Болельщики, прибывшие в Филадельфию на матчи чемпионата мира по футболу, открыли для себя новую туристическую локацию — открытый рынок наркотиков в районе Кенсингтон.

ИА Регнум

Атмосфера здесь колоритная. На тротуарах валяются исхудалые люди: кто-то уснул, кто-то трясется в судорогах, а иные и вовсе не подают признаков жизни.

Те, кто стоит на ногах, выглядят еще хуже — мечутся по улице, пытаясь выпросить дополнительную дозу бесплатно. Или, уже раздобыв необходимое, вкалывают себе иглу прямо на глазах у изумленной публики (на которую могут и наорать, и мимоходом ограбить).

Местных «зомби» обычно припоминают каждый раз, когда в Филадельфии принимают крупное международное мероприятие и город наводняют иностранцы. Однако на этот раз Кенсингтон выглядит гораздо более провокационно.

Дело в том, что на днях журналистам американских СМИ стала известна скандальная информация.

Управление по борьбе с наркотиками (УБН), которое сейчас у всех на слуху как никогда, неоднократно отслеживало партии синтетических опиоидов, но не изымало их с нелегальных рынков, чтобы подкопить нужный объем для очередного «красивого» изъятия, предназначенного для прессы.

Жалоба на действия антинаркотического регулятора впервые была подана в 2023 году, но минюст и иные уполномоченные службы закрыли дело без особых объяснений, назвав все обвинения в адрес федеральных агентов «необоснованными».

Однако демократы из Нью-Мексико, приграничного штата, традиционно связанного с мексиканским наркотрафиком, не упустили шанса использовать ситуацию в своих интересах.

Угрозы расследованием

Губернатор Нью-Мексико Мишель Лухан Гришам подняла на ноги все правоохранительные органы, медиков и судебных экспертов, а затем решительно осудила действия федеральных властей, назвав их «самым безответственным и презренным поступком» за всю ее карьеру.

Гришам вторил мэр Альбукерке Тим Келлер, где, согласно показаниям информаторов, из-за стремления федералов возбудить уголовные дела отравились сотни людей — в том числе дети, принимавшие необычные таблетки за конфеты.

Кроме того, именно в период активной «работы» борцов с наркотиками — с 2023 по 2025 год — число жителей Нью-Мексико, страдающих от опиоидной зависимости, удвоилось. И тенденция к росту все еще продолжается.

Необходимо понимать, что Нью-Мексико в настоящий момент управляется членами Демократической партии, которые не упускают повода, чтобы выступить с критикой правящих страной республиканцев.

Например, в феврале этого года местные законодатели даже приняли закон, позволяющий начать первое полномасштабное расследование событий на ранчо Джеффри Эпштейна, где совершалась часть его многочисленных преступлений. Про реальные результаты разбирательства пока особо не слышно, но оно не самым лучшим образом сказалось на репутации Дональда Трампа и других важных лиц из Республиканской партии.

Дело с наркотиками можно использовать еще продуктивнее. Ведь Трамп сделал борьбу с картелями главной частью региональной политики США, а фентанил и вовсе объявил оружием массового уничтожения, а тут такой сюрприз.

Демократы из Нью-Мексико заблаговременно уточнили, что им «совершенно плевать», в чье президентство это началось, хотя действовал такой порядок работы и при Джо Байдене. Но Трампа эта история так или иначе заденет в медийном поле — Байден ведь никогда не презентовал себя в качестве победителя картелей.

Механизм работы

Каким же образом была построена работа федеральных агентов? Правоохранители, занимающиеся борьбой с наркоторговцами, могут участвовать в операциях картелей и выступать в роли заказчиков, если это нужно для дела. Например, для сбора доказательств или чтобы войти в окружение важной персоны из той или иной ОПГ.

Однако это все касается «привычных» наркотиков. С фентанилом ситуация другая — рецептура современных синтетических веществ постоянно обновляется и не успевает фиксироваться медицинскими и официальными регуляторами.

