До 1 августа должны быть внесены поправки в Налоговый кодекс, касающиеся налогообложения по упрощенной схеме для бизнеса. Это одно из поручений, которые президент Владимир Путин дал по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), проходившего 3–6 июля.

Павел Быркин/РИА Новости

Фирмы и предприниматели с предельным размером дохода ниже 20 млн рублей в год по-прежнему смогут не платить НДС.

Ранее верхняя планка для «упрощенки» была установлена на уровне 60 млн рублей в год, с 2026 ее снизили до 20 млн. Предполагалось, что с 2027-го планка должна была опуститься до 15 млн, а с 2028-го стать еще ниже — до 10 млн рублей.

Но выступая на ПМЭФ, Путин, учитывая пожелания малого и среднего бизнеса, предложил сохранить планку на уровне 20 млн рублей на максимально длительный срок, до 2030 года.

«Единая Россия» разработала соответствующий закон, парламентарии его утвердили, а президент 4 июля подписал. Приведение законодательства в соответствие с поправками до 1 августа поручено спикеру Госдумы Вячеславу Володину и главе правительства Михаилу Мишустину.

Инициатива президента по облегчению налоговых процедур упростит работу малых и средних предпринимателей, а значит — поддержит экономическое развитие России.

Другое важное поручение, «родившееся» из обсуждений на ПМЭФ, касается снятия бюрократических преград. Президент поручил правительству до 15 декабря разработать и представить цифровую платформу, которая даст возможность предпринимателям быстрее и проще переходить от одной организационно-правовой формы к другой. Это должно снизить административную нагрузку при расширении бизнеса, что очень важно для тех, кто стремится производить продукт для отечественного рынка.

Президент ответил на сформулированный на ПМЭФ запрос предпринимательского сообщества на спокойную работу. В условиях новых вызовов руководство страны гарантирует поддержку для продолжения и развития деловых проектов.

До 1 ноября правительству при участии региональных властей и ведущих деловых объединений нужно будет представить список перспективных инвестиционных проектов — средних и крупных, на срок до 2035 года. Такие списки предстоит «выдавать» раз в полгода.

Президент обозначил схему работы: бизнес вкладывает средства, государство обеспечивает сопровождение проекта и при необходимости оказывает дополнительную поддержку. Этот подход должен помочь сосредоточить ресурсы на направлениях, которые дают максимальный эффект для экономики — больше рабочих мест, больше поступлений в бюджет — и стимул развития для смежных отраслей. Инвесторам дается сигнал — власть в Москве и на местах им поможет и их поддержит.

Отдельное поручение по итогам ПМЭФ касается инвестиций в развитие городской среды. Правительству, Госдуме и Центробанку при участии заинтересованных банков до 1 июля 2027 года поручено создать цифровую платформу для коллективных инвестиций в проекты комфортной городской среды.

Государство планирует софинансировать — вкладываться в такие проекты за счет бюджета. Граждан предполагается привлечь к участию в коллективных инвестициях, в том числе через возможный налоговый вычет. Это позволит направить частные средства на конкретные проекты благоустройства и развития общественных пространств.

Целый блок поручений касается пространственного развития страны. Президент поручил правительству до 30 сентября проанализировать процесс переезда госкорпораций из Москвы в регионы. Там, где перемещение идет недостаточно активно, планируется принять дополнительные решения. Цель — чтобы налоги и экономическая активность в большей степени оставались в регионах присутствия компаний.

Таким образом, руководство страны продолжает проводить курс на развитие регионов — с учетом мнений, высказанных участниками ПМЭФ.

Ещё одно значимое решение — создание режима населенных пунктов опережающего развития. Он предусматривает особую организацию местного самоуправления и повышенные требования к проектированию и строительству. Механизм территорий опережающего развития, который уже применялся ранее, планируется распространить на большее число городов, в том числе на малые и средние города с историей и потенциалом роста. Это должно помочь возрождать такие территории и создавать там новые точки экономического развития.

На Петербургском форуме президент обозначил ключевые направления технологического развития. Он отметил, что условиями суверенитета в современных условиях становятся три составляющие: собственные платформенные решения, автономные системы и искусственный интеллект.

В перечне поручений это получило конкретное продолжение. Уже действует национальная стратегия в сфере искусственного интеллекта.

Теперь правительству поручено разработать национальную стратегию развития автономных систем, а также национальную стратегию развития цифровых платформ и внедрения платформенных решений. Эти документы должны помочь координировать усилия государства, науки и бизнеса и задать понятные ориентиры на ближайшие годы.

Перечень поручений по итогам ПМЭФ-2026 представляет собой комплекс мер, которые затрагивают разные уровни экономики — от конкретного предпринимателя до национальных технологических стратегий и пространственного развития страны. Документ опубликован 11 июля 2026 года и доступен на официальном сайте президента. Многие из содержащихся в нём задач стали ответом на запросы, которые звучали как на самом форуме, так и в ходе регулярной работы с бизнесом и регионами.