Этнические банды выходцев с Ближнего Востока свирепствуют в Швеции. Но этого преступникам уже недостаточно: они активно просачиваются в соседние страны, в частности — в Норвегию.

Иван Шилов ИА Регнум

Руководство норвежской полиции бьёт тревогу. Там предупреждают, что иммиграционный криминал превращается в самую большую угрозу государству. Власти королевства пытаются принимать меры, но пока это заметного успеха не имеет.

Принцип сообщающихся сосудов

До недавних пор Норвегия считалась относительно безопасной страной — особенно в сравнении с государствами ЕС, в который она не входит. Однако в последнее время ситуация быстро стала меняться к худшему. В 2025 году глава норвежской Национальной службы уголовных расследований Кристин Квинье обратилась к правительству с предостережением.

Лидер правой Партии прогресса Сильви Листхёуг заявила: «По всей стране стремительно растёт преступность несовершеннолетних. Полиции нужно больше инструментов, ужесточение наказаний и новая правовая база».

Представитель Консервативной партии Петер Фрёлих потребовал, чтобы у банд активнее конфисковывали собственность и строже наказывали лиц, занимающихся вербовкой молодежи.

Такое внимание к юным бандитам неслучайно. Группировки, орудующие на территории Скандинавии, всё чаще нанимают детей в качестве киллеров.

«Законодательницей мод» здесь выступает Швеция. Местная пресса называет детей, которых подряжают на совершение убийств, «солдатами». Аналогичные жалобы раздаются и в Норвегии, где орудуют как «солдаты», так и взрослые уголовники, приехавшие из той же Швеции.

Миграция криминала приводит к плачевным последствиям. Норвежское издание Aftenposten пишет, что в королевстве появляются всё больше элементов, успевших «наследить» в Швеции.

«По нашим оценкам, шведские преступные сети представляют сейчас наибольшую угрозу в полицейском округе города Тромсё», — сообщил инспектор норвежской полиции Ингве Мирволл. По его словам, в Норвегии возникли филиалы шведских этнических банд «Фокстрот» и «Готтсюнда», активно вербующие новых молодых членов. Группировки занимаются наркотиками и различными мошенническими операциями.

В том, что в Швеции бандитам становится тесно, нет ничего удивительного. Там их слишком много, приходится вести ожесточенную борьбу за «кормовую базу» — посредством бомб и огнестрельного оружия.

«Многие банды размножаются, как раковые клетки. Одна банда становится двумя. Две становятся тремя. Потому что они всё время враждуют и обманывают друг друга. А погибают люди, которые не имеют ничего общего с их конфликтами», — жалуется высокопоставленный сотрудник шведской полиции Яле Поляревиус, называя происходящее «войной».

По данным полицейских, сейчас в Швеции насчитывается 14 000 активных группировок. Самая мощная — вышеупомянутый «Фокстрот», созданный Равой Маджидом, известным как Курдский Лис.

По данным норвежской полиции, криминальные сети из Швеции всё активнее используют малолетних «солдат» для выполнения заказов в Норвегии. Пик этого явления пришёлся на прошлую осень, когда подростки совершали преступления в общественных местах с применением ручных гранат и огнестрельного оружия.

Бандиты вербуют недорослей обещаниями «сладкой жизни», манят их легкими деньгами и доступом к нелегальным арсеналам. Злодеяния теперь могут быть спланированы и исполнены в кратчайшие сроки — иногда всего за несколько дней или даже часов. Заказчики часто находятся за рубежом, имеют иностранное гражданство, что затрудняет их экстрадицию в Норвегию.

«Многие сети демонстрируют значительную устойчивость, продолжая деятельность, даже когда ключевые фигуры оказываются в тюрьме. Либо их функции берут на себя другие участники банд, либо сами осуждённые продолжают руководить — например, с помощью мобильных телефонов», — сообщает полиция.

Криминальная хроника Осло

Самое громкое преступление, совершенное в последнее время в Норвегии при участии шведских сетей, — нападение на американское посольство в Осло 7 марта. Ночью у входа в консульское помещение прогремел мощный взрыв, от которого содрогнулись все окрестные дома. По счастливой случайности никто не погиб.

Через некоторое время были арестованы трое граждан Норвегии иракского происхождения. Подозреваемые — молодые братья. Вскоре один из них признался, что заложил бомбу. Скандинавские спецслужбы утверждают, что «Фокстрот» получил от Ирана заказы на атаки объектов США и Израиля.

