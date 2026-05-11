Спустя почти полтора месяца после громкого инцидента с падением украинских дронов на Прибалтику события в Латвии повторились. Два БПЛА упали на нефтебазу города Резекне, и лишь по счастливой случайности дело не закончилось катастрофой.

Латвийские власти пребывают в панике и нервозности, но по обыкновению возлагают вину за ЧП на Россию. Недовольство же простых латвийцев достигло апогея: люди клянут киевский режим и требуют от властей, чтобы те защитили их от украинских беспилотников.

В итоге власти сделали «сакральной жертвой» министра обороны Андриса Спрудса — чтобы хоть как-то успокоить общественное мнение, незадачливого главу минобороны спровадили в отставку.

Дроны «союзников»

Ранним утром в минувший четверг в воздушное пространство Латвии залетели несколько беспилотных летательных аппаратов. Два из них упали — причем сразу выяснилось, что один из них свалился на нефтебазу в латгальском городе Резекне, на улице Комунала и повредил четыре пустых резервуара. У одного из них тлела обшивка на площади 30 кв. метров, ее потушили прибывшие пожарные.

Жителям города рекомендовали оставаться в помещениях, не приближаться к подозрительным объектам и звонить в случае чего в службы безопасности. Школьникам по всей округе велели сидеть дома.

Через некоторое время отыскался и второй дрон. В ходе расследования выяснилось, что он тоже свалился на нефтебазу в Резекне. В связи с этим инцидентом был начат уголовный процесс по разделу латвийского уголовного законодательства «Преступления против государства». После проведения первоначальных процессуальных действий на месте происшествия и первичного изучения обломков дронов полиция передала дело в Службу государственной безопасности (СГБ).

В первые часы власти тщательно избегали называть национальную принадлежность ночных «гостей», но всячески намекали, что те прибыли со стороны России (Резекне находится в 40 км от российской границы).

Однако позже министру обороны Андрису Спрудсу пришлось признать, что, мол, «существует версия, что это дроны, которые были направлены на цели в России со стороны Украины». Спрудс тут же добавил, что он Киев не винит.

Высказалась и премьер-министр Эвика Силиня: «Мы хорошо понимаем, что этот случай попытаются использовать, чтобы испортить наши отношения с Украиной. Но этого не произойдёт, Латвия навсегда останется на стороне Украины». У многих эти слова вызвали возмущение.

Широко известная в Латгалии общественный деятель Ольга Петкевич уличила власти в лицемерии. «Они говорили, что дроны — это «следствие агрессии России против Украины». Потом все-таки министр обороны и военные дали понять, что с большой долей вероятности это именно украинские дроны. Поэтому кто же запретит им летать в латвийском воздушном пространстве?» — саркастически вопрошает она.

Козел отпущения

На официальной пресс-конференции военные вынуждены были признать, что они попросту проморгали эти дроны. Они признали, что у них не хватает ни технических средств для их обнаружения, ни возможности сбить чужие БПЛА.

А по мнению экс-главы Национальных вооруженных сил (НВС) Юриса Маклаковса, в Латвии не хватает и нормативной базы, которая позволила бы активнее реагировать на подобные инциденты, в том числе оперативно разворачивать мобильные группы, способные нейтрализовать беспилотники.

Авторитет правительства, и без того невысокий, после этого происшествия упал еще ниже. Политический обозреватель Данута Дембовская жалуется, что власти долго путались в показаниях, не могли или не хотели сразу представить правдивую картину происходящего — и поэтому в течение всего дня происшествие обрастало все новыми версиями. Дембовская делает вывод: «Пятый год общество держат в состоянии постоянной предвоенной мобилизации. А такое ощущение, что за эти годы нас научили именно бояться, а не держаться».

Но виноватой за «косяки» латвийских властей, как и в прошлом случае, сделали Россию. В крупнейшие СМИ страны власти спустили «антикриз»: теперь массмедиа рассказывают, как «российская пропаганда» пытается рассорить Ригу с Киевом и хочет, пользуясь инцидентом, разжечь в Латвии внутриполитический кризис.

