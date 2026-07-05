В Эстонии продолжают преследовать смельчаков, выступивших против строительства этнократического режима. В отношении противников режима предпринимаются разные меры — в зависимости от «меры опасности».

ИА Регнум

Могут посадить на огромный срок и сгноить в тюрьме. Могут депортировать. А могут и бросить в психиатрическую лечебницу.

Инсульт политзаключенного

Эстонского оппозиционного политика Айво Петерсона три года назад бросили в тюрьму, после того как он совершил поездку в Донбасс с гуманитарной миссией, а потом выступил в эфирах двух российских телеканалов с призывами к добрососедству.

После этого спецслужбы обвинили его в «государственной измене», суд дал 14 лет тюрьмы. Немногим позже приговор пересмотрели в сторону ужесточения, добавив еще два года. А в июне 2026 года члены оппозиционной партии Koos («Вместе»), от которой Айво Петерсон шел на выборы в парламент Эстонии, сообщили, что политического заключенного доставили в больницу с инсультом.

На следующий день это подтвердила его дочь, узнавшая об инсульте отца от родственников других заключенных (тюремная администрация ей ничего не сообщила). 23 июня эстонские СМИ подтвердили факт госпитализации Петерсона, но сослались на Кoos и дочь узника.

Лишь 24 июня у руководительницы пресс-службы управления мест заключения Хейди Кукк появилась мысль, что пора бы уже сделать официальное заявление. Но она ограничилась тем, что учреждение принципиально не разглашает данных о здоровье заключенных. Мол, тюрьма обязана самостоятельно уведомлять близких о состоянии здоровья узника только в том случае, если его физическое или ментальное состояние не позволяет ему самому принять решение, сообщать им об этом или нет.

Дочь Петерсона и представители Koos выяснили, что он находится в отделении интенсивной терапии неврологического отделения Ляэне-Таллинской центральной больницы. Врачи уверяют, что его состояние «стабильное», однако он не может разговаривать. Медперсоналу приказано хранить молчание, а возле палаты круглосуточно дежурит охрана.

Это уже не первый случай, когда здоровье Петерсона вызывает серьезные опасения. Весной 2024 года ему была сделана операция на кишечнике — и тогда, как и сейчас, его состояние пытались скрыть.

В Koos подчеркивают, что уголовное дело Петерсона сфабриковано. «Его преследуют за политические взгляды, за его позицию и отстаивание прав русскоязычного населения Эстонии. Называя это дело «уголовным» и используя статью о «госизмене», власти пытаются придать видимость законности политическим репрессиям. Однако Айво Петерсон не нарушил ни одного закона Эстонии», — отмечают в партии.

«Это политическое преследование человека, который пользуется поддержкой тысяч избирателей. Ситуация, когда политического оппонента изолируют от общества и при этом скрывают информацию о его тяжелом состоянии, не имеет ничего общего с правовым государством», — подчеркивают в Koos.

Партия требует немедленного полного оправдания Петерсона, освобождения его из-под стражи для получения адекватной медицинской помощи и воссоединения с семьей. Разумеется, этот призыв был проигнорирован.

У Петерсона много сторонников, они не верят властям. Высказываются предположения о том, что человеку, отличающемуся слабым здоровьем, специально назначили такой большой срок, чтобы иметь гарантию его невыхода из тюрьмы. Некоторые опасаются, что оппозиционера хотят «залечить».

Причины для опасений действительно есть, учитывая высокую смертность в эстонских тюрьмах. Сейчас пленниками пенитенциарной системы страны с населением в 1,3 млн являются свыше 1600 человек.

За 12 месяцев, начиная с сентября 2024-го, в эстонских тюрьмах было зарегистрировано пять смертей: три самоубийства и две смерти из-за состояния здоровья. Канцлер права (аналог омбудсмена) Юлле Мадизе неоднократно указывала на «системные проблемы» местных узилищ.

Психбольница за пикет

Готовность властей Эстонии растоптать всякого, кого они сочтут опасным для себя, в полной мере проявилась в истории активистки Сандры Сирге. Одна из самых известных в Эстонии членов Koos, она смело выступает против закрытия русскоязычных школ и принудительной ассимиляции русской общины.

24 февраля, когда Эстония отмечала День независимости, Сирге провела одиночный пикет в поддержку Петерсона. Она взяла отрез ткани в цветах эстонского флага, поверх него прикрепила сделанное из гирлянды большое сердце, облитое алой краской, а в центре нарисовала свастику. Справа — надпись: «Ваша война». По мысли активистки, сердце Эстонии, мучимое нацистами у власти, плачет кровавыми слезами.

Как только женщина появилась на публике, ее отвезли в Таллинскую тюрьму, где уже несколько лет томятся политические узники — Айво Петерсон, Андрей Андронов, Дмитрий Роотси, Аллан Хантсом, Олег Беседин и другие.

