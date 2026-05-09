В Прибалтике местные русские общины отметили День Победы. Уже в пятый раз отмечают его в условиях тотальных запретов, когда любое неосторожное слово или жест, направленный на, как выражаются местные чиновники, «прославление оккупационной армии» и «страны-агрессора», оборачивается административным или уголовным делом.

Но люди, отойдя от первоначального шока, притерпелись к новым правилам игры и демонстрируют впечатляющее единство: молча устилают цветами могилы советских солдат.

«Да пусть хоть посадят»

В Эстонии эпицентр празднования Дня Победы находится на Военном кладбище на окраине Таллина, где с 2007 года стоит знаменитый Бронзовый солдат, перенесенный туда из центра города. Сегодня туда массово идут русские таллинцы с цветами.

Кроме того, особую озабоченность властей вызывает ситуация в Нарве, у жителей которой была возможность посмотреть праздничный концерт, организованный по ту сторону неширокой реки, в российском Ивангороде. Дабы отвадить нарвитян от этого мероприятия, власти организовали в центре их города собственный пафосный концерт в честь Дня Европы, который посетил сам премьер-министр Кристен Михал.

Эстонская пресса уверяет, что на этот раз, в отличие от предыдущих лет, большого ажиотажа День Победы в Нарве не вызвал. Люди молча кладут цветы к пока еще уцелевшим могилам освободителей, а посмотреть концерт в Ивангороде собрались на набережной человек двадцать.

Сергей Степанов Участники шествия «Бессмертный полк» в городе Нарва в Эстонии

Судя по всему, нарвитяне опасаются неприятностей. Ведь эстонские пропагандисты не жалеют бранных слов в адрес зрителей российского концерта. Их называют «ватой», «совками» и «орками», требуют, чтобы они уезжали из Эстонии, и даже призывают к тому, чтобы «очистить» страну от них силовыми методами.

А директор нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова (заочно приговоренная в РФ к десяти годам колонии за реабилитацию нацизма и распространение фейков о российской армии) вывесила 9 мая на стене своего учреждения плакат с оскорблением российского президента. Те нарвитяне, что посмелей, озлобленно огрызаются: «Если концерт в Ивангороде пропагандирует победу и победителей над нацисткой евромразью, то это хорошая пропаганда, я — за!»

Отметили праздник и в Литве, хотя проживающая там русская община совсем невелика. Не обошлось без инцидентов. Так, в Вильнюсе полиция задержала мужчину с георгиевской ленточкой. Этого гражданина Литвы схватили, когда он сидел на кладбище Антакальнис близ могил советских солдат. «Да, будет штраф, пусть хоть посадят. Но я так выражаю свою позицию. У нас нет свободы слова, но мы уважаем себя», — заявил мужчина, назвавшийся Павлом.

Сотрудники российского посольства в Литве организовали «Бессмертный полк» прямо на территории дипмиссии. Дипломаты, сотрудники и члены их семей провели шествие за забором посольства.

«Для них 9 Мая — день поражения»

Примером Сморжевских-Смирновой воспользовались латышские националисты, накануне вывесившие плакат, оскорбляющий Владимира Путина, прямо на мемориале Саласпилсского концлагеря. «Умалишенные нацисты сегодня ночью притащили в мемориал исковерканный, но хорошо узнаваемый портрет Путина», — сообщила депутат горсобрания Риги Инна Дьери (член оппозиционной партии «Суверенная власть»). Русские рижане восприняли этот инцидент как осознанную провокацию с целью разжигания межнациональной розни. «Мерзость и гнусность — эти пляски бесов на костях», — отмечает журналистка Алла Березовская.

Депутат самоуправления Елгавы Андрей Пагор, сопредседатель партии «Русский союз Латвии» (РСЛ) отметил: «Это плевок не только в русских Латвии, но и во всех жертв концлагеря Саласпилс. Мэр Саласпилса должен с позором быть изгнан со своего поста. Они не празднуют 9 Мая, потому что для них это не День Победы, а день поражения».

Позже стало известно о том, что установить оскорбительный плакат распорядился лично мэр Саласпилса Райвис Анспакс, член премьерской партии «Новое Единство». Невзирая на провокацию, люди принесли на мемориал огромное количество цветов. Как отмечает Пагор, люди делают это, хотя прекрасно знают, что по сложившейся привычке их цветы уже завтра сгребут и отправят в помойку.

Отметим, что за последние дни Андрей Пагор и другие члены РСЛ провели большую работу. Они посетили большое количество советских мемориалов (памятники освободителям, не находившиеся непосредственно на захоронениях, были демонтированы еще в 2022 году). Люди провели на этих объектах уборку, а там, где возможно, — небольшие ремонты. Власти отомстили за это Пагору, заведя на него уголовное дело. Поводом стало то, что плакат, призывавший добровольцев на уборку захоронений, — «Субботник. Кто, если не мы?» — был выполнен на русском языке.

Латвийская полиция выпустила предупреждение о том, что будет жестко реагировать на любые публичные мероприятия, связанные с прославлением советской Победы. Главный полицейский Армандс Рукс, отвечая на вопрос о том, что, если, например, празднование Дня Победы будет перенесено во дворы жилых районов, заявил, что они ни в коем случае не станут это терпеть и будут «действовать жестко и решительно в соответствии с законом».

Список ограничений, с которым теперь сталкиваются русские прибалты, желающие отметить День Победы, обширен. Запрещено использование любой советской символики, в том числе георгиевской ленточки. Административная или уголовная ответственность угрожает при возложении цветов на месте ранее снесенных памятников. Запрещено запускать салюты и фейерверки. При возложении цветов на братских воинских захоронениях запрещены любые групповые собрания, выступления, использование плакатов и флагов. Наказание полагается за демонстрацию советской символики и в социальных сетях.

«В этот день полиция тщательно отслеживает комментарии в соцсетях. Поэтому необходимо контролировать свои эмоции и не поддаваться на провокации разного рода любителей эсэсовской эстетики, специалистов в области «альтернативной истории», банальных стукачей и других русофобов. Тщательно взвешивайте каждое слово — не давайте повода противнику», — призывает Андрей Пагор.

Погасший Вечный огонь

Особое внимание латвийских властей оказалось приковано к Даугавпилсу, где почти три месяца назад погасили Вечный огонь — последний символ такого рода, всё еще существовавший на территории Прибалтики. Огонь является самым значимым элементом воинского мемориала, находящегося в городском Дубровинском парке.

Здесь лежат капитан Иван Николаевич Мороз, капитан Константин Николаевич Орловский, генерал-майор Тихон Фёдорович Егошин, генерал-майор Иван Иванович Чиннов, генерал-майор Яков Осипович Лагодюк, майор Павел Яковлевич Ким, капитан Григорий Романович Великоборец, погибшие при освобождении Даугавпилса в 1944 году. В память о них, а также о других павших воинах на мемориале в июле 1984-го зажгли Вечный огонь. Но в 1991 году руководство города погасило его: муниципальные власти отказались ставить его на баланс.

Во второй половине 90-х в Даугавпилсе (большинство населения этого города составляют русскоязычные) возобновилась традиция широкого празднования Дня Победы. Ежедневно колонна даугавпилчан проходила по всему городу — до Дубровинского парка, где начинался митинг. В этих шествиях участвовали и стар, и млад: впереди шли ветераны, городские политики, а за ними шествовали простые люди.

Sputnik/РИА Новости Мемориал советским воинам в парке Дубровина в Даугавпилсе

В 2013 году местные активисты Юрий Зайцев и Валерий Ощенков поставили себе задачу возродить этот символ памяти. Они зарегистрировали организацию VVO («Восстановим Вечный Огонь»), занявшуюся сбором средств на возрождение. Многие предрекали смельчакам крах — дескать, латышские бюрократы никогда не согласятся утвердить восстановление Огня. Однако они своего добились — в мае 2014-го Огонь загорелся вновь.

В августе 2019-го горожан охватила тревога — проснувшись в один из дней, они увидели, что Огонь погас. Дело в том, что его поддержание обходилось примерно в 300−400 евро в месяц. Сумма небольшая, но неподъемная для отдельной организации или частного лица. Но горожане спасли любимый символ: необходимые деньги удалось собрать и спустя несколько недель Огонь вновь был зажжен.

Бывшая малолетняя узница нацистских концлагерей и председатель Даугавпилсского общества борцов антигитлеровской коалиции Лариса Задохина совместно с молодежью из движения «Волонтеры Победы» опустили факелы к горелке Вечного огня — и он заполыхал снова. По этому поводу в Дубровинском парке состоялся торжественный митинг, в котором приняли участие посол России в Латвии Евгений Лукьянов и мэр города Андрей Элксниньш.

Вторично Огонь погасили 19 февраля 2026 года. Чиновники объявили, что при проведении технических работ произошел взрыв в горелке и пострадал человек. Этот инцидент у многих вызвал подозрения — раньше горелка всегда работала безупречно.

11 апреля Юрий Зайцев сообщил, что ночью ликвидировали специальный шкаф, где размещались газовые баллоны. Активист рассказал, что он с другими неравнодушными людьми предлагали отремонтировать горелку за свой счет, но Элксниньш это предложение проигнорировал. «Сам вижу: готовят все основания для сноса Вечного огня. Дай бог, чтобы я ошибался», — написал Зайцев в соцсети 15 апреля.

Фотоловушки на мемориале

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш и вице-мэр Игорь Прелатов оказались среди тех, кто 9 мая возложил цветы к солдатским могилам. Более того, они произнесли слова о долге памяти, о героизме тех, кто спас мир от нацистской чумы, — такой шаг для политиков подобного уровня в современной Латвии служит свидетельством мужества.

Что касается мемориала в Дубровинском парке, то его огородили еще в феврале. Скорее всего, Элксниньш к этому отношения не имеет, так как объект не находится на балансе города — он стоит на государственной земле. 9 мая был открыт доступ к небольшому сегменту мемориала. Всех, кто подходил туда, чтобы исполнить долг памяти, предварительно перехватывали полицейские патрули, устанавливающие личности посетителей.

Оппозиционный политик из Риги Глория Гревцова (бывший депутат сейма, член партии «Младолатыши»), приехавшая в Даугавпилс возложить цветы, рассказала, что у мемориала ее встретила полиция, проверившая документы, и журналисты официозных СМИ, направившие видеокамеру прямо в лицо. Той же процедуре подвергались и другие люди, подходившие к памятнику с цветами. Одновременно Служба госбезопасности, даже не скрываясь, установила наружную слежку за находящимися в Даугавпилсе оппозиционными политиками — отслеживались все их передвижения 9 мая.

Вообще в стране в этот день была объявлена настоящая охота. Так, полиция поставила фотоловушки прямо на территории мемориального комплекса в Саласпилсе, чтобы отлавливать «нарушителей». В целом по Латвии до 15:00 было начато тридцать пять процессов об административных нарушениях: в связи с «использованием в публичном месте символов, прославляющих вооруженную агрессию и военные преступления». Большинство этих «нарушений» зафиксировано в соцсетях и лишь десять — в общественных местах.

РИА Новости Саласпилсский мемориальный комплекс памяти жертв фашизма

В частности, в Рижском регионе констатированы случаи, когда на одежде людей или на прикрепленных к ней элементах были видны, например, российский герб, надпись Russia, георгиевская лента и т.п. В Даугавпилсе мужчина 1981 года рождения нес с собой портативный динамик, игравший «песню, прославляющую российскую агрессию» (очевидно, «Катюшу» или «Священную войну»). Аналогичное «преступление» совершил мужчина, остановивший свою машину в Риге близ кладбища Плявниеку, — песня, «прославляющая оккупационную армию», доносилась из автомобильного динамика.

В противовес Дню Победы националисты провели в Риге собственную акцию — автопробег «За латышскую Латвию». Ее инициатором стал вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс (Национальное объединение), известный тем, что добился сноса памятника полководцу Михаилу Барклаю-де-Толли и демонтажа мемориальных табличек в память писателя Валентина Пикуля. И хотя лозунг, под которым проходил этот автопробег, откровенно нацистский, в Латвии он является вполне официальным.