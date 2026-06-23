Июнь 1941 года — в нашем представлении это разбитые колоны советской техники, руины городов, пожары, паника. На этом фоне совершенно иначе выглядели бои за приграничный город Перемышль (СССР принадлежала его южная половина). 23 июня его удалось у немцев не просто отбить, но и отбросить их за пограничную реку Сан, и ворваться в немецкую часть города.

ИА Регнум

В истории первого трагического месяца войны эти события выглядят по-настоящему ярким пятном.

Возможно, потому, что сам Перемышль был местом ожесточенных битв еще с Первой мировой. В октябре 1914 года здесь находилась одна из самых мощных крепостей Австро-Венгерской империи, закрывавшая путь в южную Польшу и Венгрию.

Тогда за два дня боев шесть штурмовавших ее русских дивизий потеряли треть личного состава. В тех боях участвовал и будущий «отец военной инженерии» генерал (тогда штабс-капитан) Дмитрий Карбышев.

После Гражданской войны город вошел в состав Польши, а в сентябре 1939-го он стал приграничным. Перемышль тогда был важным железнодорожным узлом, захватив который, немцам можно было совершить рывок на Львов, Винницу, Киев.

Важность этого места понимало и советское руководство, поэтому на южном (советском) берегу реки быстро сооружались сто ДОТов и другие укрепления 8-го Перемышльского укрепрайона. Их готовились оборонять два отдельных пулеметных батальона и три отдельные пулеметные роты.

Строительство инспектировал лично генерал-лейтенант инженерных войск Карбышев, несомненно, делавший это с особым чувством.

В районе Перемышля также находились почти три десятка бойцов 92-го погранотряда НКВД подполковника Якова Тарутина. В черте города располагались сразу три заставы, чуть в глубине располагались позиции 99-й стрелковой дивизии полковника Николая Дементьева. Мост и другие железнодорожные объекты в городе и его окрестностях охраняли бойцы 10-й дивизии железнодорожных войск НКВД.

Наше командование полагало: даже в случае нападения противника 99-я стрелковая дивизия, которая была одной из лучших в Красной армии, вместе с другими подразделениями даст отпор и продержится до подхода основных сил. Правда, на 22 июня от дивизии на месте оставался только один полк.

Маркс и украинцы против пограничников

Немцы же, которым был позарез нужен железнодорожный мост, изначально планировали, что его захватит батальон «Нахтигаль», сформированный из украинских националистов. Но затем немецкие генералы усомнились в способностях украинцев и решили, что мост и сам город захватят военнослужащие 101-й легкой пехотной дивизии генерал-лейтенанта Эриха Маркса.

Кроме артиллерии, пехотинцев поддерживали несколько бронемашин и французских трофейных танков S-35 SOMUA.

Накануне вторжения немцы стали готовить пулеметные позиции в верхних этажах располагавшихся у реки многоквартирных домов. В монастыре сестер-бенедиктинок формировались штурмовые группы.

Пограничники рапортовали командованию о приготовлениях немцев, но в ответ неизменно поступали приказы не поддаваться на провокации и вести наблюдение.

22 июня 1941 года около 04:00 утра на город и позиции советских войск обрушился град снарядов.

Горели склады, госпиталь, штабы, здание вокзала, дома. Связь со штабом погранвойск и комендатурами была прервана. После артподготовки на мост бросились немецкие штурмовые группы, но пограничники уже были в боеготовности.

У моста заняла оборону группа бойцов 14-й заставы под командованием лейтенанта Петра Нечаева со станковым пулеметом.

«Потери были страшными»

Как только немцы переступили на мосту белую черту, которая обозначала границу, пограничники открыли ураганный огонь. Враг понес потери и отступил. Через полчаса враг под прикрытием своих пулеметов и артогня пошел в атаку и снова понес потери. Огонь по ним вело также 76-мм орудие ДОТа, располагавшегося на берегу Сана на Замковой горе.

Не имея возможности преодолеть мост, противник пытался форсировать Сан на резиновых лодках, но каждый раз попадал под огонь орудий и пулеметов ДОТов и пограничников, стрелявших из окопов. Реку у мясокомбината они пытались форсировать пять раз — безуспешно.

В итоге враг нащупал слабое место в советской обороне, создал плацдарм на южном берегу Сана и ворвался в Перемышль с севера.

Бои в июне 1941-го под городом Перемышль на границе

Фельдфебель 101-й легкой пехотной дивизии, взятый в плен на участке 9-й заставы, так воспоминал тот бой: «Потери были страшными… У советских пограничников по линии берега были огневые точки. Они засели в них и стреляли буквально до последнего патрона. Нигде, никогда мы не видели такой стойкости, такого воинского упорства… Они предпочитали смерть возможности плена или отхода…»

У моста отряд Нечаева отразил восемь атак, но после того как немцы форсировали реку, они смогли зайти пограничникам с тыла. В живых остался лишь лейтенант, у которого закончились патроны. Немцы захотели взять отважного командира в плен, но Нечаев подорвал себя гранатой.

К концу дня немцы контролировали бо́льшую часть Перемышля, но не могли прорваться в его восточные кварталы. Там занимали оборону пограничники, бойцы 66-го полка НКВД и 190 ополченцев. Они раздобыли несколько ящиков винтовок на складе горвоенкомата, а позже подвезли патроны, по 70–80 штук на бойца.

