Рига, 11 мая, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Полиция Риги 11 мая перекрыла доступ к памятнику Освободителям столицы Латвии от фашистских захватчиков в парке Победы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Флаг Латвии

«Решение принято, чтобы не допустить угроз общественной безопасности, жизни людей, здоровья, имущества, а также пресечь возможные провокации, обострения и нарушения», — говорится на сайте рижской полиции.

Сообщается, что скопление большого количества граждан возле памятника, который официальный режим Латвии считает «оккупационным», является прославлением советского прошлого, а также косвенной поддержкой современной России. В полиции заявили, что готовы обеспечить порядок.

Напомним, к памятнику Освободителям Риги 9 Мая жители столицы принесли огромное количество цветов. На следующий день муниципальные власти пригнали туда бульдозер, который всё это сгрёб, чтобы выкинуть. Вскоре граждане стали приносить новые цветы.