На днях в румынском городе Галац, расположенном на границе с Украиной, беспилотник врезался в жилой 10-этажный дом. Он упал на крышу в районе шахты лифта. Прогремел взрыв, начался пожар на техническом этаже, два человека получили ранения и ожоги. Около 70 жильцов были эвакуированы. Кадры горящей многоэтажки мгновенно облетели мировые СМИ.

ИА Регнум

Реакция Румынии была незамедлительной: МИД страны назвал случившееся «серьезной и безответственной эскалацией», в Бухарест был вызван российский посол, а президент Никушор Дан созвал экстренное заседание Высшего совета национальной обороны страны. Первыми принятыми на фоне инцидента внешнеполитическими решениями стали закрытие российского генконсульства в Констанце и объявление генконсула Андрея Косилина персоной нон грата.

«Виновного» назначили сразу

Спустя сутки президент Дан выступил с обращением, озвучив результаты экспертизы. Он заявил, что рухнувший БПЛА — это дрон-камикадзе «Герань-2» российского производства. В качестве доказательств глава Румынии привел три факта. Во-первых, на фрагментах обнаружена маркировка кириллицей. Во-вторых, электронные компоненты, модули навигации, двигатель и конструктивные элементы идентичны обломкам других «Гераней». Наконец, физико-химический анализ подтвердил использование тех же типов материалов и топлива, что и у серийных российских дронов.

Учитывая скорость определения виновного, вся эта аргументация свидетельствует о наличии политических установок в оценке инцидента, а не о стремлении к объективности. Тезис о кириллической маркировке как о «признаке русскости» откровенно смешон: Украина, с территории которой в страну попал дрон, использует кириллицу и в делопроизводстве, и в маркировке техники, поэтому сам по себе факт ее обнаружения на обломках еще ни о чем не говорит.

Что касается идентичности компонентов и топлива ранее найденным образцам, то это доказывает лишь страну серийного производства аппарата, но не страну-оператора, ведь украинская сторона неоднократно демонстрировала захваченные или сбитые «Герани» с уцелевшими компонентами.

Тот факт, что обломки сдетонировавшего в Галаце дрона совпадают с образцами, собранными за годы конфликта, тоже ничему не противоречит: серийные компоненты этих дронов давно и досконально изучены всеми сторонами, а использовать уцелевшие блоки в собственном дроне гипотетически могла бы любая сторона, в которой эксплуатируют похожую технику.

Владимир Путин вскоре после инцидента напомнил, что никто не может точно говорить о принадлежности того или иного летательного аппарата, пока не проведена его экспертиза, и предложил очевидный шаг: «Пусть нам передадут обломки, мы проведем объективное расследование». Он напомнил, что Москва ранее передавала Вашингтону остатки дронов, атаковавших Кремль. Разумеется, Румыния это предложение проигнорировала, предпочтя закрытую экспертизу и мгновенный политический вердикт.

В то же время сам Дан в интервью BBC озвучил ключевую деталь: группа из 43 дронов двигалась на запад через украинскую территорию, «один из них, пораженный силами украинской противовоздушной обороны, изменил траекторию и попал на территорию Румынии». Это признание фактически означает, что дрон был сбит с курса средствами ПВО или РЭБ ВСУ, после чего неуправляемый беспилотный летательный аппарат с остатками боевой части рухнул на жилой дом.

Неудобные параллели

Чтобы понять истинную цену риторики о «российской безответственности», достаточно обратиться к событиям весны 2026 года в Прибалтике.

В марте и мае часть украинских военных дронов, задействованных в ударах по российским нефтяным терминалам в Усть-Луге и Приморске, отклонилась от курса и упала на территории Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии. Кульминацией стал взрыв украинского беспилотника на нефтехранилище в латвийском городе Резекне 7 мая. Еще один дрон врезался в трубу эстонской электростанции Аувере, а финские власти обнаружили аппарат с неразорвавшейся боевой частью в районе Коуволы.

