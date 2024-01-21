В Таллине заявили, что аннулируют вид на жительство главе Эстонской православной церкви Московского патриархата митрополиту Евгению (Решетникову).

Иван Шилов ИА REGNUM

Эстонские власти воспринимают Евгения досадной помехой, мешающей увести местных православных под власть Константинополя. Они давно уже хотели от него избавиться и, наконец, решились перейти к действиям.

Раскольники под крылом государства

В настоящее время на территории Эстонии сосуществуют сразу две православные юрисдикции. Одной из них является Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП), другой — Эстонская апостольская православная церковь (ЭАПЦ) Константинопольского патриархата.

При этом эстонское государство поддерживает структуры, отделившиеся от Москвы — именно они изначально получили практически всё церковное имущество, конфискованное в годы советской власти и возвращённое в 1991 году.

Московская духовная академия Митрополит Евгений (Решетников)

Хотя в рядах ЭПЦ МП числится свыше 85% православного населения Эстонии, она была лишена этих имущественных прав. Поэтому ей в большинстве случаев приходится арендовать у государства те храмы, в которых совершаются богослужения.

Почему так получилось? В начале 1993 года некие неизвестные, подписавшиеся «чадами Эстонской православной церкви», обнародовали нашумевшую декларацию. В ней анонимы выдвинули разные обвинения против Московского патриархата и заявляли, что желают, дескать, иметь каноническую связь только с Константинополем.

В апреле того же 1993 года Эстонская церковь Московского патриархата провела под руководством митрополита Корнилия (Якобса) собор, состоявшийся в Пюхтицком монастыре. Там был озвучен томос Алексия II, которым патриарх провозгласил восстановление автономии Эстонской православной церкви. ЭПЦ имела автономию с 1920 по 1941 г. г., и вот она снова получила этот статус. Казалось бы, все претензии урегулированы, но мирное решение вопроса решительно не устраивало раскольников.

В том же апреле 1993-го в Преображенском храме Таллина состоялось заседание незначительной части духовенства и мирян, получившее громкое имя «собрания членов приходов Апостольско-Православной церкви граждан Эстонской Республики».

На этом собрании председательствовал протоиерей Николай Суурсет, назвавшийся представителем «зарубежного Синода» Эстонской церкви.

Этот орган сформировали бывшие изгнанники из числа православного духовенства, бежавшие с установлением в Эстонии советской власти в Швецию, а в начале 90-х вернувшиеся. Власти воссозданной Эстонской Республики с самого начала активно включились в игру именно на стороне бывших «изгнанников», так как увидели в них шанс окончательно уничтожить влияние Москвы в своём регионе.

В 1993 году государственная Служба по делам вероисповеданий официально зарегистрировала «Эстонскую апостольскую православную церковь». Однако под этим именем объединились очень немногочисленные приходы.

Что же до Церкви Московского патриархата, то ей было предложено зарегистрироваться в качестве «новой» церковной структуры без всяких имущественных прав. Попытки оспорить это решение успехом не увенчались.

В феврале 1996 года Константинополь заявил о принятии «Эстонской апостольской православной церкви» в свою юрисдикцию. В ответ Московский патриархат на несколько месяцев разорвал евхаристическое общение с Константинополем.

Впрочем, после нескольких раундов переговоров стороны пошли на компромисс, признав возможность временного сосуществования на территории Эстонии двух церковных юрисдикций. Приходам была предоставлена свобода выбрать, к какой из них принадлежать.

Тем временем государство в Эстонии продолжало давить на верующих, побуждая их переходить под крыло ЭАПЦ.

Делалось это просто — если приход переходил под юрисдикцию Вселенского патриархата, государство возвращало ему имущество, некогда конфискованное советской властью. Приходы же, сохранявшие верность Московскому патриархату, были лишены имущественных прав и возможностей.

