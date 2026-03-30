Население и правящие круги прибалтийских стран после падения украинских дронов на их территории пребывают в растерянности: они вдруг осознали, что любимый «союзник» втягивает их в войну с Россией.

Однако этим паническая волна не ограничилась — теперь украинские БПЛА посетили и Финляндию. Чем поставили Хельсинки перед неразрешимой проблемой: финское руководство тоже напугано, но официально осудить Киев, в поддержку которого Суоми усиленно вкладывается, не может.

Повальная паника

Недавние факты падения украинских дронов, собиравшихся атаковать российский северо-запад, на территории Литвы, Латвии и Эстонии породили у жителей России закономерные подозрения: не соучаствуют ли эти страны в атаках, осознанно предоставляя свое воздушное пространство для пролета БПЛА?

Как оказалось, прибалты внимательно отслеживают, что говорят россияне — и подозрения вызвали настоящий взрыв истерики. Ответственные ведомства трех прибалтийских государств поспешили откреститься от соучастия в украинских атаках.

В министерстве обороны Латвии заявили, что «страны Балтии не участвуют в планировании и реализации украинских операций, но при этом поддерживают Украину финансово, а также поставками военного оборудования и гуманитарной помощи».

Специалист по региону Александр Носович предположил, что Киев использует прибалтов втемную, рассчитывая на втягивание их в войну с Россией.

«Киев через Прибалтику — и по Прибалтике — запускает БПЛА без всякого разрешения и даже согласования с местными горячо преданными союзниками», — полагает политолог, добавляя: в Прибалтике решительно открещиваются от соучастия в атаках, поскольку прекрасно понимают, что «союзник» подставляет их под удар.

Появление украинских дронов вызвало панику у населения прибалтийских республик, пока еще не привыкшего к подобным инцидентам.

В Эстонии разосланные в день появления БПЛА на телефоны всех жителей страны СМС с текстом «Воздушная тревога! В укрытие!» спровоцировали приступ ужаса. Телефонные линии государственного Центра тревоги «легли» от большого объема звонков: люди пытались понять, как велика степень опасности и где им искать эти самые укрытия. Даже когда было объявлено, что тревога миновала, беспокойство не улеглось.

В особенности волнуются родители, задающиеся теперь вопросами: что будет, если БПЛА прилетит не ночью в лес на окраине, а средь бела дня в населенный пункт, когда родители на работе, а дети учатся? Куда им бежать в подобном случае?

«Самое страшное — не понимать, есть ли у школ четкий план действий», — пишут люди в соцсетях. «Мне страшно за детей», — признается один из родителей. Внятных ответов на вопросы о готовности государства к ЧП они пока не получили, что лишь усиливает нервозность.

Дырявая ПВО

Вскоре аналогичные новости поступили и из Финляндии — на регион Кименлакс на юге страны в воскресенье утром рухнули два украинских беспилотника.

«Летающие роботы упали на финской территории. Мы относимся к этому очень серьёзно. Органы безопасности отреагировали немедленно. Расследование продолжится, и подробности будут предоставлены сразу после подтверждения фактов», — заявил финский министр обороны Антти Хяккянен.

Как вскоре выяснилось, один из украинских дронов упал к северу от города Коувола, а другой — к востоку от него. Коувола расположена в 130 км к северо-востоку от Хельсинки и в 70 км к западу от границы с Россией.

По данным минобороны Финляндии, в воскресенье утром в воздушном пространстве страны на малой высоте над морем и над землёй на юго-востоке были зафиксированы несколько небольших летающих объектов.

Финские ВВС подняли в воздух для их идентификации истребители F/A-18. Пилоты подтвердили, что это украинские БПЛА. Известие о вторжении иностранных летательных аппаратов облетело Финляндию в мгновение ока.

Паники добавило сообщение СМИ, которые известили, что «неопознанный беспилотник» приземлился на морской лёд неподалеку от города Эспоо. Силовики оцепили этот район и изучили найденный там аппарат. Тревога оказалось ложной: это был обычный гражданский беспилотник. Состава преступления правоохранительные органы не нашли.

А вот в случае с инцидентами в Кименлаксе всё оказалось более чем серьезно. Военные подтвердили, что утром 29 марта идентифицировали один из беспилотников как украинский AN196.

