши и всякая лабуда? Идиоты сходят всё больше с ума, завидно, видимо, что им прилетает очень сильно», — иронизирует один из комментаторов.

Другой отмечает: «Вот как! ВСУ атакуют склады, где от военного только детские игрушки — солдатики, правильно понимаю? Ощущение, что умнее ничего они не смогли придумать, потому что гарь от портов с заводами по производству беспилотников, которые ВС России атаковали, им мозги запудрила».

Многие пользователи соцсетей сходятся во мнении, что враг пытается компенсировать неудачи ВСУ на фронте.

«Вэсэушники бьют по мирным жителям и при этом ничего не могут сделать на фронте. И это картину не меняет, и только больше дронов и ракет по военным объектам в Киеве полетит. Меня это точно не пугает. Только буду меньше корзину онлайн наполнять», — отмечает пользователь одной из соцсетей.

«Снова удар по гражданским объектам, потому что на линии боевого соприкосновения у ВСУ перемоги никак не случится. Дебилизм», — отмечает другой пользователь.

Еще один напоминает о том, что российская армия методично выбивает стратегические объекты в украинском тылу: «Пока они, трусы, на ВБ дроны отправляют, ВС России бомбят «Радионикс» и «Меридиан» (ключевые предприятия украинского ВПК в Киеве. — Прим. ред.).

На этом фоне борьба с маркетплейсом выглядит нелепо, на что обращает внимание другой блогер: «Ой, плакали мои трусы с суперменом, которые жена по приколу на ВБ заказала. Я что, испугаться должен от этого? Другое дело, пока эти целят в «гражданку», наши выносят у них ВПК и НПЗ».

Многие пользователи заявили о намерении перенаправить средства, которые тратили на покупки через маркетплейс, на поддержку российской армии.

«Потратила 20 тысяч на косметику, и всё сгорело. Со следующей зарплаты доначу на дроны», — заявляет одна из пользовательниц Сети.

«Не знаю, как ВСУ хотели этим повлиять на россиян, но лично меня это только против Украины больше настроило. Меньше потратим денег на маркетплейсах — больше отправим на поддержку наших военных на фронте», — пишет один из комментаторов.

Другой добавляет: «Сегодня отправлю донат пацанам нашим. Они (ВСУ. — Прим. ред.) что думали, мы тут в штаны наложим, что ли?»

Эти слова свидетельствуют о том, что психологическая атака противника не просто не сработала, но и вызвала обратную реакцию — усиление готовности граждан поддерживать военные действия, как отмечает эта комментатор: «Задонатила после удара по складу, чтобы ребятам побольше снарядов купить, решили, раз у ВСУ вместо военных целей теперь склад с полотенцами стал приоритетом».

Среди комментаторов оказались и российские предприниматели, чьи склады и товары пострадали в результате ударов. Их реакция также характерна: вместо жалоб и требований компенсаций — заявления о готовности поддержать армию.

«Делаю футболки и на ВБ продаю, а тут такая история и на миллион товар в минус. Наверное, Зеленский думает, что за эти средства я страну продам? Лучше партию новую парням на фронт отправлю», — пишет один из продавцов.

Другой предприниматель иронизирует над военной логикой противника: «А посылки мои им чем помешали? Они думают, что мы военные объекты, что ли, на ВБ размещать будем? Мы ж не тупые, как они, чтоб на почте размещать дроны». Действительно, отделения и склады украинской «Новой почты» используются ВСУ как логистические пункты, и поэтому их регулярно накрывают атаки армии России. Враг пытается «отзеркалить», но добивается «перемоги» над носками и кормом для попугаев.

Покупки вместо паники

После ударов по логистическим центрам Wildberries в соцсетях возникла стихийная инициатива. Пользователи начали массово публиковать скриншоты своих онлайн-корзин, которые заполнены товарами российских производителей.

Хештеги поддержки отечественного бизнеса распространились быстро: участники призывали друг друга не откладывать покупки, а наоборот — сделать их прямо сейчас, чтобы помочь продавцам пережить временные трудности.

Предприниматели, для которых маркетплейс стал основным каналом сбыта, отреагировали на волну солидарности с благодарностью. Многие заявили, что готовы оперативно восстанавливать ассортимент и логистику, перенастраивать маршруты поставок и искать резервные склады.

Вместо ожидаемой картины массовых претензий и требований компенсаций в среде малых предпринимателей преобладал прагматичный настрой: любые возможности для возобновления торговли будут использованы.

Попытка киевского режима сломить моральный дух россиян через удары по посылкам с товарами повседневного спроса оказалась сильным промахом. Вместо запланированной паники противник получил публичную демонстрацию сплоченности — иронию в адрес его беспомощности, готовность граждан перенаправлять ресурсы на поддержку армии, а также прямую помощь пострадавшему малому бизнесу.

Контраст между масштабом ударов ВС России по военной инфраструктуре Украины и символическими акциями террора против гражданских складов наглядно демонстрирует разницу в возможностях сторон. Если российская армия системно уничтожает заводы, электростанции и логистические хабы противника, то ВСУ вынуждены довольствоваться атаками на посылки с одеждой и наполнителем для кошачьих туалетов — и называть это военным успехом.

Реакция российского общества показывает: стойкость не поддается расчету из Киева. А каждая такая ошибка врага лишь укрепляет ту самую связь фронта и тыла, которую он пытается разорвать.