Живое препятствие

В течение многих лет Эстонская православная церковь Московского патриархата находилась, по сути, на полулегальном положении. Ей долгое время отказывали в регистрации, в связи с чем Госдума России даже принимала особые заявления в 1996 и 2001 гг. — «О нарушении прав православных верующих в Эстонии». Официальную регистрацию ЭПЦ МП смогла получить только в апреле 2002 года.

На настоящий же момент положение дел таково: Эстонская апостольская православная церковь объединяет около 7 тысяч верующих (большая часть — этнические эстонцы) и насчитывает 60 приходов, в которых служит 30 священников и 9 диаконов.

В свою очередь Эстонская православная церковь Московского патриархата, имеющая лишь 31 приход, где несут служение 45 священников и 13 диаконов, объединяет свыше 100 тысяч верующих.

В самые сложные ее годы ЭПЦ МП возглавлял митрополит Корнилий (Якобс), скончавшийся 19 апреля 2018 года. Его преемником был избран архиепископ Верейский Евгений (в миру Валерий Германович Решетников), которому досталось крайне трудное наследство.

Раскольники из ЭАПЦ вовсе не оставили своих захватнических планов. В 2016 году митрополит Эстонской апостольской православной церкви Константинопольского патриархата Стефаний предложил приходам ЭПЦ МП объединиться под его началом.

Стефаний заявил, что исходит из решений прошедшего в июне 2016-го на Кипре Всеправославного собора, заявившего, в частности, о недопустимости существования в одном государстве двух церквей одного вероисповедания. По словам Стефана, он готов стать митрополитом единой православной церкви в Эстонии.

Эстонские власти очень сочувственно отнеслись к планам Стефана и, напротив, с огромной неохотой восприняли прибытие Евгения, которого они полагают «агентом влияния Москвы» и живым препятствием, мешающим объединить всех местных православных под Константинополем.

Приступив к своим обязанностям, новый митрополит старался держаться максимально корректно, но тем не менее всю его деятельность рассматривали сквозь увеличительное стекло, стараясь найти в ней «пророссийскую деятельность». И, естественно, находили.

Например, когда Евгений открыл в Таллине памятную доску, посвященную уничтоженной при СССР часовне Святого Георгия 95-го Красноярского пехотного полка Российской империи, это немедленно было истолковано как «пропаганда Русского мира».

А вскоре митрополит дал еще один повод для недовольства собой. В феврале 2020 года он отслужил панихиду на братском кладбище Северо-Западной армии в таллинском микрорайоне Копли — в память о похороненных в этом месте белогвардейцах, которые в основном умерли от тифа в 1920–1921 годах. Для понимания: историки и свидетели тех событий единодушно возлагают вину за смерть этих людей на власти тогдашней Эстонской Республики, загнавшие доверившихся им белогвардейцев фактически в концлагерь.

Давал Евгений и другие поводы для недовольства. Например, призвал «не принимать содомский грех как норму». Эстонские власти, поставившие перед собой задачу узаконить гей-браки, восприняли это заявление с крайним раздражением.

«Окно возможностей» в отношении митрополита Евгения — как и в отношении других признаков российского культурного влияния — эстонские власти увидели с началом СВО на Украине. В сентябре 2022 года министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс пригрозил, что если митрополит будет делать заявления, «призывающие к войне», то лишится вида на жительство. При этом Евгений никаких заявлений в поддержку СВО не делал. С другой стороны, не делал он и заявлений в осуждение СВО.

«Угроза безопасности»

Эстонские журналисты неоднократно подступали к митрополиту Евгению с попытками разговорить на тему украинского кризиса. Понимая всю шаткость своего положения, тот уклончиво отвечал: «Я не знаю — правильно это было или неправильно. Поэтому мы нигде не говорим о том, что мы поддерживаем эту операцию. Но мы также не говорим, что мы не поддерживаем эту операцию, мы просто не знаем. Пройдет три-пять, а может, пятьдесят лет, и потом будут найдены какие-то документы, которые совершенно перевернут трактовку сегодняшних событий».

