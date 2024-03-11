Материалы с тегом «ВПК»
Политик предупредил о построении во Франции общества войны
Руководство Франции, стремясь нарастить военное производство, способствует становлению в стране «общества войны». Такое мнение высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Комментируя заявления французских властей, включая президента Эммануэля Макрона, о необходимости наращивания...
новость часа
11 марта 2024
Раскрыта истинная цель 60-миллиардного транша США Киеву
Действующий киевский режим, по логике президента США Джозефа Байдена, должен продержаться до американских выборов в ноябре. Не факт, что после этого Украина получит ещё хотя бы один транш. Таким мнением поделился с корреспондентом ИА Регнум политолог-американист Дмитрий Дробницкий, говоря о...
9 марта 2024
Макрон может отправить на Украину до 15 тысяч солдат, заявил политолог
Из-за опасности критики в адрес президента Франции Эммануэля Макрона в последнее время стало сложно получить от компетентных специалистов достоверный ответ, планирует ли тот отправить войска на Украину для войны с Россией. При этом очевидно, что подавляющее большинство французов против такой...
8 марта 2024
Новости о планах Астаны продать ВСУ российскую технику нашли объяснение
Стремление многих стран, включая формально дружественные России, получить выгоду от её конфликта с Западом закономерно и неизбежно. Казахстан в этом смысле — далеко не единственный пример. Однако выход в публичную плоскость данных о попытках киевского режима договориться с казахстанскими компаниями...
8 марта 2024
Эксперт рассказал о технике США для «войны будущего»
Эффективность отечественных беспилотных средств поражения вражеской техники и живой силы противника со временем может снизиться, если ВПК России будет отставать в соревновании с военными концернами США. А такое развитие событий несёт прямую угрозу безопасности России: американское издание The...
1 марта 2024
Путин заявил, что Запад пытается втянуть Россию в новую гонку вооружений
Запад пытается втянуть Россию в новую гонку вооружений и «повторить трюк» 80-х годов XX века, когда военные расходы СССР составляли 13% от ВВП. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля. «Мы понимаем, что Запад пытается втянуть нас в гонку...
29 февраля 2024
В США признали, что Россия может восстанавливать ОПК, несмотря на санкции
Россия показала, что способна восстанавливать свой оборонно-промышленный комплекс, несмотря на все санкции Запада. Об этом заявила министр сухопутных войск США Кристин Уормут на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group). «На системном уровне речь идёт о сильной...
28 февраля 2024
СМИ: американский ВПК выиграл от украинского конфликта
С начала специальной военной операции на Украине выпуск заказов в оборонном секторе США вырос на 17,5%, сообщила газета The Wall Street Journal. «За два года, прошедшие с начала конфликта на Украине, оборонная промышленность США пережила бум заказов на оружие и боеприпасы», — говорится в материале...
19 февраля 2024
В НАТО обеспокоились темпами роста военной промышленности России
Политики государств — участников Североатлантического альянса обеспокоились темпами производства российской военной промышленности. Об этом пишет британская газета Financial Times. «Одна из причин тревоги западных политиков — возрождение Россией своей оборонной промышленности», — говорится в...
16 февраля 2024
Путин похвалил российский ОПК за показатели
Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России в разы нарастил выпуск различной техники. Об этом 15 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с рабочими «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле. Глава государства отметил, что в целом ОПК продемонстрировал очень хорошие результаты за предыдущие...
15 февраля 2024
Путин рассказал, каким он видит будущее российского ОПК через 5–10 лет
Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос, каким он видит будущее оборонно-промышленного комплекса (ОПК) через 5–10 лет, в беседе с рабочими «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле заявил, что перед Россией сегодня стоят острые задачи в зоне спецоперации, однако гражданская повестка страны...
15 февраля 2024
В США признали возможность России уничтожить все военные заводы на Украине
Вооружённые силы России имеют возможности уничтожить весь военно-промышленный комплекс Украины, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive. «У России есть стратегическая возможность через всю страну запустить ракеты и уничтожить большие...
15 февраля 2024
Шойгу представили комплекс «Хризантема-С» с модернизированными ракетами
Министру обороны России Сергею Шойгу представили комплекс «Хризантема-С» с модернизированными ракетами «Хризантема-М», сообщили 14 февраля в Министерстве обороны РФ. Министр обороны проверил выполнение гособоронзаказа по производству ракетных комплексов Конструкторским бюро машиностроения в...
14 февраля 2024
Минобороны: разработки ZALA позволят объединить все БПЛА в единую систему
Новейшие разработки компании ZALA AERO, чьи дроны-камикадзе «Ланцет» активно применяют в зоне спецоперации, позволят объединять все боевые дроны её производства в единую систему. Об этом 10 февраля сообщили в Министерстве обороны. С этими разработками 10 февраля в ходе рабочей поездки в Удмуртию...
10 февраля 2024
Шойгу показали новые композитные материалы для беспилотников
Главе Министерства обороны Сергею Шойгу продемонстрировали новые российские композиционные материалы, которые существенно повышают живучесть беспилотных летательных аппаратов. Об этом 10 февраля сообщили в оборонном ведомстве. Отмечается, что Шойгу во время рабочей поездки в войска Центрального...
10 февраля 2024
Шойгу проверил производство дронов в Удмуртии
Глава Минобороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству разведывательных и ударных беспилотников в Удмуртии. Об этом 10 февраля сообщили в пресс-службе оборонного ведомства. Министр посетил предприятия ВПК, входящие в концерн «Калашников», и проинспектировал работу...
10 февраля 2024
В России разработали дрон-конвертоплан для ретрансляции сигнала на 100 км
«Обуховский завод» (входит в российский концерн «Алмаз-Антей») разработал дрон-конвертоплан «Настасья», способный ретранслировать сигнал на расстояние до 100 км, сообщил журналистам представитель предприятия. «Основное назначение «Настасьи» — ретрансляции сигнала. Радиус действия БПЛА при этом...
7 февраля 2024
Малькевич: Путину удалось практически с нуля возродить армию и ВПК России
Президенту России Владимиру Путину удалось практически с нуля возродить российскую армию и военно-промышленный комплекс. Об этом корреспонденту ИА Регнум 2 февраля заявил первый заместитель председателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием Общественной палаты Российской...
2 февраля 2024
ОПК осваивает выпуск принципиально новой техники, заявил Путин
Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России вовсю осваивает выпуск принципиально новой военной техники. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на форум «Все для Победы!» в Туле. «Мы добьемся высоких результатов по оснащению армии и флота РФ всеми видами обычных вооружений, включая...
2 февраля 2024
Путин призвал ОПК добиться высоких результатов в обеспечении ВС России
Необходимо добиться высоких результатов по оснащению армии и флота всеми видами обычных вооружений, а также перспективными образцами нового поколения. Об этом 2 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с сотрудниками предприятий ОПК в Туле в рамках проекта «Всё для победы!». Перед...
2 февраля 2024