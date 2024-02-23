Новостные ленты лопаются от всё новых заявлений западных политиков, вещающих о «возможном нападении России» и, соответственно, о войне с нею. Однако кое-где начинает пробуждаться голос здравомыслия.

Иван Шилов ИА Регнум

В частности, высокопоставленные лица из госаппарата Польши и Финляндии практически синхронно заявили о нежелании размещать на своей территории американское оружие, а глава латвийской армии утверждает, что угроза со стороны России не так велика, как об этом вещают из всех утюгов. Объяснение простое: по мере приближения к краю пропасти у некоторых представителей приграничных с Россией стран НАТО начали открываться глаза — и теперь они стараются от этой пропасти отползти.

Как поляки с финнами успокоились и разлюбили американскую бомбу

Размещение на польской территории американского ядерного оружия — идея-фикс партии «Право и Справедливость». В прошлом году она потеряла власть в Польше, но преемники «ПиС», усердно искореняющие ее наследство в других сферах, от идеи размещения ЯО вроде бы не открещивались. И на днях польский генерал Ярослав Крашевский заявил, что Варшава через несколько лет должна получить ядерное оружие — в рамках программы НАТО Nuclear Sharing.

В ответ на замечание о том, что содержать такие вооружения очень дорого, генерал отметил, что «у безопасности нет цены». Nuclear Sharing — это программа государств — членов НАТО по размещению и хранению американского ядерного арсенала в Европе. Она предусматривает, что правительства этих стран могут также участвовать в планировании и учениях, связанных с такого типа оружием.

Однако через несколько дней после заявления Крашевского высказался замминистра обороны Польши Станислав Взентек. «Я хотел бы, чтобы на территории нашей страны этого элемента (ядерного оружия. — Прим. ред.) не было», — сказал он.

С его точки зрения, присутствие ЯО в Польше в нынешних условиях только «увеличило бы уровень угрозы». По мнению Взентека, прибытие ядерного оружия приведёт к «пересечению определённого порога» и Польша «никогда не будет чувствовать себя в безопасности». Он также выразил надежду, что и Россия, и страны Запада не захотят применить такое оружие, потому что это станет началом войны, ведущей к тотальному уничтожению.

«Возможно, на Варшаву производит впечатление наличие российского ядерного оружия в Белоруссии», — полагает политолог Георгий Бовт.

Одновременно тема ядерного оружия была поднята и в Финляндии, официально вступившей в прошлом году в НАТО. В комитете финского парламента по обороне разгорелась дискуссия — допустимо ли, чтобы оно появилось на территории государства. Пока что финское законодательство и международные договоренности такое запрещают.

Однако представители «Национальной коалиции», «Истинных финнов», Шведской народной партии (эти политические организации входят в нынешнюю правящую коалицию), а также партии «Центр» высказались за то, чтобы изменить законы и сделать ввоз ЯО возможным. Но против этого яростно выступают члены Социал-демократической партии, «Зеленых» и «Союза левых сил».

Председатель парламентской комиссии по обороне Юкка Копра («Национальная коалиция») считает, что этот вопрос необходимо прояснить «открыто и широко». В свою очередь, член комиссии Мика Кари (Социал-демократическая партия) назвал нынешнюю позицию Финляндии как страны, воздерживающейся от ядерного оружия на своей территории, «хорошей основой», которой следует придерживаться и в будущем. По мнению Кари, размещать американское ядерное оружие вблизи России было бы неразумно.

Окончательно же точки над «i» по этому вопросу расставил премьер-министр Петтери Орпо, он же глава «Национальной коалиции».

В интервью польской газете Rzeczpospolita он сказал, что финские власти в настоящее время не видят непосредственной угрозы нападения со стороны России. В то же время, по словам Орпо, «мы должны эффективно отпугнуть Россию от агрессии против Европы». Финский премьер уверяет, что Россия — «это страна, которая глубоко изменилась, стала чрезвычайно агрессивной», и «против такой угрозы мы не можем полагаться только на помощь США». Орпо добавил, что его страна готова к потенциальному конфликту, ибо может, в случае необходимости, мобилизовать не менее 800 тысяч резервистов.

«Финляндия внедрила целостную модель обороны, включающую военную безопасность, а также продовольствие, энергетику, защиту ключевой инфраструктуры», — похвалился глава финского правительства. При этом Орпо подчеркнул, что Финляндия не намерена размещать на своей территории ядерное оружие. По его мнению, для обеспечения безопасности достаточно ЯО, уже размещённого в других странах НАТО.

Всё ради денег «на оборону»

В настоящее время большинство российских экспертов настолько разуверились в возможности хоть каких-то прагматичных шагов по отношению к России со стороны стран НАТО, что и в этих заявлениях поляков и финнов стараются разглядеть какой-то подвох.

Калининградский политолог Александр Носович напоминает, что в своё время за перевод ядерного оружия США из Германии в Польшу ратовала партия «Право и Справедливость», в конце прошлого года перешедшая в оппозицию. Кроме того, об этой инициативе в годы президентства одобрительно высказывался Дональд Трамп.