Этого эстонским властям показалось недостаточно. Они стали требовать от Евгения, чтобы тот однозначно осудил своего прямого начальника патриарха Кирилла, сказавшего, что российские солдаты выполняют на Украине свой долг перед Родиной.

В октябре 2022-го Синод ЭПЦ МП опубликовал заявление, в котором, в частности, говорилось, что «наша Церковь выступает против любых войн, она за мир и за мирное разрешение любых конфликтов». Однако министр Ляэнеметс дал понять, что его такой ответ не устраивает.

За Евгения заступился весьма влиятельный человек — архиепископ Эстонской евангелической лютеранской церкви Урмас Вийлма. «Возникает вопрос: может ли государство или его представитель предъявлять подобный ультиматум в такой стране, как Эстония, где нет государственной церкви? Очень сомневаюсь, что общение в такой ультимативной форме правильно», — сказал он.

В итоге от Евгения тогда отстали — в МВД сообщили, что не станут отнимать у него вид на жительство. Но для того, чтобы получить возможность остаться во главе своей паствы, Евгений пошел на уступки.

На сайте ortodox. ee появился текст, в котором, в частности, говорилось: »… я не разделяю слова Святейшего Патриарха Кирилла, произнесенные им в проповеди 25.09 — об отпущении всех грехов военнослужащим, погибшим при исполнении воинского долга».

Митрополит напомнил: «19 марта я присоединился к заявлению Совета церквей Эстонии, осудившему войну и призвавшему к прекращению военных действий. С тех пор моя позиция осталась неизменной».

Также Евгений подчеркнул, что ЭПЦ МП активно занимается помощью беженцам с Украины, которые, кстати, пополнили собой ее приходы. Ляэнеметс сообщил, что удовлетворен таким ответом.

Передышка, однако, оказалась временной. Когда в январе 2024-го митрополит подал в Департамент полиции и пограничной охраны прошение о продлении своего ВНЖ, он получил отказ. Объясняя этот шаг, в МВД вновь озвучили все свои прежние претензии.

Сотрудник министерства Индрек Ару объяснил, что Евгений, дескать, так и «не осудил агрессию РФ против Украины», чего, мол, «эстонское общество от него ждало». Впрочем, Ару многозначительно добавил: «Все детали мы обнародовать не можем, поскольку отказ в виде на жительство связан с тем, что данный человек представляет угрозу безопасности Эстонии».

Временный вид на жительство митрополита Евгения (которого сейчас в эстонских СМИ предпочитают именовать просто Решетниковым) истекает 6 февраля, после чего он должен покинуть Эстонию. Министр Ляэнеметс рассказал на пресс-конференции, что «патриарх Московский является «своим человеком» Кремля, усиливающим послания путинского режима и оправдывающим кровавую агрессию, войну против Украины и дающим ей свое так называемое святое благословение в качестве религиозного лидера».

Поскольку же, по словам Ляэнеметса, Евгений находится в прямом подчинении патриарха Кирилла, терпеть его на своей территории эстонское государство больше не намерено. Министр пообещал, что государство не станет вмешиваться в выборы нового главы церкви. Впрочем, он тут же добавил, что новый глава ЭПЦ МП должен будет «разделять наши ценности и дышать в одном ритме с остальным эстонским обществом».

В Совете церквей Эстонии новость восприняли с настороженностью. Глава этого органа Урмас Вийлма сообщил, что для них известие о предстоящей высылке Евгения стало неожиданностью.

«Как мы поняли из сообщений СМИ и разговора с министром, здесь вопрос не в религиозной деятельности, а в безопасности. И мы как представители церкви не можем это как-либо комментировать, так как у нас нет той информации, которая есть у государства и полиции», — добавил Вийлма.

Таким образом, власти придумали для себя железобетонное оправдание — они избавляются от митрополита Евгения из «соображений безопасности», составляющих, естественно, государственную тайну.