Премьер-министр Петтери Орпо с явной неохотой сообщил, что «дроны могут быть украинскими, однако следствие продолжается», и присовокупил: «Это нарушение территориальной целостности — очень серьезное дело».

По словам финских военных, они могли сбить БПЛА, поскольку летели те достаточно медленно, но решили этого не делать — поскольку Суоми не находится в состоянии войны.

Командующий ВВС генерал-майор Тимо Херранен сообщил на вечерней пресс-конференции, что «армия готова повысить уровень боеготовности, но в воскресенье в этом не было необходимости». Финны встретили это заявление с недоверием: заговорили о том, что армия попросту не готова к современной войне дронов.

Кстати, об этом же давно предупреждают и финские наемники, имеющие опыт боевых действий на Украине.

Президент Финляндии Александр Стубб тоже постарался успокоить соотечественников: по его словам, «сейчас безопасности общества ничего не угрожает». Как говорит Стубб, расследование продолжается и власти «сохраняют готовность реагировать на различные ситуации».

Финская полиция расследует инцидент как «отягчающее создание общественной опасности по неосторожности». Тем временем пограничная охрана изучает «предполагаемое нарушение территориальной целостности».

В соседних Эстонии и Швеции атаки украинских беспилотников на Финляндию стали главной новостью дня. По словам местных экспертов, инцидент показал, что финская ПВО насквозь дырява. Тот факт, что боевые аппараты смогли углубиться на 100 км вглубь страны, прежде чем упасть, ставит перед финскими военными неприятные вопросы о безопасности границ.

Топливо для страхов

Как легко догадаться, происшествие стало предметом оживленной общественной дискуссии.

Финские масс-медиа пытаются представить дело так, будто жители страны не больно-то и испугались. Но на самом деле степень тревожности высока.

Нужно учитывать, что финское население, особенно в приграничных районах, и так уже давно обуяно страхом перед «вторжением России», старательно поддерживаемым СМИ.

Страхи уже переходят в психоз: те, кто обитает непосредственно рядом с российской границей, постоянно приглядываются и прислушиваются, чтобы не упустить момент. Первый приступ этих страхов случился в феврале 2022-го.

Как пишет местная пресса, вновь паранойя возникла после распоряжения Хельсинки о закрытии границы в 2023 году. Тогда финны лишились возможности въехать в Россию и лично убедиться, что никаких «армий вторжения» у границы не скапливается.

Зато финские госорганы стали получать огромное количество сигналов о том, что якобы на российской стороне происходит «что-то подозрительное». У страха глаза велики, и людям постоянно что-то слышится и мерещится. А СМИ разносят эти выдумки на большую аудиторию, сея в жителях страх и смятение.

В конце прошлого года телерадиокомпания Yle рассказала о двух таких случаях. Женщина, проживающая в поселке Руоколахти примерно в 700 метрах от границы, поведала, что слышала с российской стороны выстрелы.

По российскую сторону там расположен Светогорск — город в Выборгском районе Ленинградской области. Оттуда, по словам финки, «иногда доносятся звуки».

Мужчина из посёлка Вайниккала из густого леса на российской стороне тоже «слышал какие-то звуки». По его мнению, это лай собак и шум автомобилей. В телефоне напуганного финна сохранен номер погранохраны — он набирает его при малейших признаках беспокойства. Финские пограничники это поощряют, внося свой вклад в распространение паранойи.

Когда жители приграничных Иматры и Париккалы сообщают о «подозрительных звуках» и «необычных световых явлениях», пограничники всякий раз учиняют тщательную проверку. Но они так и не дали каких-либо результатов.

Тем не менее финнов призывают и дальше сообщать обо всём «подозрительном», что они видят и слышат. Понятно, что в будущем количество сообщений, родившихся на почве пустых страхов, станет только возрастать.

Благодаря украинским дронам паранойя получила новый заряд: теперь финны боятся, что на их территорию залетят российские ракеты, нацеленные на вражеские БПЛА. Или что россияне решат, что украинцы запускают дроны непосредственно с финской территории — с соответствующими последствиями.

Однако ожидать от финского руководства, как и от правительств прибалтийских стран, официального осуждения действий Киева и требований не использовать для атак их воздушное пространство не стоит.

Эти страны так сильно связали себя с поддержкой украинского режима, что слова осуждения из их уст будут восприняты как признание провальности всей их предыдущей стратегии. Финны и прибалты оказались заложниками своей политики — и теперь жаловаться им некому.