На фронте прямо сейчас складывается картина, которая меняет военный и политический ход конфликта. Под ударом оказывается система последних крупных рубежей украинской обороны в Донбассе: агломерация из нескольких крупных городов, расположенных с севера на юг, — Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка.

Иван Шилов ИА Регнум

Южная часть Константиновки — под полным контролем армии России, сообщил 22 июня ТАСС офицер с позывным ДЗ, командир одного из батальонов 78-го мотострелкового полка группировки войск «Южная». По данным Минобороны, в юго-западных кварталах города бойцы «Южной» уничтожают оставшиеся разрозненные группы ВСУ. Ежедневно из города приходят сводки о всё новых подавленных точках сопротивления противника. Так, 20 июня наши военные выбили врага из 94 зданий. За следующие сутки, к 21 июня противник оставил 104 здания.

22 июня начальник пресс-центра «Южной» группировки Вадим Астафьев сообщил: на константиновском, краматорском и славянском направлениях выбиты 6 пунктов управления украинскими БПЛА, уничтожены 19 антенн беспилотной связи, семь терминалов Starlink. Наши военные поразили почти три десятка блиндажей и укрытий с личным составом противника. У врага всё меньше возможностей для контроля неба, что облегчает армии России дальнейшее продвижение к Краматорску и Славянску.

За прошедшую неделю наши военные взяли несколько важных «населёнников» в направлении Славянско-Краматорской агломерации. Это занятый 15 июня поселок Артёма (Долгая Балка) к западу от Константиновки — отсюда также открывается оперативный простор в сторону Дружковки.

18 июня после долгих боев врага выбили из села Рай-Александровка к востоку от Славянска и Краматорска, примерно на равном расстоянии от этих двух городов. 19 июня противника выбили из села Юрковка к югу от Рай-Александровки.

Взятие Рай-Александровки и Юрковки важно не только с точки зрения наступления на Славянск-Краматорск. Отсюда открывается выход к Райгородку, где находится один из главных водозаборных узлов канала Северский Донец — Донбасс, питающего Донецк.

Наши войска находят места, где оборону противника можно рассечь и лишить маневра. Для ВСУ такие маневры особенно опасны из-за нехватки резервов. Пока украинское командование перебрасывает силы между участками, фронт держится за счет «пожарных команд». Если дороги и узлы снабжения окажутся под постоянным огневым контролем, каждая переброска будет идти с задержкой.

Высокие темпы продвижения «Южной» вынуждают киевский режим ускоренно вывозить из Краматорска на Западную Украину персонал основных предприятий (в частности Краматорского завода тяжелого машиностроения с 3,5 тыс. сотрудников), отметили в Минобороны России.

Значимые для режима и ВСУ производства эвакуируют и из Дружковки — максимально далеко от Донбасса, в Закарпатье. По оценке нашего военного ведомства, враг готовится «к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска, за которыми последует утрата и всей Славянско-Краматорской агломерации».

Не имея возможности переломить ситуацию «на земле», противник пытается компенсировать неудачи ударами по нашему тылу.

18 июня столица и Московская область пережили одну из значительных волн атак. По сообщениям московских властей, на подлете к столице силы ПВО уничтожили 194 вражеских беспилотника. На следующий день Москва и область столкнулись с новой волной. 19 июня сообщалось о 113 беспилотниках, успешно сбитых на московском направлении за день, из них 76 — на ближнем периметре столицы. В Раменском во время пожара после атаки погибла восьмилетняя девочка.

Проигрывая армии России, ВСУ действуют как террористическая организация, «воюющая» с мирными жителями, в первую очередь женщинами и детьми.

Ту же тактику киевский режим избрал и в отношении Крыма и Севастополя. 21 июня на Керченском полуострове после атаки погибли четыре человека, еще 28 получили ранения.

В тот же день, 21 июня, в Крыму приостановили свободную продажу бензина физическим и юридическим лицам: за наличные, по картам и по талонам. Заправку оставили для служб, отвечающих за безопасность и жизнеобеспечение. Ранее ограничения вводили постепенно: в Севастополе действовал лимит 20 литров на человека, в Крыму ограничения начались еще в конце мая.

В начале курортного сезона удар по топливу бьет именно по гражданской инфраструктуре — российские БПЛА и ракеты как били Киев, так и бьют. Ударить по Крыму в начале сезона — значит ударить по доходам региона, создать ощущение нестабильности даже там, где поврежденный объект быстро восстановят.

Ударить по Москве — значит показать, что война может дотянуться до столицы, аэропортов, торговых центров и жилых кварталов. Акты террора режим Владимира Зеленского сопровождает демагогическими призывами «к переговорам» и «заключению перемирия» — разумеется, на условиях Киева.

Враг, проигрывая на фронте и теряя одну «фортецию» за другой, очевидно, рассчитывает, во-первых, продемонстрировать европейским спонсорам дееспособность. Во-вторых, для выживания режима Зеленского ему нужен перерыв — отсюда и призывы к «перемирию».

Но тактика противника бьет мимо цели: поврежденные объекты восстанавливают, атаки на мирное население раз за разом подтверждают недоговороспособность Киева, а действия российской армии на фронте становятся всё решительнее.

ВС России, одновременно с наступлением на фронте и обнулением инфраструктуры врага в ближнем тылу, бьют вглубь территории Украины. Под удар попадают энергетика, логистика, пункты управления беспилотниками, порты и склады горючего. По сообщениям военных источников, только за последние сутки наши ракеты, авиация, артиллерия и БПЛА наносили удары по целям в Харьковской, Сумской, Одесской, Днепропетровской и Запорожской областях.

В Харьковской области под удар попала ТЭЦ-5, после чего часть районов областного центра столкнулась с отключениями электроэнергии. Беспилотники также атаковали крупный логистический центр «Новой почты» — сеть ее отделений ВСУ используют для хранения вооружения, дронов и комплектующих.

В Днепропетровской области российская ствольная артиллерия поражала замаскированные пункты управления и укрытия операторов БПЛА. Еще один пункт управления беспилотниками был подавлен в Сумской области. Удары по операторам, пунктам управления и складам бьют по всей цепочке применения дронов.

Продолжается давление на портовую инфраструктуру врага. Сообщалось об ударах по объектам в районе Ильичевска (Черноморска) Одесской области, а также о поражении целей в украинской акватории. Эти сообщения требуют отдельного разбора, но портовая сеть остается частью украинской военной и экономической устойчивости. Через нее проходит то, без чего Киеву трудно снабжать войска.

Российские беспилотники атаковали нефтебазу «Канцеровка» в контролируемой Киевом части Запорожской области. Сообщалось о поражении нескольких автозаправочных станций.

Возникают два разных типа давления. Киев бьет по российской повседневности, стараясь задеть страх и чувство безопасности. Россия наносит удары по инфраструктуре, которая держит украинский фронт. В первом случае ставка сделана на политический шум, во втором — на истощение военной машины.