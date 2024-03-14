Материалы с тегом «Олимпийские Игры»
Поздняков заявил, что ОКР никогда не пойдёт по пути бойкота Олимпийских игр
Олимпийский комитет России (ОКР) никогда не пойдёт по пути бойкота Олимпийских игр, заявил 14 марта президент ОКР Станислав Поздняков. «ОКР никогда не занимался бойкотом Олимпийских игр, мы как ОКР никогда не пойдём по пути бойкота. Мы всегда поддерживаем участие олимпийцев России в этих...
14 марта 2024
Матыцин заявил, что Россия не должна бойкотировать Олимпиаду в Париже
Россия не должна бойкотировать Олимпийские игры в Париже, несмотря на введённые Международным олимпийским комитетом (МОК) ограничения для отечественных спортсменов, заявил 13 марта министр спорта РФ Олег Матыцин. России следует не бойкотировать олимпийское движение, а стараться сохранить...
13 марта 2024
Песков призвал стремиться побеждать вопреки ограничениям на Паралимпиаде
Несмотря на ограничения, российским атлетам на Паралимпиаде нужно соревноваться и побеждать. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подверг критике критерии допуска российских спортсменов на Паралимпийские игры в Париже, которым даже в нейтральном статусе не разрешили...
8 марта 2024
Путин согласился, что Олимпиада и чемпионаты мира многое теряют без россиян
Президент России Владимир Путин заявил, что Олимпиада и чемпионаты мира многое теряют без россиян. Об этом он сказал во время посещения Дворца самбо в Краснодаре 7 марта. Одна из собеседниц заявила, что Олимпийские игры без России не Олимпийские игры, а чемпионаты мира — местечковые соревнования...
новость часа
7 марта 2024
ПКР назвал условия участия россиян в Паралимпиаде дискриминационными
Критерии участия российских спортсменов в Паралимпийских играх 2024 года в Париже, установленные Международным паралимпийским комитетом, дискриминационны и несправедливы. Об этом 6 марта заявили в пресс-службе Паралимпийского комитета России. «Это дискриминационное решение по отношению к российским...
6 марта 2024
Захарова назвала МПК «нелюдями» за критерии допуска россиян к Паралимпиаде
Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала «нелюдями» Международный паралимпийский комитет (МПК) после публикации критериев допуска россиян к Паралимпиаде в Париже. «Нелюди», — заявила дипломат, комментируя ТАСС публикацию критериев МПК. Паралимпийский комитет...
6 марта 2024
Россиян не допустили на открытие Паралимпиады в Париже
Российских и белорусских спортсменов не допустили к церемонии открытия Паралимпийских игр в Париже. Об этом 6 марта сообщил Международный паралимпийский комитет (IPC). В опубликованном пресс-релизе говорится, что россиян и белорусов допустят до участия в соревнованиях в нейтральном статусе, поэтому...
6 марта 2024
Во Франции назвали позором построенную к Играм-2024 олимпийскую деревню
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X назвал жилищные условия в парижской олимпийской деревне, которую построили для Игр-2024, позором. «Вот так Макронистан будет принимать олимпийских атлетов со всего мира на Играх 2024 года! В олимпийской деревне из...
3 марта 2024
Матыцин заявил: решение об участии в ОИ будет приниматься со спортсменами
Возможное решение об участии россиян в Олимпийских играх в 2024 году в Париже будет обсуждаться совместно со спортсменами и спортивными федерациями. Об этом заявил глава Минспорта Олег Матыцин. Как напомнил министр, в Олимпийской хартии сказано, что спорт должен быть свободен от дискриминации по...
1 марта 2024
В МОК заявили, что новых требований по допуску российских атлетов не будет
Новых требований к российским атлетам не будет, все рекомендации по допуску к летней Олимпиаде в Париже были изложены в декабре. Об этом сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК). Ранее министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что ожидаются финальные рекомендации МОК о...
новость часа
29 февраля 2024
Песков сообщил, что российские спортсмены получат рекомендации перед ОИ
В России существуют разные точки зрения относительно участия российских атлетов в Олимпийских играх в нейтральном статусе, заявил 26 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на просьбу прокомментировать сообщение Олимпийского комитета РФ (ОКР) о возможности...
26 февраля 2024
Путин поручил Минспорту и ОКР определить условия участия россиян в ОИ-2024
Президент Владимир Путин поручил Министерству спорта и Олимпийскому комитету России сформировать предложения по участию россиян в Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Об этом 25 февраля сообщил помощник главы государства Игорь Левитин. «Поручено Минспорту и ОКР дать предложения по участию наших...
25 февраля 2024
Медведев назвал отстранение россиян от Олимпиады «паскудной историей»
Лишение российских спортсменов праздника Олимпиады ― это «паскудная история». Так в интервью российским СМИ оценил действия международных спортивных организаций заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. «Мне очень жаль наших профессионалов, спортсменов. Они всю жизнь этому...
22 февраля 2024
Малкин рассказал о последствиях отстранения сборной России по хоккею
Решение Международной федерации хоккея отстранить российскую сборную по хоккею от международных соревнований, включая Олимпийские игры, негативно повлияет на молодых игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом заявил нападающий клуба НХЛ «Питтсбург» Евгений Малкин в интервью спортивному...
14 февраля 2024
Сборная Бразилии по футболу впервые за 20 лет не вышла на Олимпийские игры
Сборная Бразилии по футболу впервые за 20 лет не смогла пройти отбор на Олимпийские игры. 12 февраля бразильцы проиграли сборной Аргентины в матче финального раунда южноамериканского отборочного турнира на Игры-2024 в Париже. Встреча завершилась со счётом 0:1. Автором единственного гола стал...
новость часа
12 февраля 2024
Фицо выступил за участие спортсменов из России и Белоруссии в Олимпиаде
Российские и белорусские спортсмены должны иметь право участвовать в Олимпийских играх, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью братиславской газете Pravda. Он указал на спортивные дисциплины, в которых первые призовые места обычно занимаются представителями РФ и Белоруссии. Фицо...
10 февраля 2024
В Париже представили медали Олимпийских игр — 2024
Организаторы Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже представили 8 февраля концепт медалей, источником вдохновения для которых стала архитектура Эйфелевой башни. «Выдающийся концепт сочетает в себе самый желанный предмет Игр и культовый символ Франции и Парижа — Эйфелеву башню. Каждый...
8 февраля 2024
Роднина отказалась считать фигуристку Валиеву олимпийской чемпионкой
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина отказалась считать дисквалифицированную за допинг фигуристку Камилу Валиеву победительницей Олимпийских игр. «Если только в сердцах её болельщиков», — заявила Роднина, отвечая на соответствующий вопрос...
7 февраля 2024
Поздняков: Россию должны сильно попросить провести новые Олимпийские игры
Международное сообщество должно очень сильно попросить Россию провести новые Олимпийские игры, заявил 7 февраля президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. В среду, 7 февраля, в Сочи проходят торжественные мероприятия, посвященные 10‑летию со дня открытия зимних Олимпийских игр-2014...
7 февраля 2024
Путин отметил богатейшее наследие Олимпиады в Сочи
Богатейшее олимпийское наследие зимней Олимпиады в Сочи 2014 года служит людям, на стадионах и в ледовых дворцах проходят общественные, культурные и спортивные мероприятия, а также воспитывают новых чемпионов и ставят рекорды. Об этом говорится в приветствии президента России Владимира Путина к...
7 февраля 2024