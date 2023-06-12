Начиная с прошлого года, власти Эстонии стали практиковать новый способ избавления от тех «неблагонадежных» жителей, которые не дают повода возбудить против себя уголовное дело и посадить в тюрьму. Таких людей попросту депортируют в Россию.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Известны уже четыре случая такого рода, самым свежим из которых стала высылка пенсионерки Зои Палямар. «Грехи» всех депортированных перед Эстонской Республикой примерно одинаковы — они имели отношение к деятельности «Бессмертного полка».

Депортация без денег и вещей

Эстония начала практиковать политические высылки более года назад. Так, в преддверии 9 мая 2022 года власти республики постановили депортировать из страны русского общественника Алексея Есакова, одного из организаторов местного «Бессмертного полка».

Его обвинили в том, что он «распространял кремлевскую пропаганду», «на протяжении долгих лет разжигал национальную ненависть». Также в вину активисту поставили то, что он «оправдывал российскую агрессию на Украине и был замешан в контрабанде на востоке Украины». Под «контрабандой» эстонские спецслужбы понимают участие Есакова в сборе гуманитарной помощи для населения Донбасса.

Тут надо иметь в виду, что Алексей Есаков принадлежал к числу тех многочисленных русскоязычных жителей Эстонии, которым местное государство в начале 90-х отказало в своем гражданстве, и они взяли российское. От Эстонии же Есаков получил постоянный вид на жительство, который был в одночасье аннулирован.

Друг Есакова публицист Аллан Хантсом отмечает: «Постоянный житель Эстонии, Алексей был практически в одночасье депортирован без денег и вещей из страны своего постоянного проживания. В Эстонии у него остались мать и дети». По словам Хансома, невзирая на все обвинения в адрес Есакова, никаких уголовных дел в Эстонии против него не заводилось.

Сам Есаков поведал: «Меня вызвали в полицию как свидетеля по административному делу. В полицейском участке меня уже ждали сотрудники КаПо (эстонская Полиция безопасности. — Прим. ред.), которые мне вручили решение о лишении меня постоянного вида на жительство в Эстонской Республике и документ о депортации».

Есакова ознакомили с 16-страничным документом о его «антиэстонской деятельности» и сообщили, что въезд в Эстонию ему запрещен на пять лет. «У меня никогда в жизни не было случаев нарушения эстонского законодательства. Кроме незначительных нарушений Правил дорожного движения. Мне понятно, что решение эстонских властей связано только с моей общественной деятельностью, которую я вел строго в рамках местного и европейского законодательства», — подчеркнул Есаков.

Его выбросили из Эстонии без вещей, без возможности заранее решить какие-то элементарные бытовые вопросы.

Тогда же КаПо заявила об аннулировании вида на жительство уроженцу Эстонии Максиму Реве. В 2006–2007 гг. Рева возглавлял общественную организацию «Ночной дозор», пытавшуюся отстоять памятник советскому воину-освободителю («Бронзовый солдат»), который тогдашние эстонские власти постановили убрать из центра Таллина.

Кадр из видео Максим Рева

В докладе Полиции безопасности Рева был охарактеризован как «один из организаторов «Бронзовой ночи» и прокремлевский пропагандист». Утверждалось, что Рева «принимал активное участие в работе прокремлевских СМИ, распространяющих дезинформацию, враждебную пропаганду и разжигающих ненависть, а за активную роль в гибридной операции России в Украине в 2014 году получил медаль «За Крым».

Среди прочего Реве припомнили и то, что в свое время в интервью эстонскому изданию Eesti Päevaleht он сказал, что если бы когда-нибудь встретил Владимира Путина, то пожал бы ему руку.

В итоге Максиму Реве, родившемуся и выросшему в Эстонии, аннулировали вид на жительство и сроком на десять лет запретили въезд в шенгенскую зону. Сам он заявил по этому поводу: «Десять лет запрета въезда на родину — в Эстонию. Вот это и есть та самая гадостная мелкая месть. Они знают, что у меня в Эстонии остались родители (отцу восемьдесят два года, маме — семьдесят семь) и дочь. Я только что говорил с отцом. Ему тяжело, но он сказал мне: «Держись, мы — воины».

Впрочем, Реве повезло больше, чем Есакову: ведь по факту он переехал в РФ еще десять лет назад, натурализовался в России и в Эстонии бывал в последние годы лишь наездами, например, для участия в том же «Бессмертном полку». Рева встретил в Петербурге растерянного Алексея Есакова и оказал ему первичную помощь в обустройстве на новом месте.

Вышвырнули в рабочей одежде

Депортация Есакова совпала по времени с арестом его сподвижника Сергея Чаулина, также занимавшегося организацией «Бессмертного полка». Вышедшего на свободу Чаулина депортировали позже, в феврале 2023-го. И этот случай оказался принципиально иным.

Кадр из видео с канала: SVTV. org Сергей Чаулин

Предыдущие высланные — граждане России, имевшие вид на жительство в Эстонии. Чаулин же гражданства РФ не имел, проживая в стране со статусом «негражданина». То есть единственное государство, к которому он имел отношение, хоть и не обладая там всеми правами, — это именно Эстония. Но это не помешало вышвырнуть Чаулина за границу.

