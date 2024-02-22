Материалы с тегом «ОНФ»
Народный фронт в преддверии 23 Февраля запустил флешмоб в формате караоке
Народный фронт в преддверии 23 Февраля запустил флешмоб в формате народного караоке. Об этом рассказала пресс-служба ОНФ. Россиянам предложили спеть песню «Русский парень» и таким образом поздравить всех бойцов СВО на передовой с Днём защитника Отечества. Акцию уже поддержали военкор Николай...
22 февраля 2024
Российским бойцам в зону СВО к 23 Февраля отправили 100 машин и снаряжение
Свыше 100 автомобилей УАЗ, а также технику и снаряжение для бойцов отправили 21 февраля из Ростова-на-Дону в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе Народного фронта. Детекторы дронов, средства РЭБ, квадрокоптеры, тепловизионные прицелы, рации, бронежилеты и...
21 февраля 2024
Народный фронт начал специальный сбор «Защитникам русских городов»
Общероссийский народный фронт (ОНФ) 7 февраля начал новый специальный сбор «Защитникам русских городов», посвящённый Дню защитника Отечества, сообщается в пресс-релизе этого движения. Он проходит под девизом «Всё для Победы!». Целью сбора является закупка вещей, необходимых участникам специальной...
7 февраля 2024
ОНФ сообщил о разработках в «Кулибин-клубе» для нужд СВО
Народный фронт открыл «Кулибин-клуб», который находит народных умельцев по всей стране и помогает им внедрять изобретения, созданные для нужд СВО, и передавать их на фронт. Активисты уже провели испытания наземного робототехнического комплекса БРГ-1, который позволяет эвакуировать раненых и...
24 января 2024
Народный фронт передал российским военным сто автомобилей УАЗ «Патриот»
В Белгороде Народный фронт передал российским военным партию из 100 внедорожников УАЗ «Патриот», следует из пресс-релиза общественно-политического движения. «Партия из 100 таких автомобилей вручается здесь, на территории Белгородской области. Машины хорошо себя зарекомендовали и очень нужны сейчас...
26 декабря 2023
ОНФ и боксёр Лебедев передали российским бойцам 130 автомобилей УАЗ
Вручение специального новогоднего сбора для военнослужащих под девизом «Всё для Победы!» состоялось в Ростове-на-Дону. Помимо праздничных подарков российские бойцы получили 130 автомобилей УАЗ, сообщили 23 декабря ИА Регнум в Общероссийском народном фронте (ОНФ). В акции приняли участие...
23 декабря 2023
ОНФ и шахматист Карякин передали бойцам СВО амуницию более чем на ₽31 млн
Участники специальной военной операции получили оборудование и амуницию на сумму свыше 31 млн рублей. Квадрокоптеры, тепловизоры и средства радиоэлектронной борьбы бойцам 752-го гвардейского мотострелкового полка и других частей, которые выполняют боевые задачи в зоне (СВО), передали известный...
18 октября 2023
Путин попросил Мурашко изучить ситуацию с приборами для диабетиков
Президент России Владимир Путин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко разобраться в ситуации с доступностью приборов для больных диабетом и предложить возможные решения проблемы. Об этом Путин заявил 27 сентября на совещании с правительством. Значительная доля диабетиков сталкивается с дефицитом...
27 сентября 2023
Народный фронт предложил расширить льготы для детей участников СВО
Предложения о дополнительных льготах для детей участников спецоперации на Украине направлены президенту России Владимиру Путину, сообщили 14 сентября ИА Регнум в пресс-службе Общероссийского народного фронта (ОНФ). В ОНФ обратили внимание на то, что в средних специальных учебных заведениях нет...
14 сентября 2023
ОНФ отправил в зону СВО медоборудование, купленное на пожертвования россиян
Медицинское оборудование, которое закупили на перечисленные жителями России 73 млн рублей, доставлено на передовую. Оно поможет спасать жизни и лечить бойцов, сообщили 29 августа в пресс-службе Общероссийского народного фронта (ОНФ). Деньги для фронтовых медиков собирали в рамках проекта «Всё для...
29 августа 2023
ОНФ провёл в Воронежской области молодёжный форум с участием героев СВО
В Воронежской области завершился пятый федеральный молодёжный форум «Рубеж», участие в его работе приняли 200 человек, сообщили ИА Регнум в Народном Фронте. В ходе соревнований участники должны были преодолеть полосу препятствий, оказать помощь пострадавшим, запустить беспилотный аппарат. Эти...
20 августа 2023
Народный фронт и Рошаль открыли сбор средств для медиков в зоне СВО
Движение Народный фронт при поддержке сопредседателя Центрального штаба президентского движения Леонида Рошаля, врачей, телеведущих и депутатов объявило сбор средств для военных медиков, несущих службу в зоне проведения специальной военной операции. Рошаль сообщил, что медики, находящиеся на фронте...
9 августа 2023
В ОНФ рассмотрят вопрос об исключении Исинбаевой из центрального штаба
Центральный штаб движения «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) проведёт внеочередное заседание, на котором поднимут вопрос об исключении из состава штаба двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой. Об этом 24 июля сообщило ТАСС, ссылаясь на материалы ОНФ. «Внеочередное...
новость часа
24 июля 2023
Путин поздравил Народный фронт с 10-летием со дня первого съезда
Общероссийский народный фронт считает своей ключевой задачей поддержку бойцов, участвующих в специальной военной операции. Об этом 11 июня говорится в поздравительной телеграмме президента РФ Владимира Путина по случаю 10-летия со дня проведения первого съезда организации. «Сегодня, когда мы...
11 июня 2023
Марафон народного фронта «Всё для победы!» собрал за сутки 25,5 млн рублей
Более 25,5 млн рублей собрал за сутки онлайн-марафон в поддержку проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Всё для победы!» на канале «Соловьёв LIVE». Руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов рассказал, что на собранные во время марафона деньги будут приобретены 17 дополнительных...
25 мая 2023