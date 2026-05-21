Заявление российской Службы внешней разведки (СВР), обвинившей прибалтийские страны в соучастии в атаках украинских дронов на Россию, вызвало в этих республиках всплеск паники — и у властей, и у населения, и так уже измученного регулярными воздушными тревогами.

Уже есть первые результаты — Эстония впервые сбила украинский дрон над своей территорией, прибалтийские СМИ начали критиковать киевский режим, а власти Литвы сотрудничают с Белоруссией в вопросе предотвращения украинской угрозы.

Паника и фрустрация

В ответ на претензии со стороны СВР президент Латвии Эдгар Ринкевич и министр иностранных дел Байба Браже выступили с истерическим заявлением, обвинив российскую службу во лжи. В МИД Латвии вызвали временного поверенного в делах России Дмитрия Касаткина, которому вручили официальную ноту протеста.

«Они по-настоящему испугались, что их заставят воевать за Украину», — полагает специалист по региону Александр Носович.

Надо отметить, что время для заявления СВР было выбрано психологически точно, ибо оно попало в резонанс с паническими настроениями жителей восточных регионов Латвии. Неделю назад ушло в отставку правительство премьер-министра Эвики Силини — цепочку событий, приведших к этой отставке, запустили два украинских беспилотника, атаковавших нефтебазу в городе Резекне.

Налеты продолжились — обитатели Латгалии, региона Латвии, граничащего с Россией и Белоруссией, теперь регулярно получают сообщения о воздушной тревоге. День за днем латвийские военные фиксируют появление новых украинских дронов. 21 мая поступило новое уведомление о «как минимум одном БПЛА» над республикой.

В результате отменяются занятия в школах, а движение поездов на востоке страны 19 мая временно остановили. Предупреждения об угрозе получили жители Краславского, Лудзенского, Резекненского, Прейльского, Мадонского, Цесисского, Гулбенского, Смилтенского и Валмиерского краев. Многие из тех, кто в этот день куда-то ехал на поездах, добрались до пунктов назначения с большим опозданием. А в учебных заведениях оказался сорван централизованный экзамен по латышскому языку.

Утром 20 мая предупреждение было разослано жителям Резекненского, Лудзенского и Краславского краев. Дошло до того, что многие обитатели Латгалии, изнуренные этими оповещениями, ставят телефоны на авиарежим или вовсе их отключают. Всё громче раздаются требования к властям — обеспечить наконец жителям защиту от воздушной опасности.

«В который раз уже угроза воздушному пространству Латвии. Ничего нельзя сделать с этим? Не могут, не хотят?» — вопрошает член оппозиционного «Русского союза Латвии» Юлия Сохина.

По ее словам, пока обществу рассказывают о «новой военной реальности», в горсобрании Риги с гордостью обнародовали благодарность от ВСУ — за переданный им автотранспорт, конфискованный у латвийских водителей, которых поймали на дорогах пьяными. «Пока украинские дроны кошмарят нашу Латгалию, наших детей, рижский мэр гордится благодарностью Киева за возможность это делать. Не измена ли это Родине? Хотя у таких Родины не бывает…» — негодуют русские жители Латвии.

Прибалтийским русским в массе свойственно неприязненное отношение к киевскому режиму, но теперь, когда речь зашла о личной безопасности, его всё больше разделяют и этнические литовцы, эстонцы и латыши.

Последние, например, пишут в соцсети: «Нужно провести пикет у минобороны и МИД! Почему не подано никакого официального протеста в адрес Украины? Мы платим налоги, чтобы им помочь, а взамен получаем дроны над головой, и второй день подряд наши дети сидят в подвалах!»

Власти же настраивают население на то, что угроза БПЛА — это теперь надолго. 20 мая президент Ринкевич, посещая гимназию города Прейли, заявил ученикам: «Мирные времена закончились. К нам летят дроны. И думать о готовности к кризисам нужно уже сейчас».

Меткий выстрел румына

19 мая разнеслась еще одна громкая новость: в небе над Эстонией сбили украинский ударный дрон — его обломки упали у края поля в деревне Каблакюла волости Пылтсамаа.

Как вскоре выяснилось, уничтожил БПЛА пилот истребителя F-16 ВВС Румынии, прибывший в Прибалтику в рамках очередной ротации здешнего воздушного патруля НАТО. Однако команду он, если верить министру обороны Эстонии Ханно Певкуру, получил от эстонской стороны. Со слов Певкура, эстонские военные засекли дрон радарами, после чего было передано распоряжение воздушному патрулю, взлетевшему с аэродрома Зокняй в Литве.

Событие крайне знаменательно по двум причинам. Таллин и раньше получал замечания Москвы относительно пролета украинских дронов в эстонском воздушном пространстве. И страх перед перспективой признания воюющей стороной с соответствующими последствиями привёл к тому, что эстонцы наконец-то дозрели до уничтожения залетных БПЛА.

Не менее символично и то, что теперь удары по украинским дронам, мешая им залететь в воздушное пространство России, наносят ВВС НАТО.