В случае с этими инцидентами, которые угрожали критической инфраструктуре стран НАТО, никто в Вильнюсе, Риге или Таллине не обвинил Киев в атаке на альянс. Реакция была выдержана в едином ключе: дроны были сбиты с курса российскими системами радиоэлектронной борьбы. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна и вовсе заявил, что хоть дроны и оказались украинскими, они не были направлены против стран Прибалтики, а их падение стало «следствием российской политики».

Апофеозом этой логики стал дипломатический спектакль, разыгранный после майского взрыва в Резекне. Латвийский МИД вызвал российского поверенного в делах и вручил ему ноту протеста — за инцидент, причиной которого стал украинский беспилотник.

Можно сказать, что в ЕС работают по хорошо отработанной схеме, которая применяется еще с ноября 2022 года. Тогда в польском Пшеводуве упала ракета, погибли два человека. Первая реакция была мгновенной: заголовки западных СМИ трубили о российском ударе по НАТО. Однако экспертиза быстро установила, что это ракета украинской зенитной ракетной системы С-300. Итог: Украина осталась «жертвой обстоятельств», а виновной всё равно объявили Россию.

Это и есть квинтэссенция абсурда. Дипломатическая машина работает по гротескной схеме. Если украинские «птички», атакуя цели в глубине России, сыплются на головы жителей государств-членов ЕС и НАТО, это — «российская агрессия». А если российский дрон, атакуя цели на Украине, под воздействием украинских систем РЭБ меняет курс и падает на румынский дом — агрессия всё равно российская.

Налицо замкнутый круг и классическая презумпция виновности, которая не просто противоречит принципу объективного расследования, но и откровенно попирает те самые ценности верховенства права, о которых сам Запад неустанно кричит на каждом углу.

Пока Бухарест обвиняет Москву, события на северном фланге НАТО продолжают следовать кафкианским заветам. Как выяснилось, в середине мая украинские военные по ошибке загрузили в ударные беспилотники неверные координаты, в результате чего дроны-камикадзе взяли курс на Финляндию.

Киев, осознав сбой, успел предупредить Хельсинки об угрозе, и хотя дроны так и не пересекли границу — предположительно, их перехватила российская ПВО, в приграничных районах была объявлена воздушная тревога, затронувшая до 1,8 миллиона человек и остановившая работу аэропортов. Финские власти предпочли хранить молчание о деталях инцидента, и это легко понять: раз в данном случае обвинить Россию совсем не получилось, то и говорить не о чем. Не российскую же ПВО благодарить, в самом деле.

Между тем инциденты, в которых во время военного конфликта удары по ошибке наносятся по не участвующим в нем странам, не являются чем-то беспрецедентным. История знает куда более трагичные примеры, и реакция на них разительно контрастирует с нынешней поспешностью в вынесении «приговоров». Достаточно вспомнить судьбу нейтральной Швейцарии в годы Второй мировой войны, которая, несмотря на свой статус, неоднократно подвергалась бомбардировкам, причем со стороны сил антигитлеровской коалиции.

Одним из самых резонансных стал эпизод с ударом ВВС США по городу Шаффхаузен 1 апреля 1944 года. В тот день группа американских бомбардировщиков B-24 Liberator, направлявшаяся для нанесения удара по целям в немецком городе Людвигсхафен-ам-Райн, допустила катастрофическую ошибку. Из-за сильной облачности и сбоя в работе бортового оборудования экипаж принял Шаффхаузен, расположенный на северном берегу Рейна, за цель на территории Германии. Самолеты сбросили бомбы на жилые кварталы, в результате чего погибли 40 мирных жителей, более 200 получили ранения, а значительная часть города была разрушена.

Показательна реакция на этот инцидент. Экипажи, которые осуществили бомбометание по жилым кварталам, был полностью оправдан по итогам расследования. Виновными признали исключительно погодные условия и несовершенство навигационных приборов того времени.

