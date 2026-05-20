Президент Владимир Путин 19 мая прибыл в Китай с двухдневным государственным визитом. Перед началом переговоров председатель КНР Си Цзиньпин лично встретил президента России на центральной пекинской площади Тяньаньмэнь.

Церемония встречи началась с торжественного залпа из пушек и выступления военного оркестра, исполнившего гимны двух стран и хорошо известную в Китае мелодию «Подмосковные вечера». Путина и Си приветствовали дети с китайскими и российскими флагами и букетами цветов.

Открывая 20 мая двусторонние переговоры в пекинском Доме народных собраний, глава КНР назвал президента России давним другом. Председатель Си подчеркнул стратегическую важность партнерства двух держав.

«Уважаемый господин председатель, господин Си Цзиньпин, дорогой друг, уместно будет употребить китайскую поговорку — насколько нам известно, в Китае говорят: «Не виделись день, а как будто минуло три осени», — в свою очередь подчеркнул Путин, добавив, что также рад личной встрече.

Мировые СМИ и аналитики, следящие и продолжающие наблюдать за пребыванием российского лидера в КНР, ожидаемо сопоставляют визит Путина с недавней (13-15 мая) поездкой в Китай Дональда Трампа. Американский президент по итогам встречи с Си Цзиньпином заявил, что отношения США и КНР «будут лучше, чем когда-либо». Но на деле переговоры с китайским лидером были явно некомфортными для Трампа.

Президент США, очевидно, рассчитывал после «победы» в Иране продиктовать Китаю условия, выгодные для Соединенных Штатов. Но в реальности Трамп прибыл в Пекин с крайне слабыми «картами» на руках. По сути удалось достичь лишь соглашения о поставках в КНР американской говядины.

В итоге общение Трампа и Си, прошедшее в напряженной обстановке, лишь зафиксировало сложившиеся тенденции. Это продолжение торговых войн (сопровождающихся падением товарооборота КНР и США — минус 40% за последние четыре года) и холодная война, в центре которой остается тайваньский вопрос.

Уже первые результаты визита Владимира Путина представляют собой явный контраст. Начавшееся с непротокольных улыбок и рукопожатий общение лидеров двух держав выдержано в духе взаимопонимания, что показывает — у Москвы и Пекина схожее, во многом совпадающее видение мировых тенденций и вызовов.

«Мы действительно рады очень Вас видеть. Мы сверяем постоянные часы и лично, и через наших помощников, через правительства», — от имени российской делегации обратился Путин к Си в начале их встречи.

Гармоничный диалог, установившийся за годы контактов президента России и председателя КНР, дал очередные результаты.

По итогам переговоров 20 мая Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Россия и Китай договорились продлить Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, подписанный четверть века назад. Продолжится практика безвизовых поездок граждан, проинформировал Путин.

«Неслучайно в составе нашей делегации — большая часть правительства Российской Федерации, руководители бизнеса, представители общественных и образовательных организаций», — отметил президент России. В присутствии глав государств российская и китайская стороны заключили два десятка двусторонних межправительственных, межведомственных и корпоративных договоренностей.

Всего же по итогам переговоров ожидается подписание порядка 40 документов.

Это закрепляет партнерские отношения двух великих держав. В этом году исполняется уже 30 лет установлению режима стратегического партнерства и взаимодействия России и Китая.

К нашему времени, как констатировал Путин, эти отношения вышли на беспрецедентный уровень. К 2026 году товарооборот России и Китая увеличился более чем в 30 раз по сравнению с объемом торговли в 2000–2001 годы.

К прошлому году объем двусторонней торговли составил 227,9 млрд долларов — уже три года подряд этот показатель превышает 200 млрд долларов.

К слову, как 20 мая подчеркнул российский лидер, страны-партнеры координируют подходы по переводу взаимных расчетов и торговых сделок с долларов в национальные валюты — рубли и юани.

С начала 2010-х Китай — крупнейший торговый партнер России, развиваются контакты в сферах энергетики (в повестке нынешних переговоров вопросы, связанные с проектом «Сила Сибири — 2»), транспорта, высоких технологий, культурные контакты. Регионы российского Дальнего Востока и соседние китайские провинции развивают трансграничную цифровую торговлю.

Совпадающий подход к тому, каким должно быть оптимальное мироустройство, был зафиксирован в Совместной декларации о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.

Уже в самом начале встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина были выстроены планы дальнейших контактов.

Российский лидер подтвердил готовность прибыть на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который состоится в ноябре в китайском городе Шэньчжэнь. Путин передал Си приглашение в 2027 году совершить ответный визит в Россию.

На фоне усиливающейся турбулентности в отношениях мировых игроков российско-китайское партнерство показывает, как ведущие глобальные державы могут выстраивать отношения в духе здравого смысла и к обоюдной выгоде. Именно этот порядок, базирующийся на принципах справедливости, Москва и Пекин стремятся внести в международные отношения.

«Вместе с китайскими друзьями отстаиваем культурно-цивилизационное многообразие и уважение суверенного развития государств, стремимся к построению более справедливого демократического мироустройства», — подчеркнул Путин.