С утра все украинские ленты забиты фамилией Юлии Мендель после того, как бывшая пресс-секретарь Зеленского на весь мир сообщила, что «лидер нации» — наркоман, перешедший с «травки» на кокаин. И регулярно заправлявшийся им перед большими встречами с журналистами.

Не то чтобы это было секретом — те, кто в свое время входил в пул приглашенных, могли бы добавить, что Зеленский на таких встречах «уходил в туалет» каждые 40 минут, возвращаясь снова посвежевшим и деятельным.

Просто впервые подобные заявления прозвучали на столь широкую аудиторию, которую имеет популярный тележурналист Такер Карлсон, остающийся, несмотря ни на что, близким к администрации Трампа. Равно как и заявление о том, что именно Зеленский является едва ли не главным препятствием для любых реальных мирных переговоров.

Заодно девушка проехалась по ряду важных тезисов, разрушая украинскую оборону на дипломатическом поле.

«Я считаю, что у Зеленского было два шанса закончить эту войну в 2022 году. Два шанса. Теперь он говорит, что 90% украинцев не простят ему сдачу Донбасса. Откуда у него эти цифры? Как будто таких цифр нет, реально, таких цифр нет. И я разговаривала с людьми, которые представляли Украину на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Они почти договорились. И мне подробно объяснили, что они согласились на все, и, что очень важно, они сказали, что Зеленский лично согласился отдать Донбасс.

И я была шокирована. В тот момент это была шокирующая новость, и я сказала: «Серьезно, он это сделал?» А ребята сказали: «Конечно, он это сделал. Он согласен на это, потому что он хочет положить конец ужасу войны». Он согласился отдать территорию, потому что это означало бы конец», — отметила Мендель.

А теперь вот оказывается, что Зеленский «не может отдать Донбасс», поскольку это принципиальная позиция. Хотя на самом деле, поясняет Юлия, у него есть проблемы с психикой — и эти «пленки Мендель» куда интереснее унылых голосов на «пленках Миндича», обсуждающих воровство денег.

Однако без этого бэк-вокала в данном произведении просто никуда, поэтому американские товарищи решили окончательно испортить настроение обитателям здания на улице Банковой, снова натравив детективов антикоррупционного бюро на бывшего главу офиса президента Андрея Ермака. Ему освежили обвинения в легализации 460 млн гривен в целях сооружения в хорошем месте под Киевом группы элитных домов на восьми гектарах (т. н. кооператив «Династия») — для него самого, для Зеленского и еще двоих фигурантов.

А именно, новые подозрения (это вид процессуального решения, которое вручается лично) получили небезызвестный читателям ИА Регнум Тимур Миндич и бывший вице-премьер Алексей Чернышов.

По версии следствия, в 2021–2025 годах они легализовали указанную выше сумму через строительство четырех частных резиденций и SPA-зоны в «элитном» селе Козин. И гнали эти деньги через подконтрольную Миндичу «прачечную», выкачивающую деньги из разного рода проектов «повышения обороноспособности» и госкомпаний.

«Пидозру» Ермаку (он всё гневно отрицает) вручали не без театральщины: догнали на улице бронированный автомобиль, подперли, вели беседы. Глава САП Клименко уже сообщил, что спецпрокуратура будет просить суд арестовать экс-главу офиса президента под залог 180 млн грн. Фигурирует он в деле под именем R2, что уже стало источником сетевого творчества с участием робота из «Звездных войн». R3 — это Миндич (также известный как «Карлсон»), которому уже объявлено подозрение.

А дальше в точности по сценарию, который ИА Регнум и прогнозировало, «снаряды» лягут у объекта R1. Он не идентифицируется, но понятно, что это сам Зеленский. Соответственно, он и может стать следующим фигурантом дела о государственной коррупции с расхищением иностранной помощи.

Юлия Мендель, до этого пару раз выступавшая с какими-то откровениями практически без эффекта, добавляет банальной истории про «хатынку», что на Украине является народным мемом для обозначения имущества чиновных воров, персонального звучания.

Из-за чего против неё уже включили антикриз, использовав даже министра иностранных дел Сибигу, который выдал ей «билет в один конец»: она-де и тупая, и косячила, всё это российская ИПСО и манипуляции. Вскоре после выхода интервью её даже внесли в базу экстремистского сайта «Миротворец».

