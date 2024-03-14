Материалы с тегом «Бизнес»
«Тинькофф» объявил о планах объединиться с «Росбанком»
«ТКС Холдинг» («Тинькофф») намерен созвать собрание акционеров для решения вопроса о покупке «Росбанка» и дополнительной эмиссии в этих целях, говорится 14 марта в релизе группы по итогам выхода отчёта по МСФО. «Совет директоров МКПАО «ТКС Холдинг» планирует инициировать внеочередное собрание...
14 марта 2024
Песков объяснил отмену передачи активов Danone Росимуществу
Каждое решение о передаче активов тех или иных компаний в управление Росимущества является отдельной ситуацией и связано с целесообразностью, заявил журналистам 14 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на просьбу прокомментировать отмену решения о передаче активов...
14 марта 2024
Компания Polymetal закрыла сделку по продаже российских активов
Один из крупнейший производителей серебра и золота компания Polymetal закрыла сделку по продаже 100% акций «Полиметалла» (холдинговая компания российских активов) компании «Мангазея плюс», следует из сообщения Polymetal. Отмечается, что в результате закрытия сделки компания снизила чистый внешний...
11 марта 2024
В Германии на грани краха оказались большинство семейных компаний
Большая часть семейных компаний в Германии оказалась на грани краха из-за серьёзного ограничения правительственного финансирования и огромных цен на электроэнергию. Об этом 9 марта сообщило агентство Bloomberg. Семейный бизнес в Германии фактически представляет собой основу экономики страны. Сейчас...
10 марта 2024
Акционеры Yandex N. V. одобрили реструктуризацию бизнеса «Яндекса»
Акционеры нидерландской компании Yandex N. V. одобрили сделку по продаже бизнеса «Яндекса» и изменения в структуре его корпоративного управления, сообщили в пресс-службе «Яндекса». «На собрании владельцев акций класса A в поддержку решения о продаже отдано 94,3% голосов. На собрании владельцев...
7 марта 2024
Японский McDonald’s выпустит линейку духов с ароматом картофеля фри
Японское подразделение сети ресторанов быстрого питания McDonald’s создало линейку духов с ароматом картофеля фри. Об этом компания сообщила на странице в социальной сети X (ранее Twitter). «Мы выпустили духи, которые пахнут картошкой фри! Возьмите их на свидание, чтобы остаться победителем», —...
7 марта 2024
Акционеры Polymetal одобрили продажу российских активов
Акционеры одного из крупнейших производителей серебра и золота Polymetal во время общего собрания 7 марта одобрили продажу российских активов структуре «Мангазея майнинг», сообщила пресс-служба Polymetal. Продажу активов одобрили 97% акционеров, уточнили в компании. Закрытия сделки ожидают в...
7 марта 2024
Tesla выбыла из топ-10 самых дорогих компаний США
Компания Teslа в ходе торгов 6 марта уступила Visa место в десятке самых дорогих компаний на биржах США. Это следует из данных платформы TradingView. В ходе торгов акции Tesla подешевели на 2,32%. Их цена составила $176,54. В свою очередь, бумаги платёжной системы Visa подорожали на 0,38%. Их...
7 марта 2024
Российский «Леруа Мерлен» переименовал юрлицо в «Ле Монлид»
Сеть строительных гипермаркетов «Леруа Мерлен» (Leroy Merlin) переименовала российское юридическое лицо в «Ле Монлид». Об этом стало известно 6 марта. Менять в том числе бренд пока не будут. Смена юридического лица уже отразилась в едином госреестре юрлиц, смену названия произвели в процессе...
6 марта 2024
Правительство одобрило продажу «Яндекса», сообщили СМИ
Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями в России одобрила сделку по выкупу консорциумом частных инвесторов российского бизнеса «Яндекса» у Yandex N. V. Об этом со ссылкой на два источника, знакомых с ходом сделки, сообщила газета «Ведомости». Речь идёт о 96,3% акций на...
6 марта 2024
Суд признал законной приостановку работы клуба «Мутабор»
Приостановка деятельности клуба «Мутабор», где в декабре прошлого года прошла «голая» вечеринка, организованная блогером Анастасией Ивлеевой, в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических требований законна. Такое решение 5 марта вынес Второй кассационный суд. Ответчику не удалось оспорить...
5 марта 2024
Безос обошёл Маска в списке самых богатейших людей планеты
Американский бизнесмен Илон Маск перестал быть самым богатым человек на планете. На второе место в рейтинге миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI) его вытеснил основатель Amazon Джефф Безос. Так, состояние Безоса за сутки сократилось на $500 млн, до $200 млрд. С начала года основатель...
новость часа
5 марта 2024
Путин сообщил об отмене моратория на проверки бизнеса с 2025 года
Временный мораторий на проверки бизнеса будет заменён на риск-ориентированный подход. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля. «Мы пошли на такое решение, как временный мораторий на проверки. Эта мера себя полностью оправдала. Компаниям...
29 февраля 2024
Путин заявил, что никому не позволено обижать бизнес
Одна из задач государства состоит в том, чтобы помогать бизнесу, заявил 29 февраля в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Никому не позволено обижать бизнес, отметил глава государства. Притеснять предпринимателей, преступать закон и использовать его в корыстных целях не...
29 февраля 2024
В правительстве назвали эффективными меры по продаже валютной выручки
Механизм обязательной продажи валютной выручки крупнейшими российскими экспортёрами доказал свою эффективность. Об этом заявил первый вице-премьер правительства России Андрей Белоусов в ходе встречи с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), крупных компаний и...
29 февраля 2024
Экс-участники списка Forbes Баронов и Тимашев отказались от гражданства РФ
Двое российских предпринимателей, входивших в список «200 богатейших бизнесменов России», отказались от гражданства, сообщил Forbes со ссылкой на источник. Основатели американских IT-компаний Veeam Software и Object First Андрей Баронов и Ратмир Тимашев отказались от российского гражданства. Так...
29 февраля 2024
Посол КНР объяснил причину сбоев в недавних расчётах с Россией
Причиной недавних сбоев в двусторонних расчётах между Россией и Китаем стало вмешательство третьих стран. Об этом 28 февраля «РИА Новости» сообщил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. «Сбои произошли из-за того, что некоторые страны создают нам проблемы», — сказал он. Дипломат выразил уверенность, что...
новость часа
28 февраля 2024
В России начали закрываться последние магазины Sony, Bosch и LG
В России начали закрываться последние магазины электроники LG, Sony и Bosch. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителей компаний. По данным издания, магазины южнокорейского производителя электроники LG закрываются из-за остановки поставок товаров в Россию. Так, в начале февраля этого...
27 февраля 2024
Иностранным фирмам под управлением Росимущества дадут право на господдержку
Иностранные компании, попадающие под управление Росимущества, должны иметь право на получение государственной поддержки так же, как и российские фирмы, заявил президент России Владимир Путин во время совещания по развитию Чувашии. К российскому лидеру обратился глава Чувашии Олег Николаев, который...
новость часа
23 февраля 2024
На бывшем заводе Hyundai в Петербурге начали выпуск автомобилей Solaris
На бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге началось производство машин под новым брендом Solaris, сообщили 22 февраля в пресс-службе AGR Automotive Group. Компания, выкупившая бывший завод южнокорейского концерна Hyundai в Санкт-Петербурге, переименовало его в «Автомобильный завод АГР». «В...
22 февраля 2024