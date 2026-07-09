Владимир Путин провел по видеосвязи совещание с членами правительства. Главной темой стали работа топливного и транспортного комплексов страны в нынешних условиях. О ситуации президенту доложили министр транспорта Андрей Никитин и вице-премьер Александр Новак, который курирует ТЭК.

Гавриил Григоров/РИА Новости

Вопрос обеспечения топливом — на контроле у президента. Прошедшее 8 июля показало, что глава государства лично занимается решением этого вопроса. Лейтмотивом встречи была констатация того, что ситуация «достаточно сложная, но контролируемая» (такими словами положение в своем регионе оценил участвовавший в совещании губернатор Забайкалья Александр Осипов). «Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире», — в свою очередь подчеркнул президент.

Перебои с поставками топлива носят временный характер, отметил Путин в разговоре с вице-премьером Новаком. Федеральные ведомства и руководители регионов работают, что показали отчеты членов правительства и губернаторов. Президент дал ясное и жесткое указание — ускорить эту работу по поддержке граждан, оперативнее исполнять принятые решения.

Показателен диалог между вице-премьером Новаком и президентом о субсидиях, которые нужны Крыму и Севастополю, чтобы компенсировать подорожание топлива.

«В целом, если говорить о выравнивании до относительно экономически обоснованного уровня в соответствии с другими регионами, то здесь, конечно, требуется для региона субсидия. Мы готовы рассмотреть эту ситуацию вместе с нашими коллегами из Крыма и Севастополя», — сказал замглавы правительства.

«Да, но давайте договоримся, что формулировки будут другие: не просто «готовы рассмотреть», не просто «рассмотреть», а рассмотреть и принять решение как можно быстрее. Не надо затягивать, хорошо?» — отреагировал Путин.

Президент поддержал предложение, с которым выступил иркутский губернатор Игорь Кобзев — активнее привлекать малых и средних предпринимателей к производству нефтепродуктов. Следует «как можно быстрее развернуть возможности малого и среднего бизнеса <…> сделать всё для того, чтобы всё у нас функционировало нормально», — обратился лидер страны к замглавы правительства Новаку.

Президент поручил: «Организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договариваться быстрее, чтобы они тоже здесь не зажимали продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужные продукты и независимым АЗС».

Оценивая текущую ситуацию, президент подчеркнул: «Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное — стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая». Планы противника невыполнимы и в силу высокой прочности нашей энергосистемы (а следовательно, и прочности всей экономики, которая справляется с нынешней ситуацией), и в силу высокого морального духа общества.

Две недели назад, напутствуя выпускников школ, президент сказал, что молодому поколению «присущ ген победителей». Это «воля и сплоченность нашего народа, нравственная сила ваших предков, которые освободили мир от нацизма, покорили энергию атома, открыли человечеству космос». «Ген победителей» присущ людям всех поколений — и тем, кто сейчас находится на передовой, и тем, кто приближает победу в тылу: именно поэтому побеждает Россия, а не Украина. Атаки противника на гражданскую инфраструктуру, включая энергетический комплекс, не могут изменить ход СВО.

Лидер страны абсолютно уверен в стойкости наших людей, в их способности распознавать психологические атаки и противостоять противника, справляться с временными трудностями.

Руководство страны всерьез и открыто обсуждает с обществом положение дел. Речь идет и об ударах противника по нефтеперерабатывающим заводам. Правительство объясняет — нужно время для того, чтобы перенастроить логистику поставок горючего. Но при этом исполнительная власть вникает в общественные настроения и учитывает их. «Понятно, что текущая ситуация на АЗС вызывает беспокойство у людей», — подчеркнул Александр Новак. Он подробно рассказал об экстренных мерах, которые уже приняты и будут приниматься в ближайшее время для стабилизации положения.

«Сегодня ввели запрет на экспорт дизельного топлива, и это позволит увеличить поставки на внутренний рынок. В июле также начинаем импортные поставки нефтепродуктов и наращиваем дополнительные объемы производства за счет нефтепродуктов более низкого экологического класса», — сообщил вице-премьер.

Новак указал: власти ввели полный запрет на экспорт дизельного топлива (в дополнение к ранее принятому полному закрытию экспорта бензина). Упомянутое Новаком решение начать временный импорт бензина должно повысить доступность горючего для потребителей.

Нормативы биржевых продаж топлива снижены с 15% до 10%. Ограничение предельного роста цен на бирже призвано стабилизировать поставки сырья на нефтеперерабатывающие заводы. «Мы доработали систему, чтобы исключить перекупщиков на бирже, топливо будет уходить напрямую к конечным потребителям», — подчеркнул Новак.

