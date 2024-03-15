Материалы с тегом «Ракеты»
В Британии заявили об изоляции Бербок из-за плана по Украине
Глава МИД Германии Анналена Бербок оказалась политически изолирована в стране из-за своей позиции по поводу передачи Украине дальнобойных ракет Taurus. Об этом в интервью YouTube-каналу The Duran заявил британский эксперт Александр Меркурис. В ходе беседы аналитик прокомментировал реакцию Бербок на...
15 марта 2024
Столтенберг призвал укреплять защиту от гиперзвукового оружия России
Российское гиперзвуковое оружие требует от Североатлантического альянса создания массивной и многослойной системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО), заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, гиперзвуковые ракеты — это действительно серьёзный вызов, он показывает, что...
14 марта 2024
Столтенберг признал, что Украина била ракетами НАТО по кораблям ЧФ России
Поставленные странами НАТО ракеты Украина использовала для ударов по кораблям Черноморского флота России в течение последних двух лет конфликта. Об этом генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил в ежегодном докладе о безопасности НАТО. Он признал, что «удары Украины по кораблям...
14 марта 2024
Бундестаг снова отклонил проект резолюции о поставках Киеву ракет Taurus
Бундестаг проголосовал против очередной резолюции, предлагающей отправить Киеву ракеты Taurus. Голосование прошло 14 марта. За рекомендацию комитета бундестага по внешней политике отклонить резолюцию выступили 495 депутатов из 690, против — 190, ещё пятеро воздержались. Как ранее сообщало ИА Регнум...
14 марта 2024
Гладков сообщил о состоянии шести пострадавших при атаке ВСУ на Белгород
Шесть человек пострадали в результате воздушной атаки ВСУ на Белгород, пятеро из них доставлены в больницы. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил 14 марта в Telegram-канале. «По уточнённой информации от медицины катастроф, в результате теракта всего пострадали шесть...
14 марта 2024
МЧС: ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области
Ракетная опасность ночью 14 марта была объявлена на всей территории Белгородской области. Предупреждение опубликовал Telegram-канал МЧС по региону. Население призвали оставаться дома и не подходить к окнам, соблюдать спокойствие и осторожность. Как сообщало ИА Регнум, на Украине в ночь на 14 марта...
новость часа
14 марта 2024
Минобороны Германии подтвердило сообщения о модернизации ракет Taurus
Модернизация крылатых ракет Taurus является регулярным процессом, не связанным с дискуссиями по их отправке на Украину. Об этом заявили в министерстве обороны Германии. По словам представителя оборонного ведомства, через определённые промежутки времени каждый хранящийся боеприпас Taurus проверяется...
13 марта 2024
В США заявили о готовности Пентагона поставить ВСУ ракеты большей дальности
Министерство обороны Соединённых Штатов готово направить Киеву тактические баллистические ракеты ATACMS большей дальности, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Отмечается, что Украина неоднократно просила США поставить ракеты ATACMS дальностью порядка 290 км...
13 марта 2024
Ракета японской компании Space One взорвалась сразу после старта
Первая частная японская ракета Kairos компании Space One взорвалась через несколько секунд после старта. Видео опубликовал 13 марта YouTube-канал The Launch Pad. Обломки ракеты упали в горах недалеко от стартовой площадки. На кадрах виден сильный пожар и поднимающийся столб густого дыма. Причина ЧП...
13 марта 2024
Путин рассказал, как Россия обнулила все вложения США в систему ПРО
Создание российских ракет «Авангард» свело на нет все вложения США в свою систему противоракетной обороны. Об этом в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для «России 1» и «РИА Новости» заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, сравнение затрат на американскую систему противоракетной...
13 марта 2024
Бундестаг: суть скандала с утечкой разговора офицеров в его содержании
Депутат немецкого парламента Сара Вагенкнехт считает, что скандал вокруг слива разговора высокопоставленных офицеров бундесвера о планах атаки на Крымский мост с использованием ракет Taurus заключается не столько в самом факте перехвата беседы, сколько в сути беседы. Об этом политик сказала в эфире...
13 марта 2024
СМИ сообщили, что США поставят Украине дальнобойные ракеты ATACMS
Представители администрации США 12 марта объявят, что в рамках нового пакета военной помощи Украине объёмом 300 млн долларов будут поставлены в том числе дальнобойные ракеты ATACMS, передаёт издание Politico со ссылкой на осведомлённые источники. По этим данным, в новый пакет помощи войдут ракеты...
новость часа
12 марта 2024
Власти ФРГ решили привести в состояние готовности все Taurus, пишет СМИ
Немецкие власти решили модернизировать и привести в состояние готовности все имеющиеся у бундесвера крылатые ракеты Taurus, пишет газета Die Welt со ссылкой на собственные источники. По информации издания, в общей сложности Вооружённые силы ФРГ располагают примерно 600 системами, точное количество...
12 марта 2024
В Воронежской области объявили ракетную опасность
В Воронежской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram-канале. «Уважаемые воронежцы. Внимание, в регионе объявляется ракетная опасность. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная...
новость часа
12 марта 2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил 12 марта губернатор региона Роман Старовойт. Предупреждение об опасности глава Курской области опубликовал в своём Telegram-канале в 01:27 мск. «Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в...
12 марта 2024
В парламенте ФРГ объяснили утечку разговора военных российской «операцией»
Утечка разговора немецких высокопоставленных офицеров о планируемых ракетных ударах по Крымскому мосту стала результатом «российской операции». Об этом заявили в комитете бундестага по контролю за деятельностью спецслужб по итогам заседания, в котором участвовал и министр обороны Германии Борис...
новость часа
11 марта 2024
Столтенберг приветствовал поставки Украине дальнобойных ракет
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приветствует отправку Киеву странами альянса ракетных систем большой дальности. Об этом он заявил в преддверии поднятия флага Швеции в штаб-квартире НАТО, трансляция чего велась на сайте организации. «Я также приветствую, что некоторые...
11 марта 2024
Канада обвинила США в затягивании процесса доставки NASAMS на Украину
Министр обороны Канады Билл Блэр упрекнул Соединённые Штаты за задержку с поставкой Украине зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS, оплаченного Оттавой. Об этом сообщает издание Edmonton Journal. «Американцы должны обеспечить финансирование, чтобы завершить контракты (с норвежским производителем...
11 марта 2024
В Германии нашли способ поставки крылатых ракет Украине
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддержала идею британского коллеги Дэвида Кэмерона о покупке Лондоном немецких ракет Taurus и передаче британских ракет Storm Shadow Украине. «Это был бы вариант», — заявила Бербок в эфире ARD. Глава МИД ФРГ добавила, что подобные «круговые обмены»...
11 марта 2024
Сирену ракетной опасности запустили в Белгороде
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, сообщил 10 марта губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. «В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — сообщил Гладков. Глава региона призвал жителей укрыться в помещении без окон, например, в кладовых...
10 марта 2024