По приказу эстонских властей подверглось разорению братское кладбище советских солдат, находившееся в городе Кохтла-Ярве. Кости освободителей были извлечены из земли, в которой они покоились в течение восьмидесяти лет.

Иван Шилов ИА Регнум

Кощунственная борьба с советскими братскими кладбищами ведется в Эстонии уже в течение трех лет. До последнего момента казалось, что захоронение в Кохтла-Ярве избежит этой участи, но в итоге загубили и его.

Война с мертвыми

В 2022 году Эстония, как и прочие страны Балтии, провела массовую зачистку от советских монументов — все объекты такого рода подверглись демонтажу. Но эстонцы пошли дальше латышей и литовцев.

Если Литва и Латвия еще пока только раздумывают о ликвидации братских кладбищ советских солдат, находящихся в людных местах, то Эстония занялась такого рода вандализмом еще три года назад. В частности, были ликвидированы братские кладбища в городах Раквере, Пярну, Тарту, Тапа, Хаапсалу, в волостях Тюри, Эммасте, Ныо, Вызу и в ряде других муниципалитетов.

Останки освободителей выкапывают, складывают в полиэтиленовые мешки и позже вновь зарывают — но уже в малопосещаемых местах в дальних углах общих кладбищ, под обезличенными табличками «Жертвы Второй мировой войны».

Власти стремятся, чтобы могилы советских воинов исчезли с глаз долой, переместились туда, где не будут бросаться в глаза и где не всякий их найдет.

В прошлом году одним из последних уцелевших советских мемориальных комплексов остался тот, что находился близ селения Техумарди на острове Сааремаа.

Однако в первых числах июля 2024-го гробокопательство началось и там. Доломитовые могильные камни с пятиконечными звездами и именами 190 погибших солдат были вывезены, а останки воинов перезахоронили в глухом месте. Мемориал был исключен из списка объектов исторического наследия Эстонии, а на его месте устроили газон.

Этим процессом руководил сотрудник таллинского Военного музея Арнольд Унт, под чьим руководством гробокопатели занимались уничтожением советских братских кладбищ по всей Эстонии, суммарно разорив 2500 могил.

Унт сообщил: никто не собирается тратить время на идентификацию останков и разбираться, чьи именно кости они переносят на другие места.

«Три месяца назад в Техумарди было выполненное в пропагандистском стиле кладбище. Но после перезахоронения останков павших красноармейцев кажется, что на территории царит покой», — удовлетворённо написал эстонский журналист Маргус Мульд.

Гробокопателей не остановил даже тот факт, что они, по сути, осквернили останки собственных дедов и прадедов. Ведь этот мемориал в свое время был установлен в память о воинах, погибших в ночном бою, произошедшем 8 октября 1944 года у деревушки Техумарди.

В тот день части 249-й и 131-й эстонских дивизий Советской армии, освобождая родную землю от нацистов, десантировались на западный берег Сааремаа и вступили в яростное сражение с немцами, заблаговременно создавшими здесь мощную линию обороны.

В 2024 году были перенесены в другие места и свыше сорока могил, находившихся на Военном кладбище Таллина.

Власти обосновали эти действия тем, что, дескать, советские могилы заслоняют памятник «настоящим героям»: солдатам, павшим в войне за независимость Эстонии в 1918–20 гг.

Позже вандализм в этом месте продолжился. В апреле 2025-го активист русской общины Эстонии Андрей Заренков случайно обратил внимание на происходящее.

«Был сегодня на Военном кладбище. Двое рабочих обрабатывают на эстонской части могильные камни. От двух надгробных плит, установленных там в память погибших русских солдат и моряков, не осталась следов. Но они в нашей памяти навсегда», — отметил Заренков.

На исчезновение очередных двух надгробных памятников обратили внимание в российском Министерстве иностранных дел. В МИД вызвали временного поверенного в делах Эстонии в России Яну Ванамельдер, которой указали, что «Таллин не только не сделал необходимых выводов, но и цинично продолжил вести ситуацию к дальнейшему ухудшению».

Но предупреждение пропало впустую — акты вандализма продолжились.

Расправа со Скорбящей матерью

Следующей целью вандалов стало советское братское кладбище в городе Кохтла-Ярве. К нему подступались постепенно.

12 января 2023-го оттуда убрали установленный в 1948 г. памятник Скорбящей матери, являвшийся самим заметным элементом мемориала. До конца советской эпохи там также горел Вечный огонь, но в начале 90-х его потушили из соображений экономии газа. В 2007 году вандалы-националисты разгромили памятник и забрали массивные металлические цепи, висевшие между гранитными столбами.

Тогда город провел восстановительные работы — в основном на собственные средства, но финансовую поддержку также оказало посольство России в Эстонии. В 2014 году памятник подвергся капитальному ремонту — его спешили привести в порядок, чтобы успеть к весне следующего года, когда отмечалось 70-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Тогда на это потратили около 100 000 евро, в основном за счет денег кохтла-ярвеских налогоплательщиков. Сами налогоплательщики, в большинстве своем, против этого не протестовали — 73% горожан составляют русские.

Эстонские государственные вандалы не ограничились данным мемориалом. В январе 2023-го в Ида-Вирумаа и Таллине были уничтожены еще шесть надгробий на воинских монументах. Всех их заменили «нейтральными» обозначениями могил.