Соединенные Штаты выплатили Швейцарии компенсацию, инцидент был исчерпан в рабочем порядке, и никто не пытался обвинить американских летчиков в преднамеренной атаке на нейтральное государство. Хотя ведущему штурману злосчастной группы после этого возглавлять полеты все-таки запретили.

Этот исторический эпизод примечателен тем, что в нем речь шла не об автономном беспилотнике, сбитом с курса средствами РЭБ, а об исправных пилотируемых самолетах, экипажи которых имели возможность визуальной оценки обстановки и принятия решений. И тем не менее расследование прошло без истерики, политических демаршей и закрытия дипломатических представительств.

Сегодняшняя же реакция на падение сбитого украинской ПВО дрона в Румынии демонстрирует, насколько с тех пор деградировали стандарты правосудия и объективности на Западе.

«Ограничены уровнем оснащения»

Однако самая примечательная деталь этой истории кроется не в ритуальных обвинениях, звучащих из Брюсселя или Бухареста, а в поведении румынского президента. За грозным фасадом дипломатических мер скрывается откровенное нежелание Румынии идти на реальную конфронтацию. Показательным стало заявление Дана в интервью BBC.

Фактически обращаясь к Москве, он произнес фразу, от которой истерика началась уже на Украине: «При нанесении ударов по территории за Дунаем российские Вооруженные силы должны гарантировать, что румынские граждане не пострадают». По сути это — завуалированная просьба: «Бейте по Украине, пожалуйста, поаккуратнее».

Видимо, осознав, как прозвучало его заявление, Дан попытался было спасти ситуацию и добавил: это «предупреждение для российской стороны». И если Россия, мол, не остановится, у Румынии «есть в запасе и другие меры». Коварный ведущий, конечно, не преминул поинтересоваться: какие же именно? После многозначительной паузы румынский лидер выдавил из себя: «Вышлем посла, например». Пока, однако, решили выслать только консула.

Источники в правительстве Румынии сообщили, что возможность задействовать статью 4 (о консультациях с союзниками) или тем более статью 5 Вашингтонского договора, предполагающую коллективные действия НАТО в ответ на агрессию в отношении одного из членов, даже не рассматривается всерьез, чтобы «не создавать панику».

Почему же Румыния демонстрирует такую сдержанность? Ответ кроется в оценке собственных возможностей и историческом опыте. Румынские вооруженные силы и оборонно-промышленный комплекс никогда не были образцом доблести и качества, что в Бухаресте прекрасно осознают. Еще во Второй мировой войне румынская армия несла катастрофические потери на Восточном фронте, продемонстрировав крайне низкую боеспособность по сравнению с немецкими и уж тем более с советскими войсками.

После войны социалистическая Румыния, пытавшаяся создать самодостаточный ВПК, прославилась среди специалистов откровенно скверным качеством продукции. Даже лицензионные клоны довольно простых советских образцов — румынские варианты АК и ручные противотанковые гранатометы AG-7 (вариация РПГ-7) — считались одними из худших в странах Варшавского договора из-за плохой обработки металла и ненадежной автоматики. Собственные же их проекты и вовсе не заслуживают внимания.

Сегодняшнее состояние дел, судя по ремаркам официальных лиц, немногим лучше. Премьер-министр Илие Боложан в своем заявлении прямо признал, что реакция румынской обороны была «ограничена уровнем оснащения».

Имея за спиной небоеспособный арсенал и армию, не готовую к реальному столкновению, любой лидер Румынии сто раз подумает, прежде чем поддаться на подначивания евроатлантических друзей и перейти от риторики к эскалации.

Таким образом, инцидент в Галаце свидетельствует: во-первых, санкции, дипломатические демарши и закрытие консульств — это тот максимум, который Бухарест готов себе позволить, и становиться причиной третьей мировой он явно не намерен.

Во-вторых, сейчас любой дрон, упавший на территории альянса, сначала объявят российским, а если потом он всё же окажется украинским, виноваты всё равно будут русские.