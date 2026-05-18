Глава Национальной разведки США Тулси Габбард на днях анонсировала проведение масштабного расследования в отношении порядка 120 биолабораторий, которые, оказывается, успешно функционируют на протяжении десятилетий и финансируются за счет американских налогоплательщиков. Но теперь Дональд Трамп приказал положить этому конец.

Однако прежде всего, по словам Габбард, следует установить, где именно расположены эти лаборатории, а также что за исследования там проводятся. Сейчас же Национальной разведке США известно немногое: что разбросаны они по 30 разным странам мира; что более 40 из них функционируют на территории Украины; что исследования означенные чрезвычайно опасны; а также что виновата во всем администрация Джо Байдена.

«Несмотря на очевидную угрозу, политики, так называемые медицинские работники, включая доктора Фаучи (бывший старший медицинский советник президента США Энтони Фаучи. — Прим. ред.), и структуры в команде национальной безопасности администрации Байдена врали американскому народу о существовании этих финансируемых и поддерживаемых США биолабораторий и угрожали тем, кто пытался раскрыть правду», — констатировала Габбард.

При этом сколько бы ранее ни выдвигалось соответствующих обвинений в адрес США и какими бы аргументами и фактами они ни были подкреплены, всё это последовательно отвергалось и однозначно маркировалось как пропаганда Кремля или Китая. Что, впрочем, для нас далеко не новость.

И началось всё на самом деле задолго до старта СВО, в ходе которой «вскрылись факты экстренной зачистки киевским режимом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой минобороны США». О чем 6 марта 2022 года сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Спустя три дня Госдепартамент США опубликовал по этому поводу пресс-релиз, который Национальная разведка США ныне по случаю заново откопала и процитировала.

«Кремль намеренно распространяет откровенную ложь о том, что Соединенные Штаты и Украина проводят на территории Украины работы по разработке химического и биологического оружия. Мы также видим, как представители КНР повторяют эти теории заговора», — такими уверенными тезисами открывалось заявление. И далее всё шло в том же духе. В заключение же высказывалось предположение о том, что «Россия продолжит настаивать на подобных заявлениях, выдвигая новые необоснованные обвинения».

Как в воду глядели. Только обвинения-то, как теперь подтвердилось самими американцами, были вполне обоснованные. А тянется вся эта история еще как минимум с августа 2005 года, когда США и Украина подписали соглашение, формально направленное на противодействие угрозе биотерроризма и предотвращение распространения биологического оружия, в рамках действовавшей еще с 1993 года программы Нанна — Лугара.

С американской стороны на подписании присутствовали сенаторы Ричард Лугар и Барак Обама. Оба они похвалили украинских лидеров-реформаторов, пришедших к власти в результате «оранжевой революции», за помощь в преодолении бюрократического сопротивления соглашению. С украинской стороны в подписании участвовали представители министерства здравоохранения и лично министр Николай Полищук.

Это соглашение, собственно, и открыло США возможность для модернизации «устаревших и небезопасных советских объектов» под собственные нужды и финансирования украинских лабораторий. По официальным данным на 2022 год, общий объем инвестиций в программу оценивался в более чем 200 миллионов долларов, а число поддерживаемых лабораторий достигло 46.

Один из проектов, которые там реализовывались, был, предположительно, посвящен изучению способности летучих мышей переносить патогены, передающиеся людям. В рамках другого проекта изучались конго-крымская геморрагическая лихорадка и хантавирус. Правда это или нет, достоверно не установлено. Но как бы то ни было, очевидно, что именно документ 2005 года заложил юридическую основу для развертывания на Украине сети военно-биологических исследовательских учреждений.

Впервые же озабоченность подозрительной научной деятельностью под патронажем США публично и во всеуслышание Россия выразила в 2013 году. Причем касательно не Украины, а Грузии. Конкретнее — построенного на деньги США Центра исследования общественного здоровья имени Ричарда Лугара (всё того же самого).

«Что делают американские военные микробиологи на территории Грузии?» — задал тогда резонный вопрос руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. И сам же на него ответил: «По нашим оценкам, эта лаборатория является важным звеном в наступательной части военно-биологического потенциала США».

На что посол США в Грузии Ричард Норланд поспешил заверить, что всё совсем не так. «Это открытый институт для ученых, в том числе российских», — сказал он, вдобавок подчеркнув, что лаборатория подчиняется Грузии и не имеет отношения к исследованиям биологического оружия.

Несколько лет спустя, в 2018-м, бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе объявил: он располагает доказательствами того, что в Центре имени Лугара проводятся опасные эксперименты. И призвал президента США Дональда Трампа обратить на это внимание и принять меры. Отдельно Гиоргадзе отметил, что военные и частные подрядчики США могли ставить там секретные опыты над людьми.

Годом ранее, в 2017-м, на сайте государственных закупок США обнаружился тендер, размещенный учебным авиационным командованием американских ВВС, на покупку образцов РНК россиян европеоидной расы.

Это вызвало бурную реакцию и широкое обсуждение, к которому вскоре присоединился и Владимир Путин. «А вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране? Причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос: вот это зачем делается?» — обратился к Совету по правам человека президент России.

Представители ВВС США, в свою очередь, не стали ничего отрицать, а спокойно объяснили, что закупают биоматериалы для безобидных якобы работ, связанных с изучением опорно-двигательного аппарата человека. И выбор именно россиян для сбора материала — не преднамеренный, а просто так получилось. Дескать, стечение обстоятельств.

В 2019 году секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью «Российской газете» между делом сообщил о наращивании Пентагоном темпов расширения сети биолабораторий.

«В настоящее время США ввели в эксплуатацию более 200 биологических лабораторий по всему миру, в том числе в СНГ, на Украине, в Грузии и в Афганистане. Их деятельность имеет мало общего с мирной наукой. Наибольшую тревогу вызывают факты проведения в них экспериментов над людьми», — сказал он.

Выходит, еще семь лет назад Николай Патрушев знал об американских тайных проектах больше, чем Национальная разведка США знает сегодня. Более того, в марте 2022 года Госдумой и Советом Федерации была сформирована парламентская комиссия по расследованию обстоятельств, связанных с созданием биологических лабораторий на территории Украины. Результатом работы комиссии стал 200-страничный доклад, обнародованный в апреле 2023 года.

В докладе говорится, что после официального отказа от наступательной биопрограммы в 1969 году США принялись наращивать военно-биологический потенциал под прикрытием «защитных» и «антитеррористических» исследований. И нарастили, раскинув международную сеть из примерно 400 лабораторий, использующихся для сбора патогенов, изучения уязвимостей населения и испытаний в реальных условиях.

Особую роль США, как следует из доклада, отводят Украине из-за ее географического положения (протяженная граница с Россией) и наличия обширных коллекций штаммов, сохранившихся со времен СССР.

Истинные цели этого всего — военно-прикладные: изучение возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии; сбор и вывоз за рубеж биоматериалов (не менее 16 тысяч биопроб) для изучения генетических особенностей и уязвимостей славянского населения; медицинские эксперименты и использование украинцев в качестве подопытных кроликов для испытания препаратов.

В общем, всё то, что с помпой пообещала сделать Тулси Габбард, фактически и так давно уже сделано. Нужно всего лишь вежливо попросить поделиться имеющейся у российской стороны информацией.

Впрочем, и просить не надо — означенный доклад и так лежит в свободном доступе, а кроме того, сразу после публикации был разослан по инициативе Ирины Яровой во все страны мира. Так что Тулси Габбард и напрягаться не требуется.