Население Ида-Вирумаа встретило эти акты вандализма с возмущением. Возмущение, однако, вылилось в основном лишь в кухонные разговоры. Эстонские власти уже неоднократно показывали на деле, что в случае активных протестов они с русскими церемониться не станут. Люди прекрасно помнят события «бронзовых ночей» весны 2007 года.

Тогда массы русских жителей Эстонии встали на защиту «Бронзового солдата», которого власти решили убрать из центра Таллина. Однако протестующих разогнали полиция и спецназ. Многих задержали — и они подверглись пыткам. Один из протестующих, Дмитрий Ганин, был убит. Его убийцы были выявлены, но дело в их отношении замяли.

Летом 2022-го, когда в Нарве и ряде других населенных пунктов Ида-Вирумаа прошла первая волна сноса советских памятников, власти нагнали в регион толпы силовиков. Тех, кто пытался протестовать, быстро задержали. Люди усвоили этот урок.

Однако ряд местных политиков, стремясь набрать очки у избирателей, постарались дистанцироваться от сноса надгробий. Мэр Кохтла-Ярве Вирве Линдер оправдывалась, что ее по телефону проинформировали о сносе Скорбящей матери всего за полчаса до начала акта вандализма.

Горожане пришли в негодование. Дело в том, что их раньше обнадежили, что Скорбящая мать еще может сохраниться на прежнем месте, если надпись на памятнике заменят на «нейтральную».

Однако в конечном итоге правительственная комиссия по ликвидации советских памятников настояла на демонтаже Скорбящей матери.

Аналогичная история произошла со скульптурным надгробием братского кладбища в Йыхви. Весной 1945 года в этой братской могиле были перезахоронены пятнадцать местных жителей, расстрелянных боевиками эстонского националистического объединения «Омякайтсе», которое гитлеровцы использовали для «грязной» работы.

Позже, в 1953 году, на этом же кладбище перезахоронили двадцать бойцов советской армии, погибших в 1941 и 1944 годах в Йыхви и его окрестностях. Относительно этого кладбища чиновники сначала говорили, что надгробие можно оставить, если с него будет удалена советская символика. Тем не менее его все же ликвидировали….

Смысл вандализма

После того, как с братского кладбища в Кохтла Ярве увезли Скорбящую мать и убрали всю советскую символику, заменив ее стандартными табличками о «жертвах Второй мировой войны», была надежда, что этим вандалы и удовольствуются, а сами могилы оставят в покое.

Но нет, не оставили.

Первым тревогу забил 26 августа журналист Алексей Стефанов — политэмигрант из Латвии. «В Кохтла-Ярве прямо сейчас варварски экскаватором раскапывают братское захоронение советских воинов!» — сообщил Стефанов, вывесивший в своем канале присланный ему одним из жителей Кохтла-Ярве видеоролик.

В этом ролике ясно видно разрушение могил экскаватором. Кости солдат по обыкновению сложили в черные мешки.

Позже представители властей выступили с официальными заявлениями по поводу содеянного.

«В этом нет ничего чрезвычайного. В течение трех лет мы перезахоронили по всей Эстонии останки из более чем ста военных захоронений», — сказал журналистам директор эстонского Военного музея Хеллар Лилль. По его словам, братское кладбище в Кохтла-Ярве было признано находящимся в «неподходящем месте» — отчего, мол, его и раскопали.

«В общем случае места захоронений в городах, в зеленых зонах, в общественных местах, расположенные за пределами кладбищ, признаны неподходящими и не согласуются с нашим культурным пространством», — подчеркнул Лилль.

Всего, по его словам, на братском кладбище в Кохтла-Ярве были выкопаны останки тридцати человек, захороненных в гробах.

«Это были красноармейцы различных родов войск, а также гражданские лица», — рассказал Лилль.

Он затруднился ответить на вопрос, где конкретно будут закопаны извлеченные останки, но, по его словам, по действующим правилам перезахоронение производят на каком-либо кладбище, расположенном в том же регионе. Он считает возможным, что это окажется кладбище Рауди, используемое жителями Кохтла-Ярве.

Лилль сообщил, что останки, извлеченные из захоронений советских воинов, укладывают в отдельные гробы и захоронят в общей могиле. Идентификации останков проводить не станут.

«Там будет также установлен подходящий надгробный знак, так что все, кто хотят почтить память, смогут приходить и делать это», — отметил Лилль.

Прежнее же место захоронения озеленят и какого-либо знака о том, что там покоились солдаты, не оставят.

В чем заключается смысл борьбы с могилами?

«Подобные действия кажутся бессмысленным вандализмом, но на самом деле с точки зрения эстонских властей они поступают строго логично.

Ведь могилы воинов оставались «легальным» местом, где после запрета, наложенного на официальное празднование Дня Победы, можно было 9 мая возложить цветы и не получить за это неприятностей с законом.

Каждый год на День Победы солдатские могилы буквально утопали в цветах, которые приносили тысячи людей. Поэтому власти задались целью лишить народ мест, куда можно носить эти цветы», — объясняет политолог Максим Рева, уроженец Эстонии.

Он добавляет, что обычно такого рода вандализм власти стараются осуществлять тишком, не привлекая к нему внимания — но не всегда это у них получается.