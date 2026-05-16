Много шума из ничего — примерно так можно оценить активность администрации Дональда Трампа в рамках нелегких переговоров с Китаем.

Первый за девять лет визит американского президента в Поднебесную закончился формальным отсутствием каких-либо значимых политических последствий. Стороны пообещали дальше вести диалог и несколько снизить градус торгового противостояния, но не более того. Однако точно меняются акценты в будущих взаимоотношениях двух крупнейших экономик всего мира.

Трамп ехал в Китай с крайне слабой переговорной позицией — он выступал в роли проигравшего как в торговых войнах, так и в горячем противостоянии с Ираном. Немалую часть нововведенных тарифов в отношении разных стран в начале 2026 года отменил Верховный суд США. Пространство для маневра у американского лидера изначально было довольно небольшим. Угрожать Поднебесной новыми пошлинами Трамп точно бы не смог.

Провал в конфликте с Ираном обнажил военные проблемы Пентагона с нехваткой вооружений и низким уровнем военного планирования. Причем американцы умудрились за два месяца операции на Ближнем Востоке истратить львиную долю ракет, которые на протяжении многих лет копились для потенциальной конфронтации с Китаем. Но даже Иран в итоге победить не удалось, что уж говорить о гораздо более серьезном противнике, Поднебесной.

Предстать в Пекине в образе «покорителя» Ирана у США не получилось. В его изначальных планах наверняка была попытка взять под контроль нефтяные потоки из Ормузского пролива и затем «обменять» их на, скажем, поставки дефицитных редкоземельных металлов из Китая в США. В итоге же пришлось ехать в Поднебесную буквально в отсутствие каких-либо козырей на руках.

Это сходу проявилось уже в первый день, когда Трампу пришлось выслушивать в Пекине лекцию об опасности так называемой «ловушки Фукидида» для США. Речь идет о концепции, согласно которой в период, когда одна мировая держава находится в упадке, а другая поднимается, высок риск большого глобального конфликта. Это был недвусмысленный намек на нынешнее состояние дел — с завязшей в кризисе Америкой и укрепляющимся на ее фоне Китаем.

С собой в Поднебесную Трамп привез большую делегацию представителей корпоративного бизнеса с многотриллионной капитализацией. Главы ведущих гигантов США — от Nvidia до Apple или Tesla — являются настоящим «китайским лобби». Они выступают за нормализацию отношений и прекращение любых торговых войн. Ведь в Китае у них очень крупные проекты, которые нужно развивать. А потеря такого большого рынка станет для многих американским фирм фатальной.

Причем подготовка поездки в Пекин проходила на редкость хаотично — многих бизнесменов пригласили практически в самый последний момент. Они должны были пообещать китайской стороне обширные американские инвестиции как определенный «пряник», который Трамп хотел бы разменять на политические уступки со стороны Поднебесной. Но не тут-то было.

Из очевидных экономических решений удалось договориться лишь о… поставках говядины в Китай. Конечно, для американских фермеров возвращение такого большого внешнего рынка — хорошая новость. Однако назвать это «сделкой века» точно ни у кого язык не повернется. В остальных вопросах подвижки если и были, то скорее носили символический или совсем формальный характер.

США убрали ограничения на экспорт чипов H200 от корпорации Nvidia для крупных китайских компаний. Проблема лишь в том, что они вышли два года назад, решения уже частично устарели. К тому же китайцы давно научились покупать американские чипы через третьи «нейтральные» страны вроде Малайзии в обход санкций. Решение по чипам явно пролоббировала сама Nvidia, впрочем, инвесторов это не сильно вдохновило. Акции чипового гиганта после переговоров в Китае упали.

Власти Китая пообещали Трампу рассмотреть возможность закупки нефти в США. Однако вряд ли объемы поставок американской нефти будут значительными. Ведь уровень добычи в Штатах не увеличивается, хоть цены и выросли — сказывается истощение сланцевых месторождений. Правда, нефтяной экспорт из Америки увеличился, но и то за счет распродажи своих запасов.

Любопытно, что тема поставок сжиженного газа из США в Китай не обсуждалась. До 2025 года эти потоки шли на рынок Поднебесной, но затем прекратились после начала торговых войн. Не поднимались вопросы и о возобновлении экспорта соевых бобов и прочей агропродукции американского происхождения. Вероятно, Китай, начавший получать аналогичные товары из Латинской Америки, это уже совсем не интересует.

Много говорилось о возможности продать Китаю сразу 200 самолетов Boeing. Однако быстро выяснилось, что изначально обсуждался контракт на 500 самолетов, но затем его довели до более реалистичных цифр. Размещаться заказы наверняка будут на заводах Boeing в самом Китае, так что в итоге контракт может стать даже более выгодным для экономики Поднебесной, чем для США.

В политической плоскости темой номер один для Китая стал вопрос Тайваня. Переговоры с американской делегацией шли только за закрытыми дверями. Результаты обе стороны старались не комментировать публично. У Трампа не так много возможностей изменить статус-кво — любой отказ от поставок оружия Тайбэю вызовет бурю негодования среди антикитайских ястребов в Вашингтоне.

Впрочем, на самом острове сейчас усиливаются брожения. Оппозиция, партия Гоминьдан уже полгода блокирует принятие военного бюджета с закупками оружия у США на сумму в 40 миллиардов долларов. Лидеры Гоминьдана недавно даже встречались с руководством Китая в Пекине. Впереди на Тайване муниципальные выборы, и гоминьдановцы вполне могут на них победить. Позиции же проамериканских сил, находящихся у власти, становятся всё более шаткими.

Особняком стояла тематика Ирана. Американской делегации позарез нужна была поддержка Китая в вопросе разблокирования Ормузского пролива. Ради этого даже была показана готовность смягчить санкции в отношении иранской нефти, идущей в Китай, — лишь бы уговорить Пекин оказать давление на Тегеран, чтобы сделать иранцев более уступчивыми в переговорах с США. Впрочем, вряд ли эта стратегия сработает. Китаю действительно важно возобновление судоходства в проливе. Но помогать Америке просто так сейчас никто не будет.

Представители администрации в Вашингтоне надеются представить визит в Китай некоей грандиозной внешнеполитической победой, но это попытка выдать желаемое за действительное. Стороны сверили часы, убедились в сохранении неразрешимых на текущий момент противоречий, количество которых продолжает стабильно накапливаться.

Вялотекущее торговое противостояние, а вкупе с ним и холодная война между США и Китаем продолжатся и дальше. Товарооборот между двумя странами, некогда составлявшими чуть ли не единое целое в рамках проекта «Химерика» эпохи глобализации, упал на 40% за четыре года. Еще в 2022-м он составлял 700 миллиардов долларов, сейчас же еле превышает 400 миллиардов.

Большой развод Америки и Поднебесной происходит на наших глазах. Вопрос лишь в том, будет ли он носить мирный характер или приведет к силовому дележу совместно нажитого имущества, что действительно способно перерасти в глобальный конфликт.