Хотя всем по умолчанию понятно, что Юлия, появление которой во главе пресс-службы президента удивило всё украинское журналистское сообщество (поскольку её никто не знал — в отличие от посольства США), не просто что-то там сказала.

Публичные свидетельства лица, непосредственно работавшего с Зеленским, могут и наверняка будут использованы антикоррупционными органами США при расследовании преступлений по хищению американской помощи. А сама Мендель по всем признакам подпадает под федеральную программу защиты свидетелей и повторить свои откровения по итогам работы антикоррупционных структур может в суде.

А злоупотребления деньгами американских налогоплательщиков подсудны США, подозреваемые в коррупции могут быть задержаны на любой территории, доставлены в США для проведения досудебного расследования, вынесения приговора и отбывания многолетнего наказания в американской тюрьме.

Просто пока четвертый участник кооператива «Династия» по Конституции Украины и закону во время президентской каденции неприкасаем.

И такая неуязвимость защищена самим законом о НАБУ: еще предшественник Петр Порошенко* позаботился о том, чтобы действующий президент не мог стать фигурантом антикоррупционного расследования.

Однако же обвинения в любви к наркотикам, злоупотреблении властью и хищении иностранной финансовой помощи (1 мая Мендель даже намекала на участие в этом «первой леди» Елены Зеленской) бьют по «верховному главнокомандующему» прямо сейчас.

Вопрос Донбасса, как ни крути, стоит в центре всей этой истории — и российская сторона не преминула напомнить, что мирное соглашение упирается только в него.

Ряд изданий совершенно логично предположил, что таким образом США продолжают продавливать изменение переговорной позиции украинской стороны — как это понемногу, постепенно делается уже довольно давно.

Есть и другие версии, включающие и внутренние интриги в ОП, а также коварные намерения европейцев протащить интересные им договоры по «распилу» остатков украинских богатств и поломать гиперцентрализацию власти. Однако всерьёз их рассматривать не стоит.

Пока трамповская администрация продолжает наращивать давление на киевских вождей, вытаскивая их грязное бельё по чуть-чуть. Сначала «прилетело» по министру Галущенко, потом — по Рустему Умерову. Следом — по компании Fire Point. В этот — снова по Ермаку.

«В конце концов, все эти записи НАБУ и САП вообще не интересы. Как говорил классик, «текст по-дебильному написан». Мы это и так знаем. И про коррупцию, и про «Династию». Пока на записях не будут схемы «Укрэнерго», «Нафтогаза», «Энергоатома», портов, «Укрзализныци», где принимали и принимают пачками участие в схемах «активисты и соросята», то экзамен на «европейские ценности» не зачтен», — пишет украинский эксперт в области энергетики Юрий Корольчук.

И в этой обидной недоработке скрыт ответ на вопрос скептиков, зачем Зеленскому соглашаться на политически невыгодные для него условия сделки, если мирное соглашение не будет гарантией спасения для него лично.

Пока на свет были вытащены действительно мелочи — не такие уж большие суммы и не такие большие грехи. У любого украинского чиновника и связанного с властью бизнесмена «хатынка» есть обязательно. Детективам НАБУ можно просто заехать в тот же Козин и пройти по улице, составляя список фамилий тех, кто точно что-нибудь украл.

По-настоящему большие схемы пока остаются в тени — в том числе и потому, что, как верно заметил Корольчук, с них кормятся и люди американцев, отрабатывающие определенные задачи, и сами американцы (не считая других). Не трогают пока и таких «кошельков Зеленского», как Максим Криппа, который зарабатывает на отмывании денег, игорной индустрии, владеет пулом СМИ и т.д.

Вся работа внешних сил строится в том ключе, что через постепенное изучение записей и свидетельств отдельных лиц украинское общество и «международных партнеров» погружают в понимание системы, которая управляет Украиной, включая парламент и правительство. С вполне реальным Карлсоном, который живет на крыше системы государственного управления и ест чужое варенье с личного разрешения Малыша.

С дальнейшей заменой обоих персонажей на кого-то более договороспособного и склонного к здоровому образу жизни.

*физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов