В Эстонии Полиция безопасности арестовала одного из самых заметных представителей русской общины этой страны — журналиста, блогера, режиссера-документалиста Олега Беседина. Его обвинили в «антигосударственной пропаганде» и сотрудничестве с российскими СМИ.

Иван Шилов ИА Регнум

Беседин в Прибалтике личность заметная: его ныне уничтоженные страницы в социальных сетях собирали миллионы посещений. Арестом Беседина власти заткнули рот одному из последних действительно независимых журналистов в регионе.

Известный документалист

Олега Беседина задержали во вторник. Утром к нему домой ворвались два десятка силовиков, после чего начался обыск, который продолжался несколько часов. К 19:00 Беседина увезли.

Эту информацию корреспонденту портала Delfi подтвердил отец журналиста Александр.

Олег Беседин известен большинству русскоязычных жителей Эстонии как создатель популярной группы «Таллинцы» в соцсети Facebook* и канала в YouTube. Их постоянная аудитория суммарно превышала 200 000 человек, но эти ресурсы ежедневно посещали и множество случайных гостей.

Оба эти ресурса, которые модерировал Беседин, набирали миллионные просмотры и были известны своей острой социальной и политической тематикой.

Кроме этого, на протяжении многих лет Беседин создал огромное количество документальных фильмов: о местных политиках и событиях в Эстонии; об эстонской православной церкви. Также он снимал документальные фильмы на исторические темы.

Властям Беседин был неприятен тем, что создавал, как любят теперь выражаться чиновники, «нарратив» о Прибалтике как о регионе, где массово нарушаются права человека — огромное множество его работ посвящены правозащитной тематике.

«Он с педантичностью документалиста фиксировал каждый шаг эстонской русофобии: лишение граждан России права голоса на муниципальных выборах, закрытие русских школ, издевательство над ветеранами, снос памятников красноармейцам и водружение монументов эсэсовцам…» — отмечает бывший депутат Европарламента от Латвии, ныне политэмигрант Андрей Мамыкин.

Травля в СМИ

Тучи вокруг Беседина сгущались все последние месяцы.

Самым громким сигналом тревоги стало появление в нескольких эстонских изданиях, служащих «сливным бачком» КаПо, информации о том, что он получил от российского государственного Фонда поддержки и защиты прав зарубежных соотечественников («Правфонд») задание составить каталог памятников советским воинам, уничтоженных в Эстонии за последние три года.

Однако на самом деле Беседин и не скрывал своего сотрудничества с «Правфондом», начавшегося еще тогда, когда эта организация не пребывала под западными санкциями. Каталог советских памятников он начал составлять еще до их массового сноса, начавшегося в 2022 году.

«Я и моя команда отсняли более двухсот памятников и захоронений. Многие из них к сегодняшнему дню уже уничтожены. Это была работа о памяти, а не о политике», — рассказывал Беседин.

Ранее Беседина пытались запугать: минувшей весной журналист портала Delfi Мартин Лайне потребовал от Беседина отчета о его «сотрудничестве с Кремлем», подкрепив это требование документами, полученными в результате взлома почты самого Олега Александровича.

«Если у Delfi действительно в распоряжении документы, полученные через взлом, — это не расследование. Это соучастие», — подчеркивал Олег Беседин. Конечно, его возмущение никакого действия не возымело.

Обвинения

Поступившее 4 ноября известие об аресте документалиста никого особенно не удивило. Стало известно, что суд распорядился отправить Беседина в следственный изолятор — пока на два месяца.

«В предъявленных подозрениях мы указали, что деятельность Олега Беседина на его канале в YouTube часто согласовывалась с различными лицами, находящимися в Российской Федерации, в том числе с теми, кто специализируется на операциях влияния России. По нашей оценке, это сотрудничество не было случайным», — заявил госпрокурор Таави Перн.

Суть предъявленных Беседину подозрений заключается не только в том, что он, по мнению эстонской прокуратуры, «как минимум с 2022 года участвовал в информационной деятельности, направленной на оказание влияния, совместно с людьми, действующими в интересах российских спецслужб».

Помимо этого, журналист подозревается «в неоднократной передаче контента российским СМИ, находящимся под санкциями» — что, как подчеркивают в прокуратуре, считается «нарушением санкций Евросоюза» и «преступлением против мира».

Ему предъявлены обвинения по статьям «Ненасильственная деятельность, направленная против Эстонской Республики» и «Нарушение международных санкций». По первой статье предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок от 2 до 15 лет, по второй — от денежного взыскания до тюремного заключения на срок до 5 лет.

Суд согласился с доводами прокуратуры, что «на свободе Беседин мог бы продолжить подобную деятельность, поскольку его связи всё еще сохраняются» и «существует риск его бегства в Россию».

«Зная, какие сроки получили журналисты Аллан Хантсом и Светлана Бурцева — шесть с половиной и шесть лет тюрьмы соответственно, нетрудно догадаться, что сделают с Олегом Бесединым», — подчеркивает латвийская правозащитница Алла Березовская, занимающаяся организацией помощи политическим узникам Прибалтики.

Альтернативные средства коммуникации

К настоящему моменту созданную Бесединым группу «Таллинцы» закрыли, а его канал со всеми видеороликами уже удален. Активно ведется сбор «доказательной базы» о том, что Беседин являлся «агентом Москвы». С этой целью допущена утечка в прессу о том, что при обыске у документалиста были найдены «сотни тысяч рублей».

Беседин стремился к тому, чтобы донести до жителей Прибалтики альтернативную точку зрения: большинство российских СМИ в регионе заблокировано.

За последнее время Беседин записал и выставил на своем канале интервью с украинским оппозиционером Русланом Коцабой, с вышеупомянутым Мамыкиным, с российскими политологами Николаем Межевичем, Ростиславом Ищенко, Дмитрием Евстафьевым, с израильским военным экспертом Яковом Кедми и многими другими. Естественно, его начали обвинять в том, что он делает это «по заданию Москвы».

Беседин уже не раз становился героем ежегодных докладов Полиции безопасности (КаПо), в которых приводились списки лиц, ведущих «антигосударственную деятельность». Так, в ежегоднике КаПо 2025 года отмечалось:

«Если раньше прокремлевские пропагандисты пытались влиять на русскоязычное сообщество в Эстонии через официальные каналы, то теперь они стали гораздо активнее в социальных сетях. Платформу для этого им, например, предоставляет медиапредприниматель и блогер Олег Беседин».

Сам он обвинения в свой адрес отрицал. «Меня давно называют «пропагандистом». Врагом Эстонии. Только вот за двадцать лет я снял около сотни фильмов, тысячи интервью и культурных проектов. А сейчас на меня вешают ярлык — просто потому, что я разговариваю с разными людьми и задаю неудобные вопросы», — отмечал Беседин.

Однако «респектабельные» политики в последнее время интервьюироваться у Беседина отказывались, оправданно боясь неприятностей. Не боялись те, кому терять уже нечего. Другой видный оппозиционер — поэт и бард Юри Кивит отметил, что «на канале Беседина преобладали гости, мнение которых шло вразрез с официальным». Делая интервью с теми людьми, мнение которых в местных СМИ прочитать было нельзя, Беседин затеял рискованную игру.

Кивит вообще удивляется, что Беседина арестовали только сейчас. По словам барда, ранее уже получившего огромный штраф за одну из своих песен, у него есть все основания опасаться, что следующим за решеткой окажется именно он.

Удар по «центристам»

Дело Беседина начали использовать во внутренней политике.

19 октября в Эстонии состоялись муниципальные выборы, по результатам которых оппозиционная Центристская партия, за которую традиционно голосуют русские жители, набрала в Таллине много голосов и теперь претендует на вхождение в правящую коалицию в горсобрании.

В связи с этим подняла истерию известная в стране русофобка, депутат парламента от эстонской социал-демократической партии Зюлейха Измайлова, любительница называть русских «тиблами» (местный аналог «ниггера»).

Социал-демократов от формирования коалиции в Таллине отодвинули — и теперь Измайлова напоминает, что в свое время Центристская партия заказывала у Беседина предвыборные ролики. Кроме того, в его группе «Таллинцы» велась агитация за «центристов».

Это, кстати, может быть объяснением того, почему документалиста арестовали именно сейчас. На недавних выборах именно «центристы» набрали больше всего голосов — свыше 21% по всей стране. При этом партия отрезана от СМИ, там ее лишь поливают помоями.

Сейчас власти пытаются уничтожить альтернативные средства коммуникации, которыми пользовалась Центристская партия, — именно поэтому группу «Таллинцы» закрыли так быстро.

Также заговорили, что в скором времени может последовать арест депутата парламента от этой партии Александра Чаплыгина. «Вина» Чаплыгина заключается не только в том, что он необычайно жестко критикует политику государственной русофобии, но и в том, что его страницы по числу просмотров в соцсетях опережают официозные СМИ.

*Принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской