Конфликт на Украине никак не повлиял на решение провести летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. И хотя они изначально задумывались как средство примирения воюющих сторон, причем задумывались как раз во Франции, в этот раз от Игр отстранили спортсменов из России и Белоруссии. При этом сама Франция де-факто является участником украинского конфликта, спонсируя киевский режим и снабжая его вооружениями.

ИА Регнум

Закончился и чемпионат мира по футболу-2026, от которого Россия также была отстранена. При этом часть его матчей прошла на территории США, которые совместно с Израилем начали военную кампанию против Ирана, убили духовного лидера нации и тысячи людей. У Запада всегда были двойные стандарты во всём, включая и спорт.

Что-то похожее происходило в августе 1936 года, когда XI летнюю Олимпиаду, последнюю перед Второй мировой войной, принимала нацистская Германия. Город для их проведения стали подбирать еще в конце 1920-х годов. Среди претендентов рассматривались Александрия, Барселона, Будапешт, Буэнос-Айрес, Дублин, Хельсинки, Рио-де-Жанейро, Рим, Берлин, Кельн и Франкфурт-на-Майне.

Поскольку VI летние Игры, которые должен был принимать Берлин, не состоялись из-за Первой мировой, руководство Международного олимпийского комитета (МОК) в 1931 году решило, что стоит поддержать Веймарскую республику и разрешить провести главное спортивное мероприятие мира в германской столице.

В 1933 году к власти в Германии пришли нацисты, через несколько месяцев развернувшие крупномасштабный террор против политической оппозиции и «неарийцев», в первую очередь евреев. Только в 1933–1936 годах были созданы 90 концлагерей, куда помещали прежде всего социал-демократов и коммунистов — без суда лишили свободы десятки тысяч граждан.

По Нюрнбергским расовым законам, принятым 15 сентября 1935 года, германские евреи и цыгане теряли работу, не имели права вступать в браки с немцами и фактически лишались гражданства. Цыган поместили в лагеря принудительного содержания, обнесенные колючей проволокой.

Международное сообщество знало, что происходит в Германии, но почему-то посчитало лишним забрать у нацистов Олимпиаду.

Рейхсканцлер Адольф Гитлер, хоть и презирал «западные плутократии», положительно оценил выбор его страны для проведения Игр, поскольку видел в этом возможность для пропаганды и улучшения реноме своего режима.

Германия должна была стать в глазах всего мира страной, где «народное сообщество» живет в достатке, где нет дискриминации, а единовластие НСДАП — это лишь следствие преданности народа идеям национал-социализма.

Кадр из фильма «Олимпия» реж Лени Рифеншталь. 1938

Руководство рейха решило даже закрыть глаза на то, что в играх будут участвовать «расово неполноценные» темнокожие спортсмены. Более того, под давлением Международного олимпийского комитета нацисты согласились допустить к соревнованиям в составе сборной Германии даже евреев.

В Берлине построили гигантский стадион на 100 тысяч зрителей и олимпийскую деревню. Всего на Олимпиаду потратили более 100 млн рейхсмарок (около 40 млн долларов по курсу 1936 года, или 961 млн современных долларов). Из них 20 млн марок пошли на украшение городских улиц.

Городские власти приказали изгнать всех цыган за черту города. Их вывезли на «площадку для привала Марцан» близ Берлина. По завершении Олимпиады цыган продолжили депортировать на «площадку», где был создан полноценный концлагерь. В 1943 году почти всех заключенных лагеря Марцан-Берлин перевезли в Освенцим, на верную смерть.

Эмблема летних Олимпийских игр — 1936

Но в 1936-м, в дни подготовки к Олимпиаде, с берлинских улиц убрали все антисемитские плакаты, чтобы создать для иностранных спортсменов и прессы иллюзию толерантности.

Художник Йоханнес Беланд разработал эмблему состязаний, которая была тесно связана с нацистской идеологией. Она объединила олимпийские кольца, орла и Бранденбургские ворота.

Кинорежиссер Лени Рифеншталь сняла посвященный Играм-1936 документальный фильм «Олимпия», который надолго стал эталоном эстетичного изображения атлетов.

Рейхсмарки для барона Кубертена

Руководство Третьего рейха хорошо «обработало» представителей Международного олимпийского комитета (МОК), чтобы те не отобрали у страны Олимпиаду и не призывали к бойкоту.

Еще осенью 1934 года Берлин посетил спецпредставитель МОК, член национального олимпийского комитета США легкоатлет Эйвери Брэндедж, сам в прошлом участвовавший в Олимпийских играх. Под впечатлением от посещения строившихся спортивных объектов и теплого приема Брэндедж объявил, что никакой расовой или этнической дискриминации в Германии нет и Игры должны состояться в Берлине.

Барон Пьер де Кубертен в Берлине. 1936 год

Нацисты нашли подход и к основателю олимпийского движения барону Пьеру де Кубертену. 73-летний «патриарх» побывал в Берлине, выступил там по радио и многократно выражал фюреру свое почтение.