На Сирге завели уголовное дело. Взяв письменные пояснения в связи с «осквернением государственного флага», ее временно отпустили. Однако Сандра не устрашилась и 16 апреля вновь вышла на пикет. Как только она подняла плакат с надписью «Свободу Айво Петерсону», вокруг нее начали прыгать полтора десятка подростков, оскорбляя, провоцируя, кидая камни.

Дело закончилось приездом полиции и задержанием Сандры. Позже Сирге сообщила: «Меня жестко повалили на землю, надели наручники и этапировали в Таллинскую тюрьму». Открыли дело о «нарушении общественного порядка» и изъяли плакат.

По словам задержанной, первоначально полицейские предложили «договориться»: составить протокол об административном нарушении, признать вину и отделаться штрафом. Сандра отказалась от сделки, считая себя полностью невиновной, и ее почти на двое суток упекли в камеру.

Сирге не успокоилась и 5 июня вышла на очередной пикет. На сей раз церемониться с ней не стали. Стандартным протоколом дело не ограничилось, активистку доставили в психиатрическую больницу. Воспользовавшись законным правом на звонок, Сандра успела связаться с соратником и попросила передать общественности информацию об инциденте.

Друзья активистки попытались выйти с нею на связь и прояснить правовые основания происходящего. Позже ее единомышленник Степан Романов сообщил: она связалась с ним и сказала, что 8 июня ей продлили «лечение» на 40 дней.

Через некоторое время Романов обнародовал подробности последнего задержания. Оказалось, что медицинский осмотр Сирге зафиксировал стабильные показатели ее здоровья и полное отсутствие алкогольного опьянения. Официальные протоколы о совершении Сандрой правонарушений или о нарушении общественного порядка отсутствуют.

Основанием для госпитализации послужили медицинские сведения 2018 года, в то время как по результатам более позднего осмотра за 2022 год психических расстройств у нее выявлено не было.

Романов составил жалобы в Таллинский окружной суд и на имя генерального прокурора Астрид Аси и канцлера права Юлле Мадизе, потребовав возбудить уголовное дело в отношении причастных должностных лиц по факту превышения полномочий и незаконного лишения свободы.

Сирге настаивает на своей полной дееспособности и требует немедленного восстановления ее законных прав на свободу и неприкосновенность личности. Женщину продолжают держать в психбольнице, и дальнейшая ее судьба пока неясна.

Депортация «подозрительных»

В последнее время эстонские власти всё чаще задействуют другой механизм избавления от неудобных им людей — принудительное выдворение.

Дело в том, что многие представители русской общины, которым Эстония в начале 90-х отказала в гражданстве, позже обзавелись российскими паспортами и местными видами на жительство.

А поскольку некоторые из них позже стали политическими активистами, участвовали в митингах в защиту русских школ или в шествиях «Бессмертного полка», их уже давно взяли на карандаш. А с 2022 года начали от них избавляться — депортировать в РФ.

Причем так поступают уже не только с гражданами России, но и с обладателями «паспорта негражданина». Первыми выслали активистов Сергея Чаулина, Алексея Есакова, Рамиля Усманова и Зою Палямар.

Точной официальной статистики по количеству депортированных из Эстонии неугодных лиц нет — власти не публикуют обобщенных данных. По оценкам СМИ, выдворили уже свыше двадцати человек.

Депортации проводятся на основании статьи «закона об иностранцах», которая позволяет аннулировать ВНЖ лицу, признанному «угрозой общественному порядку или национальной безопасности». Одним из депортированных оказался митрополит Евгений — глава Эстонской православной церкви.

На днях эстонский суд отказался обжаловать аннулирование ВНЖ 54-летнего жителя города Пярну Алексея Фёдорова, признанного «угрозой национальной безопасности».

С 2008 года он участвовал в организации мероприятий, посвященных Дню Победы. В 2023 году Полиция безопасности (КаПо) провела с ним на эту тему «профилактическую беседу», а позднее он был оштрафован за публикацию в соцсетях советской символики. Фёдоров имел пророссийскую позицию по Донбассу, которую он высказывал в соцсетях.

Мужчина интересовался военной тематикой и посещал в России курсы по тактической медицине, обращению с оружием, средствам связи, боевым искусствам и действиям в экстремальных условиях.

А еще у Алексея была страйкбольная команда. На этом основании в КаПо сочли, что Фёдоров опасен — якобы он в определенный момент может начать создание отрядов русского сопротивления.

Хотя мужчина жил в Эстонии с 1993 года и имеет четырех детей (один из которых несовершеннолетний), его вышвырнули из собственного дома.

Попытка оспорить решение в суде результата не дала. Суд пришел к выводу, что «в условиях текущей ситуации в сфере безопасности вмешательство государства является оправданным и соразмерным». Теперь в КаПо имя Фёдорова вошло в качестве одного примеров «пресечения гибридных угроз».