Красноармейцы продолжали сопротивляться и в юго-западной части города: на территории кладбища, на современной улице Юлиуша Словацкого, у церкви Вознесения и на холмах.

«Выкинул пулеметчика из окна»

Героическая оборона пограничников, прежде всего отряда Нечаева, позволила выиграть время и подтянуть к городу части 99-й стрелковой дивизии, артиллерию. Всю ночь советские бойцы вели разведку, готовили огневые позиции, перетаскивая к ним боеприпасы.

В оккупированную часть Перемышля проникли четыре группы разведчиков, которые «срисовали» расположение огневых точек и захватили «языков».

Бой за город Перемышль. 22 июня 1941 года

Те рассказали, что немцы 23 июня предпримут решительный удар для зачистки всего города. Особенно отличился переводчик 92-го погранотряда Богданов. Он убил двух вражеских штабных офицеров, захватил их форму, документы, карты. Храбрый пограничник четыре раза ходил во вражеский тыл и из последнего рейда не вернулся.

Тогда советское командование решило опередить врага, нанести контрудар и вышвырнуть его из Перемышля. На тот момент в восточной части города немцы сконцентрировали два батальона пехоты, две артбатареи и две минометные батареи.

Советский контрудар последовал утром 23 июня. Немцы не ожидали такого поворота, но яростно сопротивлялись, пытались закрепиться в многоквартирных домах.

Завязались уличные бои, которые красочно описал спецкор «Правды» Давид Новоплянский: «Из окон четырехэтажного дома, как из амбразур, били пулеметы. Пограничники всё же пробрались в это здание. Комсомолец Щербицкий выкинул вражеского пулеметчика из окна второго этажа. Старшина Мальков забросал гранатами фашистов, засевших в подвале…»

Советские бойцы действовали небольшими штурмовыми группами, забрасывали огневые точки врага гранатами, у железнодорожного вокзала они опрокинули его штыками. Немцы попытались их остановить двумя танками, но расчеты 45-мм орудий и гаубицы быстро их подбили.

Перемышль в июне 1941 года

К 17:00 ударный батальон старшего лейтенанта Поливоды не только освободил всю восточную часть города и взял под контроль мост, но и ворвался в немецкую часть Перемышля, который немцы называли Премзелем. Там советские бойцы освободили из здания гестапо пленных красноармейцев и арестованных гражданских.

Таким образом, Перемышль стал первым освобожденным от немецких войск городом. Более того, именно бойцы Поливоды первыми среди всех войск антигитлеровской коалиции ворвались на территорию Третьего рейха.

Немцы потеряли до 200 человек только убитыми, 12 пулеметов, два танка, несколько бронемашин и орудий.

Отчаянное сопротивление

Выбив противника из южной части города, советские бойцы и население не только восстановили оборонительные позиции, возвели баррикады, но и возобновили работу пекарни, водопровода. Прошла церемония прощания с погибшими красноармейцами. Об успехе советских войск написали западные газеты: Evening standard — «Русская контратака. Отбит Перемышль», Star — «Перемышль снова в советских руках», Evening news — «Русские ведут контрнаступление».

24 июня защитники получили подкрепление — 120 пограничников. Немцы же после неудачи первых дней заняли по рубежу Сана оборону и стали ждать. 24–26 июня стороны обменивались артударами, в результате чего было уничтожено до 40% строений города. Прилегавшие к мосту кварталы превратились в руины.

Тем временем на флангах немцы добились существенных результатов — еще 22–23 июня севернее города были окружены и уничтожены пять погранзастав и прорвана советская оборона. Захваченными оказались населенные пункты Медыка и Стубно — пути отхода на восток и северо-восток для защитников Перемышля оказались перекрытыми.

Их тыловые коммуникации атаковали немецкие разведгруппы и диверсанты из «Нахтигаля».

Опасаясь полного окружения города, советское командование поздним вечером 26 июня приказало оставить его и отступать в юго-восточном направлении. Сводный батальон Поливоды покинул город 27 июня, а группы прикрытия продолжали сражаться до утра следующего дня.

Отступая, советские войска взорвали железнодорожный мост (по другим данным, сильно повредили). Начальник инженерной службы 99-й дивизии майор Мечислав Кульчицкий прикрепил к дрезине взрывчатку и пустил ее на мост, где она и взорвалась, сильно повредив металлоконструкции.

После отхода советских войск продолжали сражаться гарнизоны ДОТов. Немцы уничтожали их огнем 88-мм зенитных орудий, огнеметами и взрывчаткой. Командир 2-го батальона 520-го полка 296-й пехотной дивизии вермахта указал в своем отчете: «Защитники ДОТов оказывали отчаянное сопротивление. Два огнеметных танка были подбиты. Огнеметным танкам так и не удалось поразить ДОТы. Защитники укреплений продолжали вести огонь».

Несмотря на героическую оборону, 99-я стрелковая дивизия вынуждена была отступить и понесла огромные потери.

К 1945 году в ее составе оставалось всего около 100 человек из тех, кто участвовал в боях лета 41-го года. Но она стала первым соединением Красной армии, которое было награждено орденом Красного Знамени в Великую Отечественную войну, указ подписали ровно через месяц после ее начала.

А Перемышль Красная армия все равно освободила в ходе Львовско-Сандомирской операции — это произошло 27 июля 1944 г., и произошло во второй раз.