В январе 1936 года высшие функционеры рейха совместно с МОК выдвинули кандидатуру де Кубертена на соискание Нобелевской премии мира. Гитлер лично распорядился передать в «фонд Кубертена» 10 тысяч рейхсмарок (96 тысяч современных долларов). Нацистам повезло, они успели заручиться поддержкой столь влиятельного общественного деятеля — через год после Игр де Кубертен умер.

Основателю олимпийского движения повезло не дожить до 1940 года — он не увидел, как его родная Франция стала жертвой Гитлера.

«Пропаганда невиданного масштаба»

В августе 1935 года в Германии побывала специальная миссия члена МОК, американского генерала в отставке Чарльза Шерилла, автора «низкого старта» в легкой атлетике. Нацисты смогли убедить и его.

Шерилл тоже утверждал, что не увидел в Германии антисемитизма. Более того, уже у себя на родине в одном из интервью он заявил: «Меня так же мало трогает отношение к евреям в Германии, как и линчевание негров в южных штатах».

Олимпийский факел по дороге в Берлин

МОК не лишил Германию права на проведение Олимпиады даже после того, как 7 марта 1936 года немецкие войска вступили в Рейнскую демилитаризованную зону, нарушив условия Версальского мира. Руководители комитета верили, что Игры помогут сохранить мир в Европе и «успокоят» Германию. МОК, по сути, действовал так же, как и западные демократии, старавшиеся умиротворить Гитлера.

Несмотря на позицию МОК и руководства стран Запада, общественность Соединенных Штатов, Франции и других стран призывала к бойкоту. В США за это активно выступал Американский еврейский комитет. Например, со второй половины 1935 года в Нью-Йорке, на Мэдисон-сквер-гарден, собирались десятки тысяч граждан, которые призывали администрацию Франклина Рузвельта и мировое сообщество бойкотировать Олимпиаду.

Судья Джереми Махони, президент Любительского спортивного союза, обратился к председателю оргкомитета игр в Берлине Теодору Левальду: «Нацисты собираются превратить Олимпийские игры в инструмент своей политической пропаганды невиданного масштаба».

Церемония открытия Олимпиады. Слева направо: Анри де Байе-Латур (президент МОК), Адольф Гитлер, Теодор Левальд (председатель организационного комитета)

Махони настаивал, что участие в Олимпийских игр является моральной и финансовой поддержкой нацистов, чем оно и было на самом деле.

Но руководство МОК не обращало на оппонентов никакого внимания. Брэндедж, к примеру, утверждал что Игры пытаются сорвать евреи и коммунисты.

Власти США, Франции, Великобритании и других стран отстранились от спортивных баталий, заявив, что это поле ответственности МОК. Противники проведения Игр в Берлине планировали провести альтернативную народную Олимпиаду в Барселоне, ожидая, что в ней примут участие более 10 тысяч спортсменов.

Но Франция отказалась выделить средства на проведение ненацистских Игр, а в Испании началась гражданская война, в которую с первых дней активно вмешалась всё та же Германия. Советский Союз вообще не являлся членом МОК, он проводил свои обособленные масштабные соревнования — Спартакиады.

Так Олимпийские игры в Берлине 1 августа были всё же открыты.

Еврейская чемпионка из рейха

Впервые в истории состоялась эстафета олимпийского огня, который бегуны доставили из Греции в Германию. Впервые выступили спортсмены из Афганистана, Боливии и Коста-Рики.

Официально бойкотировали Игры только Испанская республика и Литва.

Хелена Майер и Джесси Оуэнс

Испания — из антифашистских соображений. Да и было бы странно отправлять спортсменов в Германию, де-факто воюющую с республикой. А Литву не пустили сами немцы. Рейх претендовал на Клайпеду и окрестности, Литва упиралась (Гитлер без боя заберет город в начале 1939-го), и поэтому Национальный олимпийский комитет Германии включил литовскую команду в стоп-лист.

Звездой Игр стал американский легкоатлет-негр Джесси Оуэнс. Несмотря на то, что руководство Германии обещало допустить к Играм в составе сборной страны евреев, в итоге за Германию выступила лишь одна еврейка — фехтовальщица Хелена Майер. Нацисты разрешили ей выступить исходя из прагматических побуждений — спортсменка стала олимпийской чемпионкой 1928 года и имела шансы принести Германии медаль и в этот раз.

Майер жила в США, но согласилась выступить за Германию. Хоть она и завоевала серебро, это не помешало нацистам уже после Олимпиады лишить ее гражданства — Майер вернулась в Штаты. В последний момент не допустили к соревнованиям легкоатлетку Грету Бергманн, которая тоже была еврейкой.

В целом Игры прошли без эксцессов и скандалов. Победителем стала сборная Германии, которая завоевала 89 медалей, в том числе 33 золотых.

Второе место в медальном зачете осталось за США — 56 медалей (24 золотых). Третье, четвертое и пятое места в медальном зачете заняли сборные будущих союзников Германии по войне — Венгрии (16 медалей, 10 золотых), Италии (22 медали, 8 золотых) и Финляндии (19 медалей, 7 золотых).

Игры стали мощной рекламной кампанией нацистского режима, подняли авторитет Гитлера и его окружения. Успех еще больше укрепил веру нацистов в свою силу. Но в МОК этого ничего уже давно не помнят.