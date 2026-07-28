28 июля страна отмечает День Крещения Руси — 1038 лет назад князь Владимир Святославич сделал выбор, который определил духовный и культурный код русской цивилизации.

ИА Регнум

Праздник приурочен ко дню памяти святого князя Владимира и издавна отмечался Церковью 15 июля по старому стилю, или 28 июля по новому. Государственный статус памятная дата получила сравнительно недавно: в 2008 году с такой инициативой выступил Архиерейский собор Русской православной церкви. В 2010 году президент Владимир Путин подписал закон, закрепивший 28 июля как День Крещения Руси.

По благословению патриарха Московского и всея Руси, ежегодно 28 июля во всех храмах Русской православной церкви совершаются торжественные богослужения с молебном по особому чину. Ровно в полдень над страной звучит праздничный колокольный звон. В Москве по традиции прошел крестный ход к памятнику князю Владимиру на Боровицком холме.

Исторически 28 июля отсчитывало начало христианского вектора восточнославянской цивилизации. В минувший праздник эта дата обрела свое выражение в актуальном культурном пространстве: музейные проекты, епархиальные инициативы и региональные ведомства гармонично объединили исторический нарратив с живым просвещением.

Основные форматы торжеств были ориентированы на работу с поколенческой памятью, межрегиональный диалог и адаптацию исторического материала для молодежной аудитории.

Смысловым центром торжеств ожидаемо стала Москва. Программа дня традиционно выстраивалась вокруг Успенского собора Московского Кремля.

Московская Патриархия/РИА Новости

У Успенского собора была совершена Божественная литургия, после которой верующие прошли крестным ходом к памятнику равноапостольному князю Владимиру на Боровицком холме. У монумента состоялся праздничный молебен, после чего к собравшимся обратился патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«В день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, в День Крещения Руси, мы вспоминаем удивительное преображение нашего народа и Отечества. Именно тогда, в единой крещальной купели народов исторической Руси, был задан главный вектор нашего тысячелетнего пути», — подчеркнул предстоятель Русской церкви.

Он напомнил о том, что Русь духовно родилась в Днепровской купели. «В наше нелегкое время мы особенно молимся о единстве Святой Руси, о том, чтобы рассеялись замыслы тех, кто хочет поколебать это единство внутренними распрями и внешними угрозами. Слова этой молитвы вызывают ненависть у недругов нашего Отечества, но мы верим, что сила любви сильнее ненависти», — сказал Святейший патриарх.

В своем слове глава церкви поздравил президента России Владимира Путина с Днем Крещения Руси и с именинами главы государства, чей покровитель — святой равноапостольный князь Владимир.

«Ваш небесный покровитель… многие столетия назад совершил судьбоносный выбор — принял христианство. Проявив мудрость и мужество, политическую чуткость и волю, он на века определил уникальную модель развития Руси: православная вера стала определяющим фактором нравственного становления народа, основой нашей национальной культуры и традиций», — подчеркнул Святейший патриарх.

Предстоятель РПЦ выразил благодарность руководителю страны за внимание к деятельности Церкви, особо подчеркнув созидательную важность симфонии — совместного труда церковных и государственных институтов

Праздничные богослужения в этот день прошли в абсолютном большинстве храмов и монастырей Русской Православной Церкви — как в России, в том так и за ее пределами.

Кульминацией литургического единства стал праздничный колокольный звон, который ровно в полдень по местному времени волной звучала по всей стране.

Особый смысл эта дата обрела там, где началась история Святой Руси. В Севастополе, на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» и соседнего музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес», 28 июля традиционно становится днем главных торжеств: для гостей проводятся тематические экскурсии о крещении князя Владимира, работают мастер-классы, ремесленные ряды и проходят концерты народной и духовной музыки прямо среди античных развалин.

В этом году программа дополнилась показом экспозиции «Крёстный отец» — рассказа-исповеди о пути князя Владимира к вере. Выставка была открыта в Музее христианства (центральной части музейно-храмового комплекса) ровно год назад, в День крещения Руси.

В Петербурге праздничная литургия по традиции прошла под сводами Князь-Владимирского собора на Петроградской стороне — каменного храма, освященного в честь крестителя Руси еще в 1789 году. Вечером же в Государственном музее истории религии состоялась тематическая экскурсия «Теперь узрел я истинного Бога» — специальный маршрут по залам экспозиции «История русского православия», концептуально приуроченный к празднику.

Своя, менее публичная, но глубоко символичная параллель прослеживалась в Нижегородской области. Именно в эти дни к Дивееву — обители, почитаемой как четвертый земной удел Богородицы, — сошлись многодневные крестные ходы из Нижнего Новгорода, Арзамаса, Павлова и Городца.

Колонны паломников, вышедшие еще в середине июля, миновали десятки сел, чтобы прибыть в обитель накануне августовских торжеств памяти преподобного Серафима Саровского. Место это неразрывно связано с именем схимонахини Александры (Мельгуновой) — дворянки, радикально отказавшейся от прежней жизни ради основания монастыря. Так в эти июльские дни в едином пространстве символически сошлись две духовные линии: память о крещении целого народа и личный духовный подвиг.

Эхо праздника звучало и за пределами России. В Белоруссии в полдень во всех православных храмах и монастырях прозвучал благовест, а в Новогрудской епархии верующие продолжили древнюю традицию — совершили Крещальную Божественную литургию прямо на водах реки Неман.

Современный формат Дня Крещения Руси закономерно выходит за пределы сугубо церковной ограды. Если в имперский период этот день осмыслялся преимущественно через крестные ходы и благотворительные инициативы, а в советское время парадоксальным образом выживал через защиту архитектурных памятников и фольклорных архивов, то сегодня его наполнение становится куда более многомерным. Оно формируется через интеграцию православной эстетики в актуальное искусство, широкие общественные инициативы и глубокое переосмысление исторических нарративов.