Украинский министр обороны Андрей Сибига в разговоре с латвийской коллегой Байбой Браже божился, что ВСУ намеренно не запускали дроны в воздушное пространство Латвии, но словам этим многие латвийцы не верят.

«Крайним» же оказался министр обороны Спрудс. В прошлом году он хвастался тем, что на границе возводится высокотехнологичная «антидронная стена», которая не пропустит в Латвию ни один чужой БПЛА. Все эти разговоры оказались блефом.

Парламентская оппозиция потребовала отставки Спрудса. Более того, в течение выходных в кулуарах власти циркулировали слухи о том, что министр может и сам подать в отставку. Косвенно на это указывали и высказывания премьера, которая не скупилась на критику руководителя оборонного ведомства. Крайне негативно действия Спрудса оценил в ходе экстренного заседания комиссии Сейма по нацбезопасности ее председатель Айнарс Латковскис.

И Силиня, и Латковскис состоят в партии «Новое единство». Для них Спрудс чужой — он из партии «Прогрессивные», являющейся младшим коалиционным партнером. «Сливая» Спрудса в угоду разгневанной толпе, требующей жертв, «Новое единство» ничего не теряет.

Казалось, и сам «герой дня» вполне смирился со своей участью. Во всяком случае, именно такое впечатление создалось после его покаянного интервью, данного через день после инцидента: «Я беру на себя полную ответственность. Поэтому я уважаю предложение оппозиции и буду уважать решение Сейма в этой ситуации».

«Всех в отставку!»

В воскресенье вечером Андрис Спрудс официально все-таки подал в отставку. Это произошло после того, как премьер Силиня уже впрямую заявила, что он утратил доверие ее и общества: «Политическое руководство оборонной отрасли не смогло выполнить обещание о безопасном небе над нашей страной». Глава правительства напомнила, что министерству обороны в этом году выделено исторически крупнейшее финансирование — почти 5% от ВВП.

Она предложила занять должность министра полковнику Райвису Мелнису, который получал военное образование в Лондоне и ныне находится на Украине в качестве советника. Спрудс попытался слабо брыкаться. Он уличил Силиню в том, что та лжет, утверждая, что заранее кулуарно предложила ему удалиться в отставку, — но за свой пост держаться всё же не стал.

Уходящий министр настаивает, что многое сделал для обороноспособности, и обвиняет премьерское «Новое единство» в грязной игре против «Прогрессивных». По его словам, Силиня и ее соратники ополчились на «Прогрессивных» за то, что с ними невозможно договариваться «как раньше».

Экс-министр уверяет, что его партия противостоит системной коррупции на государственном уровне и якобы именно честность «Прогрессивных» привела к тому, что против них в последнее время внезапно объединились столь разнородные политические партии, как «Новое единство», Национальное объединение, «Объединённый список», Союз «зелёных» и крестьян, «Латвия на первом месте».

Что же в сухом остатке? Одним из немногих политиков, осмелившихся выразить действительные опасения, что сейчас обуревают многих жителей государства, оказался Андрей Пагор, депутат горсобрания Елгавы, сопредседатель оппозиционного «Русского союза Латвии». По мнению Пагора, украинские дроны, регулярно залетающие в Латвию, создают крайне опасную ситуацию.

«Россия пока не отвечает, но и Иран очень долго не трогал никого, кроме Израиля. А прямо сейчас из Ирана летят удары по всем, кто любым способом помогал в атаках на него, и где есть инфраструктура, задействованная в этих атаках. В общем, на следующем этапе эскалации ответ от России может прийти уже сюда. Я уверен, что не все латыши рады украинским дронам, которые в любой момент могут упасть прямо на голову», — отмечает политик.

Оппозиционер выдвинул и конкретные предложения о том, что надо делать: «Нужно громко и чётко заявить позицию: мы считаем именно Украину виновной в нарушении латвийского воздушного пространства и выступаем против любого вовлечения Латвии в войну».

По его мнению, с поста нужно гнать не только Спрудса, но и премьера Силиню с президентом Эдгаром Ринкевичем, так как именно они своей неизменной поддержкой Киева только эскалируют конфликт.