Помимо стабилизации положения со снабжением топливом, на совещании обсудили работу транспорта. Попытки противника нарушить наши логистические цепочки — безуспешны. Транспортная система работает бесперебойно и слаженно, и это гарантирует стабильность российской экономики. Обеспечены перевозки грузов и пассажиров, «ключевые узлы — аэропорты, вокзалы, порты, общественный транспорт, трассы — функционируют в штатном режиме», сообщил президенту глава Минтранса Андрей Никитин.

Министр привел данные в подтверждение своих слов. В авиаотрасли фиксируется устойчивый пассажиропоток, сообщил Никитин. Увеличено число полетов по маршрутам с госфинансированием. Железнодорожный транспорт (в том числе пригородные поезда) стабильно справляется с перемещением людей.

Успешно работает водное сообщение: с января по май 2026 года морские порты обработали на 5% больше грузов, чем за тот же период годом ранее. Речные перевозки выросли на 11%, число пассажиров выросло до 2,7 млн.

Активными темпами продолжается модернизация и развитие дорожной сети. Строится автомагистраль от Екатеринбурга до Тюмени, транспортный обхода Саратова с новым мостом через Волгу. Развивается дорожная инфраструктура в Калининградской области, возводится мост через реку Туманную на границе России и КНДР.

Важный аспект в поддержании стабильности общества — защита личных данных граждан и борьба с мошенничеством, в том числе с кибермошенниками. На совещании 8 июля президент сделал особый акцент на решении этого вопроса.

«Мы анализируем статистику и тут же предлагаем контрмеры, — сообщил Владимиру Путину замглавы правительства Дмитрий Григоренко. — У нас, по официальным данным МВД, за первое полугодие этого года на треть снизилось количество мошеннических действий против россиян».

Впервые зафиксирована официальная статистика, которая подтверждает — количество случаев мошенничества снижается, подчеркнул вице-премьер. Он отметил — по поручению президента готовятся пакты мер по противодействию мошенникам: «Готовим нормативно-правовое регулирование, которое фактически устанавливает барьеры — как технологические, так и нормативные. У нас уже два пакета мер принято».

«То есть мы считаем, что наши меры дают эффект. Но мы ни в коем случае не останавливаемся», — подчеркнул Григоренко.

На совещании с членами правительства президент также обсудил вопрос о качестве школьного образования. Результаты единого госэкзамена по итогам 2025-26 учебного года показывают, что выпускники хорошо подготовлены, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. «Становится всё больше высокобалльников — тех ребят, которые набрали 70 и более баллов. В этом году 330 тыс. школьников набрали 70 и выше баллов. Это фактически каждый второй школьник. Это на 52 тыс. больше, чем было в прошлом году», — отметил министр.

Средний балл ЕГЭ у школьников растет по всем предметам: в 2024-2025 учебном году он составил 60,2 балла, а в нынешнем году — 62,2. При этом стало меньше учеников, не преодолевших минимальный порог ЕГЭ.

По оценке министра просвещения, данные свидетельствуют о том, что обновленные учебные программы работают, а новые практики образования помогают ребятам лучше усваивать знания. Еще одно подтверждение качества образования — успехи российских школьников на международных олимпиадах. На первых двух основных международных олимпиадах по биологии и географии россияне взяли 12 медалей, из них десять золотых.

Зачисление в университеты выпускников, успешно сдавших ЕГЭ, теперь можно оформить и через портал «Госуслуги» — это одна из новых функций цифровой платформы, которые упомянул вице-премьер Григоренко. «Россия — одна из передовых стран в вопросах оказания государственных услуг. В прошлом году даже Всемирный банк включил Россию в число лидеров в сфере цифровизации государственных услуг», — подчеркнул замглавы правительства.

Сейчас на «Госуслугах» зарегистрировано 120 млн учетных записей. «То есть практически более 95% граждан старше 14 лет зарегистрированы на портале», — отметил Григоренко. Круг задач, которые можно решить посредством портала, очень широк: «Можно получить не только различные справки, но и зарегистрировать бизнес, записаться к врачу, выбрать подходящий участок для рыбалки и так далее».

Граждане активно используют новый цифровой инструмент «Жизненная ситуация».

«Это комплекс разных сервисов, которые могут понадобиться человеку в случае наступления какого-либо события. Например, это открытие бизнеса, строительство дома, рождение ребенка и так далее», — пояснил Григоренко. К примеру, многодетные родители могут быстро и одним пакетом получить все необходимые справки и документы для оформления льгот. То же касается регистрации купли-продажи жилья — жизненная ситуация «Покупка недвижимости» в том числе включает в себя проверку участников сделки по биометрическим данным, что повышает защиту от злоумышленников.

Совещание 8 июля показало: российское государство работает как единый механизм под личным контролем президента — временные трудности с поставками топлива не парализовали страну, противник получил не растерянность общества, а консолидацию власти и бизнеса. При этом запас прочности энергосистемы, эффективность транспортной системы, образования и цифровых сервисов подтверждается конкретными цифрами и результатами.