Фентанил имеет множество аналогов, которые чрезвычайно токсичны и могут вызвать передозировку с летальным исходом даже у человека, решившего впервые попробовать «запрещенку» в формате микродозы и обладающего крепким здоровьем.

Руководство сферы американского здравоохранения давно объявило, что 2 мг фентанила могут убить взрослого человека. А УБН допускало на нелегальный рынок десятки тысяч таблеток.

Как сообщил один из журналистов-расследователей, работа обстояла так: агенты отслеживали транзакции и поставки, могли детально поведать про похождения каждого конкретного дилера, но не пытались изъять наркотик до того, как он попадал в локальные сообщества.

Например, в июле 2023 года больше 70 тысяч таблеток фентанила доставили в трейлерный парк Альбукерке — поставка контролировалась множеством людей в режиме реального времени, все геолокации и чаты с переписками были на руках, даже наблюдение с самолета ведомства присутствовало, однако изъятия никто так и не произвел.

Слово силовикам

После беседы с репортерами УБН объявило, что запрашивает независимую проверку у инспектора минюста.

Однако действия своих агентов в ведомстве считают вполне законными — да и броня из многочисленных правовых иммунитетов позволяет дышать спокойнее.

Частично свет на ситуацию пролили несколько других бывших информаторов, связавшихся со СМИ после публикации первых материалов.

По их словам, до недавних пор с подачи минюста действовало требование изымать все найденные таблетки фентанила, если есть такая возможность.

Однако после начала шумихи и жалоб правила подкорректировали, и агенты теперь должны действовать в первую очередь с пользой для дела. Если изъятие на каком-то этапе могло поставить расследование под угрозу — его не устраивали.

Вины в смертях и отравлениях, которые произошли из-за этого, в ведомстве за собой не признают. Немалую роль ведь играет то, что доказать принадлежность конкретной таблетки-убийцы к той или иной силовой операции практически невозможно.

Все гораздо хуже

Источники дали понять, что обнародованная информация раскрывает не всё, и дела с проникновением наркотиков в США обстоят гораздо хуже. Лишних подробностей аудитории никто не дал, но намек максимально прозрачен.

Агенты управления могли регулярно отслеживать махинации по всем видам наркотических поставок, а часть из них — реально контролировать. Все необходимые полномочия, как уже упоминалось выше, у них есть.

Периодические изъятия крупных партий в такой системе — лишь капля в море, и их демонстрируют общественности по большим праздникам. Учитывая всю специфику работы чиновников США на Ближнем Востоке или в Латинской Америке, где первичной всегда была экономическая цель, в это вполне легко поверить.

Кто же при таком раскладе мог слить нужную информацию «независимым» журналистам — да еще и приурочить появление «зомби» из Кенсингтона перед публикой во всей красе к моменту проведения главного международного спортивного мероприятия года?

Одни из возможных выгодоприобретателей — представители ЦРУ. Эта структура тоже участвует в борьбе с наркотрафиком, обладает полномочиями организовывать операции, но обычно сфера ведения между ведомствами разделена.

При одном президенте ЦРУ курирует частоту поставок кокаина из Южной Америки, а Управление воюет с мексиканскими картелями, при другом — наоборот.

Но в последние месяцы в силовом блоке США наметился явный разлад, одно из самых ярких событий которого — отставка директора Национальной разведки Тулси Габбард. Которая, кстати, перед уходом с должности тоже поделилась рабочими инсайдами — только не про наркотики, а про зарубежные биолаборатории США.

Выглядит так, будто в ближайшие полгода нас ждет еще много обнародованных секретов о тайной работе американских госструктур. Правда, за новых «зомби», потихоньку наводняющих далеко не только Кенсингтон, ответственность явно никто нести не будет. Биолаборатория под открытым небом продолжит играть свою медийную роль.