Новая реальность, судя по всему, многих в Прибалтике вводит в когнитивный диссонанс. Певкур тут же включил «антикриз», заявив, что сразу после случившегося пообщался с министром обороны Украины Максимом Фёдоровым. «Эстония не давала разрешения на использование своего воздушного пространства никому, кроме своих союзников, и украинцы о таком разрешении не просили. Министр обороны Украины в ходе нашего разговора извинился за произошедший инцидент, но в то же время выразил удовлетворение тем, что мы сбили этот дрон», — отчитался Певкур.

Вскоре премьер-министр Эстонии Кристен Михал («Партия реформ») посетил парламент, где ответил на вопросы депутатов. Депутат оппозиционной Центристской партии Александр Чаплыгин напомнил ему: боевые действия на Украине идут уже пятый год, и всем давно понятно, что главным оружием сегодня являются ударные беспилотники.

«Всё это время ваша партия руководит правительством, однако иностранные дроны до сих пор спокойно залетают на нашу территорию. Как получилось, что при военном бюджете в полтора миллиарда евро у нас до сих пор отсутствует эффективная противодроновая защита?» — допытывался Чаплыгин. Внятного ответа он так и не получил.

Белоруссия спешит на помощь

Параллельно особая эпопея разыгрывалась в Литве. 17 мая там упал очередной БПЛА — на сей раз в Утенском районе на северо-востоке страны. Днем позже литовские военные сообщили, что обломки беспилотника найдены, а саперы обезвредили находившееся в нем взрывное устройство.

Происшествие стало сильным ударом по авторитету руководства страны, ведь всего за три дня до того президент Гитанас Науседа назвал вторжение чужих дронов в воздушное пространство страны делом недопустимым и дал понять, что они будут уничтожаться. Сложилось впечатление, что в недрах местного политикума вскипает подспудная неприязнь к Киеву, который так беззастенчиво подставляет Литву.

19 мая портал литовского государственного радио и телевидения (LRT) опубликовал рассказ Линаса Люткявичюса, который пошел наемником в ВСУ и столкнулся там с разнообразными проблемами. По словам Люткявичюса и других причастных лиц, опрошенных LRT, проблема украинской армии кроется в некомпетентности командиров, которые отправляют неподготовленных солдат на верную гибель для «затыкания дыр» и заставляют их месяцами находиться на передовой без ротации и помощи.

Появление такого материала в государственном литовском СМИ — это симптом. Еще недавно публикацию такого рода там трудно было представить. Правда, когда российская пресса начала репостить эту статью, её спешно убрали в архив.

В отчаянной попытке вернуться в привычный им мир некоторые литовские политики начали делать совсем уж безумные заявления. Глава литовского МИД Кестутис Будрис 18 мая во всеуслышание сказал швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung, что НАТО обладает возможностями для нанесения удара по российским военным объектам в Калининграде. По утверждению Будриса, Россия средствами РЭБ «намеренно заталкивает» украинские дроны в воздушное пространство Литвы, Эстонии и Латвии, чтобы поссорить их с Украиной.

А спустя пару дней литовская армия сообщила о появлении нового дрона. В Вильнюсе и нескольких других самоуправлениях был введен режим воздушной тревоги, а работу столичного аэропорта и железных дорог приостановили. Жители Вильнюса впервые оказались в ситуации, когда нужно не просто читать тревожные уведомления в телефоне, а решать — куда бежать и где укрываться.

Бегство в убежища не обходилось без инцидентов. Литовские СМИ растиражировали рассказ горожанки Ольги, которая сунулась было в соседний дом — туда, где было обозначено укрытие, но столкнулась с агрессивной реакцией: «А чего вы сюда пришли? Идите в свой подвал». В убежище скрылись и первые лица государства — президент Науседа, премьер-министр Инга Ругинене и спикер парламента Юозас Олекас.

Выяснился любопытный факт: оказывается, Литва предупреждение о летящем в ее сторону беспилотнике получила с неожиданной стороны — от Белоруссии, чьи военные зафиксировали приближение украинских БПЛА раньше прибалтов.

Что примечательно, литовская сторона отнеслась к предупреждению максимально серьезно — без обычных возмущений о «белорусских фейках», «дезинформации» и «гибридной войны Лукашенко против Литвы».

Хотя ещё недавно Вильнюс именно так реагировал на воздушные шары с дешевыми белорусскими сигаретами, которые контрабандисты регулярно запускают через границу.

Политолог Носович видит в этом проявление принципиально нового поведения прибалтийских элит, которые почувствовали для себя реальную физическую угрозу быть напрямую затянутыми в конфликт.

«Нет обычных истерик по поводу очередных российско-белорусских учений с отработкой применения ядерного оружия — есть опубличивание информации о сигнале, поступившем из Минска и взятом на вооружение. Есть страх разозлить белорусов своей обычной склочной риторикой и надежда, что они и дальше будут прибалтов о приближении украинских дронов предупреждать. А в идеале — вообще сбивать их сами на подлёте к прибалтийским территориям», — отмечает эксперт.

Активность привыкшего к безнаказанности киевского режима ярко подсветила природу его прибалтийских «союзников»: при первом признаке малейшей опасности их традиционно яростная милитаристская риторика уступает место испуганным заверениям в своей невиновности, особенно пронзительно теперь зазвучавшим из бомбоубежищ.