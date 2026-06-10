Чемпионат мира по футболу в Северной Америке (ЧМ) ещё не начался, но несколько участвующих в нём сборных уже столкнулись с максимально жестким прессингом. Причем вовсе не на поле.

ИА Регнум

Речь идет о действиях служб безопасности США, которые встречают иностранных гостей, мягко говоря, без особого дружелюбия. Один из самых ярких примеров — прибытие в Нью-Йорк национальной команды Узбекистана. Это её дебютный мундиаль, так что настроение и самих игроков, и тренерского штаба во главе с легендарным Фабио Каннаваро было очевидно приподнятым.

Однако принимающая сторона сделала буквально всё, чтобы его испортить. Перед разминочным товарищеским матчем с Нидерландами узбекских футболистов вывели из автобуса под строгим присмотром — будто опасных преступников. А затем столь же строго досмотрели, проверяя одежду металлодетекторами, в то время как специально обученные собаки обнюхивали их рюкзаки.

Реакции из Ташкента пока не последовало. Да и сами американцы воздерживаются от развёрнутых комментариев. Есть лишь утечка в СМИ, согласно которой по соседней улице именно в тот момент проезжал кортеж Дональда Трампа (он решил лично поболеть за «Никс» в финале плей-офф НБА), с чем якобы и связаны тщательные проверки всего периметра.

Вместе с тем заботой о комфорте президента едва ли можно объяснить другие, очень похожие эпизоды. К примеру, атмосферой «спортивного праздника» в полной мере насладилась сборная Ирака. Её главную звезду — нападающего Аймена Хусейна — почти семь часов допрашивали в аэропорту Чикаго, где Трампа абсолютно точно не было. Объяснялось, что форвард, дескать, упоминался в неких базах лиц, предположительно, связанных с террористами, — просто потому, что его ранняя юность прошла в районе, подконтрольном ИГИЛ*.

Ещё больше проблем возникло у командного фотографа иракцев Талала Салаха. В его случае допрос с пристрастием длился уже десять часов и сопровождался доскональным изучением мобильного телефона, после чего пограничники вынесли вердикт — отправить «подозрительного иностранца» домой первым же обратным рейсом.

Кроме того, увлекательные приключения на американской земле пришлось пережить сборной Сенегала. Победителей Кубка африканских наций, многие из которых играют в европейских топ-лигах и зарабатывают миллионы, заставили разуваться прямо на горячем асфальте у трапа, выворачивая сумки под бдительным надзором кинологов.

«Мы впервые сталкиваемся с подобными условиями. В частности, настолько жёсткого контроля и детального индивидуального досмотра не было на чемпионате мира 2018 года в России», — отметила Сенегальская федерация футбола.

Негодование болельщиков в соцсетях не заставило себя ждать. Кто-то саркастично интересуется, почему аналогичного приёма не получают Лионель Месси и Криштиану Роналду. А кто-то попросту называет происходящее «расистским позором».

Вершиной абсурда стало объявление персона нон грата лучшего футбольного судьи Африки по версии континентальной федерации — Омара Артана. Уроженец Сомали получил официальное назначение на мировое первенство от ФИФА, однако Госдепартамент Соединённых Штатов без объяснения причин аннулировал его рабочую визу.

«Желаю коллегам успеха. Надеюсь, я смогу поработать хотя бы на следующих турнирах», — не без иронии высказался арбитр.

Казалось бы, Международная федерация могла устроить по этому поводу скандал или, по крайней мере, выступить с осуждением. Но дело ограничилось лишь сухим лаконичным пресс-релизом: «Статус господина Артана не будет изменён. В конечном итоге правительство страны — хозяйки турнира само решает, кто будет допущен на её территорию».

И как тут не вспомнить слова Джанни Инфантино, прозвучавшие меньше года назад, в августе 2025-го: «Хочу заверить вас, что в Канаде, Мексике и США все будут желанными гостями. Мы объединим мир. Вы увидите грандиозное празднование величайшего чемпионата в истории».

Ровно такие же обещания — с многократными упоминаниями грандиозности, величия и инклюзивности — давало и американское политическое руководство. Правда, с тех пор оно успело развязать войну за тридевять земель, но, в конце концов, кого это волнует? Спортивные структуры и институты США отчего-то до сих пор не завалены пакетами санкций.

Впрочем, если говорить именно о пограничном контроле, то к действиям вашингтонских властей формально не подкопаться. Они руководствуются строгими юридическими алгоритмами, в которых нет места абстрактным понятиям типа «духа спорта» или «гостеприимства». Зато есть место списку «стран повышенного миграционного и террористического риска».

В нынешнюю редакцию этих циркуляров включены подавляющее большинство государств Африки и Центральной Азии. Что даёт американцам полное право сколько угодно строго обыскивать пассажиров из соответствующих географических зон — включая тех же узбекистанцев, сенегальцев и иракцев. Статус участника ЧМ преференций никому из них не даёт.

С другой стороны, возникает вопрос: можно ли было сделать процесс чуть более цивилизованным? Похоже, футбольная общественность искренне ждала утвердительного ответа.

На стадии планирования в Америке предполагалось и создание «зелёных коридоров» для команд, и упрощение визового режима, и, наконец, внедрение деликатных систем проверки. Ведь ни для кого не секрет, что современные технологии (включая столь любимый Западом искусственный интеллект) позволяют сканировать багаж и идентифицировать личности прибывающих без унизительных построений шеренгой.

Однако, как показывает практика, перечисленные послабления оказались американцам то ли технически недоступны, то ли — скорее всего — просто не нужны. Вместо гибкого подхода и спортивной дипломатии Белый дом предпочёл наглядно продемонстрировать торжество этакого агрессивного легизма — когда внутренний регламент США является абсолютной истиной, а все международные правила этикета заканчиваются там, где начинается зона ответственности рядового таможенника.

«Каждый сотрудник нашего ведомства волен опрашивать пассажиров, проводить проверки и определять право на въезд в конкретных случаях в соответствии с законодательством Соединённых Штатов», — подчеркнула американская таможенно-пограничная служба.

Причём в этом смысле спортсменам из Узбекистана и Сенегала, пожалуй, ещё относительно повезло. Им, по крайней мере, сразу же позволили ночевать на американской территории, предоставив свободу перемещений, чего не скажешь о футболистах сборной Ирана.

Из-за «текущей политической ситуации» представители Исламской Республики смогут въезжать в Америку только по утрам перед своими матчами, всякий раз проходя собеседования и биометрический контроль. А по вечерам после игр будут де-факто депортированы в соседнюю Мексику.

*Запрещённая в РФ террористическая организация