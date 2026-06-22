ВС России одновременно с севера и с юга, преодолевая сложный рельеф местности и сопротивление ВСУ, наступают в направлении городов Славянск и Краматорск. Село Юрковка, откуда противника выбили 19 июня, находится всего в 10 километрах от окраин Славянска.

ИА Регнум

Протянувшаяся с севера на юг агломерация из четырех промышленных центров на северо-западе ДНР — Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки остается последним крупным плацдармом ВСУ на территории Донбасса. Бои за освобождение самого южного в цепи городов, Константиновки, близятся к завершению. Южные и юго-западные районы города уверенно контролируются армией России. Только за сутки бойцы 3-го армейского корпуса группировки войск «Южная» выбили врага из 104 зданий.

Взятие Константиновки откроет возможность для следующего этапа, битвы за освобождение Славянска и Краматорска — городов, где в 2014 году ополченцы Донецкой республики подняли знамя сопротивления неонацистской агрессии.

Потеря киевским режимом Славянско-Краматорской агломерации будет означать освобождение всей ДНР от оккупации. Очистка российской территории от захватчиков — одна из главных целей специальной военной операции, которую Россия готова достичь и политическим, и сугубо военным путем.

Освобождение северо-запада ДНР и выход на определенную нашей Конституцией государственную границу — это стратегическая необходимость. Но в первую очередь исполнение долга перед народом Донбасса, который в 2014-м проголосовал на референдуме за свободу от киевской диктатуры, а в 2022-м подтвердил решение решение, выбрав воссоединение с российским государством. Возвращение Славянска и окрестных городов — это и долг перед историей, ведь речь идет об исторических русских землях.

Московская башня против атамана Драного

Впервые царские конные сторожи появились на берегах реки Тор (ныне Казённый Торец, на которой стоит Славянск) еще при Иване Грозном. Служилые люди из древних русских городов — Рыльска (ныне в Курской области) и Путивля (в Сумской области, пока что под украинской юрисдикцией) защищали от набегов крымских татар жителей приграничья, которые выезжали в эти места для рыбной ловли, охоты, но в первую очередь — для варки соли.

Берега Тора были в полном смысле слова «солью земли Русской», и так же можно было назвать выходцев из центральной России, которые селились здесь, невзирая на опасность с Дикого поля. По окончании Смуты, в 1620-х солевары били челом первому царю из династии Романовых, Михаилу Федоровичу — прислать ратных людей, обновить и укрепить крепости в этих местах.

По данным из «Исторической хронологии Харьковской губернии», при втором царе Алексее Михайловиче существовало укрепленное поселение, окруженное «стеной, палисадами и бастионами». В 1645 году крепостном арсенале было 40 пушек. Укрепление было достаточно велико — в его стенах находилось озеро Червленое.

В те же годы появилось укрепление у «татарского перелаза» — брода, который степняки использовали для переправы через реку. В 1650 году на Торских озерах появились первые соляные заводы.

Первые укрепления просуществовали до мятежа гетмана Ивана Брюховецкого, когда взбунтовавшиеся против русского царя казаки зашли на земли Слобожанщины и сожгли крепость в 1668 году.

В 1676 году по указу царя Алексея Михайловича укрепления города Тора были восстановлены, за опасностью из Степи следили с самой высокой — Московской башни. С тех пор город существует без перерывов. В 1708 году во время восстания Кондратия Булавина отряд мятежников атамана Семёна Драного пытался штурмовать Тор, но был разбит регулярными войсками.

Имя крепости русичей

В царствование Анны Иоанновны земля под заводом провалилась (как тогда говорили, репнула) и на месте этого провала появилось Репное озеро. Местные жители полюбили там купаться нагишом, за что оно в народе по-прежнему зовётся Срамной Ямой.

При Екатерине Великой опасность татарских набегов была снята. В 1784 году императрица переименовала город Тор в Славянск. Интересно происхождение названия. Имя «Славянск» должен был получить другой город, который строили с нуля гораздо южнее древнего Тора. Сразу же после Кючук-Кайнарджийского мира, закрепившего очередной разгром османов, Григорий Потемкин написал Екатерине о двух новых крепостях. Первая — «на стечении Буга и Днепра», а вторая — у «перевоза» через Днепр. Первую крепость назвали Херсоном — в честь Херсонеса Таврического, а вторую хотели назвать Славянск, в честь легендарной древнерусской крепости близ Новгорода Великого.

Но у Екатерины на уме был греческий проект (переселение эллинов в Новороссию, освобождение Константинополя от турок и воссоздание Византии), поэтому государыня решила давать новороссийским городам греческие имена: Севастополь, Симферополь, Мариуполь, Херсон. Тогда строящийся Славянск на Днепре и переименовали в Никополь (сейчас этот город в Днепропетровской области, пока что под контролем киевского режима), а имя «Славянск» подарили Тору.

«Наречением сим возобновляем мы также и те знаменитейшие названия, которые от глубокой древности сохраняет российская история».

В 1827 году чугуевский военный врач решил впервые использовать Репное озеро для лечения солдат, а пять лет спустя там было открыто отделение чугуевского военного госпиталя на 200 мест с грязевыми ваннами. Так началась работа славянского курорта. В 1852 году курорт стал доступен и гражданским.