Шведский журналист Диамант Салиху, специализирующийся на изучении местных банд, уверяет, что Курдский Лис, сбежавший от правосудия в Турцию, теперь перебрался в Иран. По мнению Салиху, Маджид согласился предоставить свою сеть для удара по врагам Ирана. Также журналист уверяет, что соратник Маджида Али Шехаб якобы нанял боевиков, атаковавших офис шведской компании, продающей оружейные технологии Израилю.

В Норвегии происходит и масса других ЧП, уже никак не связанных с «Фокстротом».

Вот, например, рядовая новость, появившаяся в норвежских СМИ в начале апреля: некий мужчина ходил по домам в Осло, стучался в двери квартир и на ломаном норвежском со шведским акцентом требовал впустить его, чтобы «проверить утечку воды». Человек показывал какой-то квадратик бумаги, который пытался выдать за официальное удостоверение. Его жертвами становились люди в возрасте 80–90 лет, которым трудно было заподозрить подвох. «Водопроводчик» обнес три квартиры в районах Брюн, Брубекк и Рустадгренда.

А на днях норвежский суд вынес приговор по громкому нападению, совершенному в июне 2024 года четырьмя «шведами». Именно так они именуются в официальных документах, хотя этническими шведами они, разумеется, не являются.

Бандиты заявились к гражданину Норвегии на работу и сообщили, что его дядя задолжал одной из криминальных сетей, действующих в Швеции, многомиллионную сумму. Они избили норвежца и, угрожая ему пистолетом, попытались затолкать в машину прямо у рабочего места. К счастью, рядом оказался посторонний человек, который стал звать полицию. «Шведы» спешно прыгнули в машину и уехали. Бегство успели зафиксировать на видео, благодаря чему троих парней 19, 22 и 25 лет удалось вычислить, найти и задержать.

«Организованная преступность должна наказываться очень строго, и это особенно актуально в тех случаях, когда насилие используется как товар», — заявила государственный прокурор Тале Хельгерёд. Однако в конечном итоге норвежский суд назначил беспредельщикам куда более мягкие наказания, чем требовала прокуратура, — от двух лет и семи месяцев до четырех лет тюремного заключения.

Сизифов труд

В апреле норвежские СМИ сообщили, что полиция впервые выслала иностранца за пределы страны без судебного приговора — на основании новой инструкции, вступившей в силу в этом году. Эта «честь» выпала еще одному гражданину Швеции, связанному с сетью «Фокстрот».

«Он выслан навсегда. То есть он не сможет вернуться в Норвегию до конца своей жизни», — пояснил руководитель объединённого подразделения по делам иностранцев и административным вопросам полицейского округа Осло Руне Сольберг Сван. Он рассказал, что инструкция министерства юстиции расширяет возможности для высылки неблагонадежных иностранных гостей. Лицу достаточно быть признанным «исключительной угрозой». Полиция обязана разъяснить, в чём именно указанная угроза заключается — и все, нужный документ готов.

Депортированный «швед» находился под следствием по десяткам уголовных дел — в частности, он угрожал ряду жителей Норвегии жестокими расправами и являлся членом «Фокстрота». Выявилось его обширное криминальное прошлое в Швеции: кражи, торговля наркотиками, нанесение побоев и запугивание. Полиция не обнаружила в мотивах иммигранта «законного основания для пребывания в Норвегии».

В прошлом году норвежцы выслали 58 человек — членов противозаконных сетей. Тогда это было возможно только по приговору суда. Злоумышленники получали запрет на въезд сроком на пять лет или высылались навсегда — в зависимости от степени провинности.

Полиция ставит целью в этом году выслать как минимум столько же нарушителей. С 1 января по упрощенной процедуре суд уже вынес двенадцать подобных решений — и еще несколько дел находятся на рассмотрении.

Власти королевства стараются обуздать всплеск организованной преступности. «Сегодня правительство направляет на рассмотрение предложение о правилах, расширяющих возможности по высылке иностранцев, еще не совершивших здесь уголовного преступления, но в отношении которых есть основания опасаться, что они их совершат», — сообщил премьер-министр Йонас Гар Стёре.

Однако, по мнению Свана, этого ни в коем случае недостаточно, чтобы справиться с растущей проблемой. «Необходимо приложить усилия на многих фронтах», — говорит он.

Впрочем, при наличии совершенно прозрачной границы со Швецией борьба с преступностью в Норвегии рискует уподобиться откачке воды из трюма тонущего корабля, которому никто не закрыл пробоину ниже ватерлинии.