В КаПо по этому поводу заявили: «Годами он разжигал национальную и политическую ненависть под знаменем антифашистского движения. Чаулин также возглавлял акции «Бессмертного полка» и руководил некоммерческой организацией, проводившей раскольническую политику Кремля «Российские соотечественники в Европе».

При этом в Полиции безопасности утверждают, что Чаулин якобы выехал из Эстонской Республики в Россию «добровольно» и «по собственному выбору». Сам активист эти утверждения опроверг. «Меня депортировали. Вызвали в полицию — под предлогом отдать мне портреты «Бессмертного полка» (изъятые ранее. — Прим. ред.). Там были сотрудники КаПо. Мне предъявили обвинения на тридцати страницах, забрали телефон, документы и выслали. Как был в рабочей одежде, так меня и депортировали. Даже не дали возможности позвонить адвокату», — рассказал Чаулин.

Поскольку этот инцидент вызвал волнение у других обладателей «серых паспортов» (в Эстонии их почти 60 тысяч человек), журналисты обратились с вопросом к высокопоставленному сотруднику Министерства внутренних дел Райво Кюйту: правда ли, что теперь любое высказанное недовольство по отношению к государству может закончиться для этих людей высылкой?

Кюйт объяснил, что «несогласные с какими-то процессами в стране не могут нести никаких наказаний, поскольку у нас демократическое и правовое государство». Впрочем, он добавил, что «неграждане обеспечены всеми правами: жить, работать, заниматься хобби, но они должны помнить о тех условиях, которым обязаны соответствовать».

Выслали «еще одного провокатора»

В июне 2022-го эстонская Полиция безопасности сообщила, что выслала из страны общественного деятеля Рамиля Усманова. Так же, как и Есаков, он является гражданином России, а в Эстонии он проживал по постоянному виду на жительство, который аннулировали. Одно время Усманов возглавлял Южноэстонский союз ветеранов афганской войны и являлся одним из активистов Союза граждан РФ в Тарту.

В КаПо не без гордости заявили, что приурочили высылку Усманова к 81-й годовщине депортации, некогда проведенной в Эстонии властями СССР. «Сегодня исполняется восемьдесят один год со дня июньской депортации. 1941 год не просто история — некоторые до сих пор хотят вернуть его. Сегодня мы вместе с полицией выслали еще одного кремлевского провокатора, угрожавшего безопасности Эстонии», — сообщили в КаПо.

Депортация через мессенджер

8 июня эстонский Департамент полиции и погранохраны по предложению КаПо аннулировал вид на жительство в Эстонии негражданки Зои Палямар. 64-летняя уроженка Луганска проживала в Эстонии с 1983-го, а в последние годы совместно с Чаулиным и Есаковым координировала деятельность «Бессмертного полка».

Linkedin.com Зоя Палямар

В начале июня пенсионерка-инвалид на рейсовом автобусе приехала в Санкт-Петербург к подруге-однокласснице, которая попала в больницу. Подруге провели операцию, и Палямар планировала два-три дня поухаживать за ней, а потом вернуться домой.

Но буквально через час после того, как Палямар оказалась в Петербурге, ей на телефон позвонил через мессенджер сотрудник полицейского департамента. Он сообщил ошарашенной женщине о том, что имеется решение о лишении ее постоянного вида на жительство и статуса негражданина Эстонии. Хотя всего за несколько часов до этого на эстонской границе Палямар ничего подобного не говорили.

На каком основании было принято подобное решение, чиновник не уточнил. Он сказал лишь, что Палямар может с ознакомиться с решением по ссылке, которую ей выслали на электронную почту. Женщина попыталась открыть эту ссылку, однако оказалось, что сделать это можно только с помощью персональной ID-карты, которую власти уже аннулировали.

Населению же Эстонии объявили, что Палямар «принимала участие в деятельности по оказанию влияния» России, поэтому ее и изгнали. Как пояснили в КаПо, «вид на жительство аннулируется из соображений безопасности, если есть основания видеть угрозу конституционному строю».

Журналист Алексей Стефанов отмечает: «Чаулина хотя бы официально выдворяли, подсовывая на подпись толстенную папку с решениями. А в случае с Зоей Палямар власти Эстонии поступили подло и мелко. Дождались, когда она уедет из страны, и просто сделали все для того, чтобы не пустить домой».

В Таллине у Палямар остались дочь и два внука — все граждане Эстонии.

Евродепутат от Эстонии, член оппозиционной Центристской партии Яна Тоом возмутилась: по ее мнению, в отношении как Палямар, так и Чаулина было допущено явное беззаконие.

«Депортация» Зои Палямар — никакая не депортация. Они просто подкараулили, когда она поехала в Питер навестить подругу, и позвонили сказать, что обратно не пустят. Вы, уважаемые, хотели послать русским Эстонии очередной политический сигнал. Хорошая иллюстрация истории про права неграждан», — заявила Тоом, известная своей борьбой за права неграждан стран Балтии.

Местные же националисты выражают радость по поводу избавления Эстонии от очередного «прокремлевского элемента» и выражают надежду, что эта высылка не станет последней. Глядя на политическую конъюнктуру сегодняшнего дня, остается подтвердить: да, скорее всего, не станет.