Описание Славянска сделал в 1887 г. Антон Чехов: «Дома выглядывают приветливо и ласково, на манер благодушных бабушек; мостовые мягки, улицы широки, в воздухе пахнет сиренью и акацией; издали доносится пение соловья». Писателю город напомнил гогелевский Миргород.

Индустриальное сердце России

Но впечатление Чехова оказалось обманчивым. Еще при его жизни в Славянске заработала телефонная линия и проживало 16 тыс. человек, которые работали на двух чугунолитейных, четырёх кирпичных заводах и 23 солеварнях. Были там и другие производства, а машиностроительный завод только строился. Но символом города стал курзал 1912 года, постройки и возникшие вокруг него в советское время санатории.

Станция Славянск

Краматорск гораздо моложе Славянска. Там первые поселения появились при Елизавете Петровне в 1753 (слобода Белянская) и в 1758 года — Шабельковка. При Александре II империи понадобился уголь. Донбасс начал покрывался сетью железных дорог.

В 1868 году у железнодорожного разъезда появилась станция Краматорская (в справочнике 1902 года это название объяснялось неправильным написанием слова «Красноторка» от речки Красный Торец).

В 1923 году Краматорск стал райцентром, а девять лет спустя получил статус города. К тому времени находящийся рядом Славянск фактически превратился в пригород динамично растущего промышленного центра.

В Краматорске работало два завода-гиганта: построенный еще до революции Старокраматорский и созданный в 1934-м Новокраматорский машиностроительный заводы, а также машиностроительный институт.

Две оккупации

Война пришла в шахтерский край осенью 1941-го. Первая в истории Славянска нацистская оккупация началась 25 октября 1941 года. Уже через месяц эсэсовцы из зондеркоманды 4B убили всех евреев города, которых не успели вывезти при отступлении. Каратели убили более 1 тысячи человек — мужчин, женщин, детей. В ответ на террор, организованный гитлеровцами и полицаями (в том числе из числа украинских националистов), развернулось партизанское движение — оккупантов беспокоил отряд «К» под началом легендарного командира Михаила Карнаухова, чей штаб находился близ Святогорского монастыря.

Наша армия вела тяжелые бои за освобождение Славянска и Краматорска. Первый раз нацистов выбили из городов в феврале 1943-го, но удержать занятые позиции не удалось. В сентябре, в ходе битвы за Донбасс войска Юго-Западного фронта освободили Славянск, Краматорск и соседние города — Константиновку, Дружковку, Дзержинск. В Славянск армия-освободительница вошла 6 сентября 1943 года.

Ольга Ландер/РИА Новости Подразделения стрелкового корпуса Юго-Западного фронта во время наступления на южном направлении западнее Славянска

В 1941-43 годах гитлеровцы и их пособники разрушили все 25 заводов и фабрик Славянска, город лежал в руинах. Мирную жизнь и производство надо было восстанавливать с нуля. Уже через 9 лет после победы была пущена первая турбина Славянской ТЭС. В середине 1950-х производство превысило довоенное — люди трудились на металлообрабатывающем заводе «Машчермет», арматурно-изоляторном заводе, заводе строительных машин.

В соседнем Краматорске на всю страну работали созданные еще до войны металлургический завод КМЗ, машиностроительный завод (градообразующее предприятие для района Соцгород) и появившиеся в 1960-е годы «Энергомашспецсталь» и электроламповый завод.

В 1990-е годы Славянская агломерация, как и весь Донбасс, переживала сложные времена — разрыв с Россией по искусственно проведенным границам, приватизация с переделом собственности, рост криминала. Непростая, но хотя бы мирная жизнь закончилась весной 2014-го, после переворота в Киеве. «Русская весна» оказалась беззащитной перед лицом неонацистской агрессии.

Но именно Славянск в начале апреля 2014-го показал образец сопротивления. 13 апреля к городу выдвинулась украинская «Альфа», чтобы быстро подавить «сепаратистов» — так же, как незадолго до этого была разгромлена Харьковская народная республика. Но защитники города открыли по спецназовцам СБУ огонь из автоматов, приняв первый бой.

15 апреля под Краматорском местные жители заблокировали, а ополченцы разоружили десантников из 25-й аэромобильной бригады ВСУ. Защитникам города досталось шесть бронемашин. Этот отряд стал ядром героического донецкого ополчения. Но натиск противника был слишком силен. После упорных боев, в начале июля 2014-го, защитники ДНР были вынуждены оставить Славянск и Краматорск и отойти к Донецку.

Города на северо-западе бывшей Донецкой области стали первым очагом войны за освобождение — и именно потому оккупация здесь стала особенно жесткой, ВСУ превратили Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку в сплошные укрепления. Киевский режим осознает значимость этих городов.

Недаром в октябре 2025-го украинские власти присвоили Славянску и Краматорску статус городов-героев, украденный из советской истории и явно чуждый режиму — наследнику бандеровцев.

Более 12 лет назад в Славянске началась по-настоящему героическая борьба Донбасса за освобождение — которую, как неоднократно подчеркивал верховный главнокомандующий Владимир Путин, сейчас завершает армия России.