«ПиС» и Трамп, по мнению политолога, имели общую цель — создать альтернативу немецкой силе и ослабить позиции Германии за счёт усиления Польши. Победившая же на выборах «Гражданская платформа» — партия прогерманская и видит будущее Польши в симбиозе с Германией. «Американское ядерное оружие в ФРГ становится ещё одним предметом ожесточённой борьбы внутри расколотой надвое Польши», — полагает Носович.

Впрочем, при желании можно найти и другие заявления влиятельных лиц «с той стороны», посылающих не слишком замаскированные сигналы о стремлении к деэскалации.

Так, общим местом в рассуждениях западных пропагандистов стал тезис о том, что «после Украины следующими могут стать страны Балтии». В самих этих странах истерия на тему «российской угрозы» царит ужасающая — если верить высказываниям тамошних политиков, «агрессия» может начаться чуть ли не в любой момент.

И вот на таком эмоционально-взвинченном фоне командующий латвийской армией Леонид Калниньш заявляет, что хочет «успокоить» широкую общественность своего государства. Комментируя всё более многочисленные в последнее время заявления политиков стран НАТО о возможном нападении России на альянс в перспективе от трёх до десяти лет, Калниньш высказал своё скептическое отношение к таким пророчествам.

Он весьма откровенно высказался в том ключе, что подобные «пугалки» озвучиваются для того, чтобы наскрести из карманов налогоплательщика больше денег на поддержку киевского режима.

«Все заявления и прогнозы о возможности войны направлены на мобилизацию западного общества, которое начинает уставать от поддержки Украины. Я хотел бы сказать народу Латвии: не волнуйтесь, все эти заявления предназначены для того, чтобы западные общества переориентировались от расслабления после холодной войны к готовности инвестировать в оборону», — сказал Калниньш.

Впрочем, спохватившись, что «выдал базу», командующий тут же добавил: вкладываться в «оборону» всё же необходимо. Однако на этом всё же не успокоился и вновь к ключевому тезису вернулся: «Я хочу успокоить латвийское общество и сказать ясно: мы слишком много говорим о возможности войны. На самом деле ситуация не более угрожающая, чем десять лет назад. Мы всегда воспринимали Россию как угрозу».

Стремление к эскалации угасает

Немногим ранее, в декабре 2023 года похожее заявление сделал и государственный секретарь министерства обороны Польши Павел Залевский.

По его словам, «Путин по-своему является рациональным политиком». Как считает Залевский, российский президент «не сумасшедший и не рискнет атаковать территорию НАТО, территорию стран Балтии — особенно учитывая, что военное присутствие альянса на восточном фланге растёт и будет усиливаться». Польский чиновник подытожил, что «атака России на страны НАТО невозможна», а эти страны «должны сделать всё, чтобы Россия не выиграла войну против Украины».

Слова Залевского хорошо сочетаются с недавним заявлением Станислава Взентека о том, что ядерное оружие на польской земле не требуется. Другими словами, Варшава готова продолжать воевать с Россией руками Киева, но только таким образом, чтобы этот конфликт по-прежнему носил ограниченный характер и ни в коем случае не выплеснулся за пределы Украины.

По оценке западных СМИ, одним из самых ярких моментов завершившейся недавно Мюнхенской конференции по безопасности стала речь сенатора-республиканца США от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса.

Этот 39-летний соратник Дональда Трампа, как пишет Reuters, «обрушил на аудиторию что-то вроде холодного душа». Вэнс обвинил Евросоюз в том, что там не проявляют достаточной инициативы, чтобы защищать себя самостоятельно, а вместо этого полагаются на «американское одеяло безопасности».

Более того, Вэнс заявил, что президент России Владимир Путин не представляет экзистенциальной угрозы для НАТО, и что США должны переключить своё внимание с Европы на куда более тревожную, по его мнению, ситуацию в Восточной Азии.

Упомянув о том, что он всё же не ожидает, что Трамп выйдет из НАТО, если вернётся в Белый дом, сенатор тем не менее подчеркнул, что европейцам придётся приложить гораздо больше усилий, чтобы стать самодостаточными в военном отношении. «Дело не только в потраченных деньгах. Сколько механизированных бригад Германия сможет выставить завтра? Может быть, всего одну?» — спросил аудиторию Вэнс.

Все заявления такого рода подтверждают, что желание Евросоюза продолжать конфликт потихоньку угасает. Многие и в ЕС, и в США всерьёз опасаются лобовой военной конфронтации с Россией и стараются её не допустить.

Можно ожидать, что в ближайшем будущем такие настроения будут нарастать и однажды перерастут в конкретные действия — особенно в случае прихода к власти Дональда Трампа.

В какой-то момент, и возможно, что в достаточно близкой перспективе, Запад согласится на остановку боевых действий на Украине и начало мирных переговоров. Просто потому, что продолжение конфликта чревато ростом военных рисков для самого Запада. А воевать с ядерной державой там побаиваются.