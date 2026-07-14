Владимир Путин принял участие в форуме Народного фронта (НФ) «Всё для Победы!» на площадке национального центра «Россия». Перед церемонией вручения премии глава государства осмотрел выставку проектов НФ. В том числе президенту продемонстрировали разработки «Кулибин-клуба» и показали, как проходит подготовка операторов беспилотников.

Сергей Гунеев/РИА Новости

Активисты Народного фронта рассказали, как развиваются проекты помощи жителям освобожденных территорий и приграничных районов, пострадавших во время боев. Зашла речь и о проектах помощи ветеранам СВО, о развитии мобильной медицины.

Владимир Путин вручил награды Анатолию Васильченко и Виктору Тараскину — охранникам, которые помогали студентам педагогического колледжа в Старобельске после террористического удара ВСУ по зданию общежития. Президент наградил Шамиля Устарбекова, спасавшего людей во время наводнения в Дагестане, и семью Пожярскас из Амурской области, которая организовала волонтёрскую группу для помощи бойцам СВО.

Главным событием дня стала беседа президента с активистами НФ, военными корреспондентами и медиками, работающими на передовой.

Быть начеку

Военкор, член Центрального штаба Народного фронта Ирина Куксенкова подняла тему информационного противоборства. Она подчеркнула: киевский режим рассматривает каждого россиянина как врага и как объект психологической войны. Враг делает упор на информационных атаках — ведь «на земле» ВСУ проигрывают, отметила Куксенкова.

«Дело в том, что противник борется не только за умы наших детей, но и за всех россиян. Сейчас ведется активная фаза информационной войны, — подчеркнула Куксенкова. — Как человек, который большую часть своей жизни посвятил военной журналистике, вижу механизм этой информационной войны, которую они применяют, — это новые практики, новые методики».

Эти методы похоже на работу мошеннических кол-центров, отметила журналистка:

«Старушки добровольно относят все свои сбережения и потом не понимают, как они это сделали самостоятельно. Что старушки — люди с научной степенью, с критическим мышлением делают это».

Но в случае с украинскими ЦИПсО (центрами информационно-психологических операций) речь идет уже не об угрозе сбережениям граждан, а о безопасности страны.

Куксенкова призвала россиян быть бдительными:

«Мы должны быть начеку, мы должны быть собраны, мы должны быть внимательны, чтобы не стать жертвами этого влияния, чтобы не стать невольно агентом ЦИПсО, чтобы не разносить ложь».

Каждый может дать отпор информационно-психологическим атакам — проверять достоверность сообщений, не доверять паническим слухам, не участвовать в их распространении, подчеркнула военный корреспондент.

Идти до конца

Когда понимаешь, что собой представляет наш противник, то отпадают сомнения в том, что борьба с ним — это борьба за сохранение нашей страны, и поэтому нужно идти до победы. Об этом президенту говорили ветераны СВО — участники форума Народного фронта. Люди с боевым опытом поддерживают товарищей на передовой, организуют волонтеров, которые помогают фронту, и сотрудничают с мастерскими «народного ОПК».

«Я видел, с кем мы воюем, особенно в Курской области», — подчеркнул в беседе с верховным главнокомандующим Роман Бояркин, участник боев за освобождение Курской области. Он рассказал, что на личном опыте убедился — против нас воюют не только ВСУ. Самый свирепый и безжалостный враг — из стран НАТО.

«Этот ужас — я его видел собственными глазами. И у меня такая, знаете, внутренняя просьба не останавливаться, идти до конца», — сказал ветеран СВО. Бояркин говорил о том, что наша цель — добить врага, не останавливаться, понимая, что за само существование нашей страны уплачена очень высокая цена.

«Я считаю, то, что надо нам идти, идти в бой до конца», — вновь подчеркнул участник освобождения курского приграничья.

О том же говорил и командир отряда «Восьмерка» БАРСа «Крым» Дмитрий Трифонов: «Наша главная задача — дожать противника до конца, чтобы ближайшие несколько веков он нам не мог нести никакой угрозы».

«Спасибо за вашу позицию», — подчеркнул Верховный главнокомандующий, обращаясь к ветеранам. Президент разделяет мнение и настрой бойцов, знающих врага «в лицо».

«Мы с вами до конца»

Участники спецоперации подчеркивают — в открытом бою у ВСУ нет шансов. Это отсутствие перспектив и побуждает врага бить по прифронтовым регионам. Но, как рассказали волонтеры, помогающие жителям освобожденных районов, — именно они, люди из прифронтовых районов призывают всю Россию к стойкости и сплочению.

Волонтер Анатолий Корниенко из Дзержинска (ДНР) рассказал президенту:

«Мы хотели привести к вам на встречу двух мужиков из Селидова. Они обычные шахтеры, которые взяли на себя ответственность и выдают гуманитарную помощь у себя в городе. Владимир Владимирович, там настрой только один — только вперед, только победа».

Корниенко также заметил: «Проблемы, которые сейчас случаются тут, в тыловых городах — очереди на заправках или «в одни руки 20 литров топлива» — абсолютно несопоставимы с тем, как живут люди там, вблизи передовой». Но именно люди в том же Селидове демонстрируют впечатляющий пример в преодолении куда более серьезных проблем, чем временно нарушенный комфорт — и эти люди, живущие близ линии фронта, призывают как можно скорее, общими усилиями добить врага.

А для этого есть все условия: и воля руководства страны, и возможности российской армии, о чём говорят успехи на линии боевого соприкосновения. Нынешние временные трудности преодолимы, подчеркивают участники форума Народного фронта.

«Под вашим руководством мы прилагаем все силы, чтобы добиться скорейшей победы, — обратился к президенту Андрюс Пожярскас, волонтер из Амурской области, чья семья помогает участникам СВО. — Мы знаем, у противника на поле боя нет шансов, потому что за нами наши семьи, дети, матери и отцы. А то, что враг ежедневно пытается нанести удар по нашей инфраструктуре — это всего лишь попытка сломить наш дух. И у них ничего не получится. Победа будет за нами».

«Если 2022 году, в начале СВО, еще кто-то сомневался — зачем она была начата, сейчас мы на своем горьком опыте понимаем, что это было единственно правильное решение», — сказала президенту фельдшер «скорой помощи» из Курской области Юлия Шаблина. Беседа с ней была одним из самых запоминающихся моментов участия главы государства в форуме «Всё для Победы».

Шаблина рассказала, как с первых дней СВО она и ее коллеги помогали раненым бойцам, которых доставляли с передовой. Во время агрессии ВСУ в курском приграничье курским медикам приходилось работать под постоянными обстрелами. Противник действовал «хуже нацистов» — прицельно бил по машинам с красным крестом.

«Это не просто враг, это фашисты», — подчеркнула Шаблина, добавив, что ВСУ всё равно, кого избирать объектом атак — военные цели или безоружных мирных жителей.

Своим террором враг стремится запугать людей, но ему это не удается, добавила медик из Курской области. «Мы с вами до конца, — обратилась Юлия Шаблина к Верховному главнокомандующему, — Будем стоять под обстрелами, но мы выстоим». В ответ Путин тепло обнял медика.