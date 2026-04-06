За последнее время несколько боевых БПЛА, направлявшихся для атаки России, сбились с курса и упали на территории Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии. Это вызвало панику местного населения, пока еще не привыкшего к подобным инцидентам.

Иван Шилов ИА Регнум

Руководители стран Балтии полагают, что украинские «друзья» их подставили, пытаясь втянуть в войну, и просят Киев больше так не делать. Однако режим Зеленского откровенно глумится над своими незадачливыми «союзниками».

«Сбились с курса»

Сначала украинский беспилотник упал 23 марта на территории Литвы, а 25-го аналогичные ЧП имели место в Латвии и Эстонии. Ещё чуть позже украинские дроны начали падать и на Финляндию.

В ночь с 30 на 31 марта инцидент повторился — около десятка боевых беспилотников влетели в эстонское воздушное пространство, причем один из них рухнул в окрестностях города Тарту.

Последовавшая паника привела к тому, что падения дронов начали видеть даже там, где их не было.

1 апреля полиция в финском городе Париккала выехала на вызов местных жителей, заявивших, что недалеко от них взорвался БПЛА и начался пожар.

Если бы сообщение оказалось правдой, то это был бы уже третий украинский дрон, свалившийся на Суоми. Над предполагаемой зоной падения БПЛА был введен запрет на полеты, а непродолжительные поиски источника задымления выявили гражданина, занимавшегося сожжением мусора.

Аналитики отмечают, что Украина как минимум часть своих БПЛА запускала через Польшу, затем через Литву, Латвию и Эстонию. То, что множество беспилотников сбилось с курса, свидетельствует: дроны действительно летели над территорией стран НАТО на расстоянии десятков километров от границы.

Тем не менее относительная близость их маршрута к границе позволила странам Прибалтики подыграть Украине и заявить, что БПЛА сбились с курса — на что и был изначальный расчёт Киева.

Сразу после дронопада у жителей возник вопрос к местным военным: а почему, собственно, они не стали их сбивать?

«Во‑первых, летательный аппарат должен быть идентифицирован как беспилотник. Затем нужно удостовериться, что падение дрона не причинит ущерба. Например, дрон нельзя сбивать над жилой территорией», — объяснил полковник Сил обороны Финляндии Веса Мянтюля.

Также, по его словам, финские военные придерживаются железного правила: нельзя запускать ракеты в сторону России. «Это связано с риском эскалации, который мы должны оценивать. Мы ни в коем случае не хотим попадания ракеты на российскую сторону», — сказал Мянтюля.

Однако оправдания выглядят неубедительно. Судя по всему, местные военные и не могли вовремя сбить эти дроны, поскольку имеющиеся в их распоряжении радары заранее не засекли их приближения.

Премьер-министр Петтери Орпо решительно отверг предположения о том, что дроны, залетевшие в Суоми, там же были и запущены: «Это просто неправда».

Аналогичные заявления сделали и ответственные ведомства Латвии, Литвы, и Эстонии. Судя по их истеричному тону, там всерьез испугались: а что если Россия и вправду сочтет их соучастниками?

«Они втягивают нас в войну»

При этом прибалты и финны не исключают, что Киев снова преподнесет им подобный сюрприз. В Латвии государственный Центр управления кризисами провёл межведомственное совещание, участники которого обсудили готовность служб к реагированию на новые возможные инциденты с залетными БПЛА.

Глава центра Арвис Зиле отметил, что исключать повторения подобных ЧП никак нельзя. «Нам нужно принять новую реальность и максимально подготовиться к таким случаям, чтобы их влияние на повседневную жизнь было минимальным», — посоветовал Зиле.

А тем временем оппозиционные политики, воспользовавшись возможностью, начали вовсю критиковать власти.

Так, глава парламентской фракции партии «Латвия на первом месте» Линда Лиепиня на дебатах заявила, что министр обороны Андрис Спрудс не справляется со своими обязанностями.

Другой оппозиционный депутат Янис Домбрава («Национальное объединение») также указал, что Спрудс не соответствует этой должности. Была предпринята попытка импичмента министра, однако парламентское большинство ее отклонило.

Заодно выявился пикантный факт: руководство Евросоюза, на словах очень радеющее о безопасности прибалтийских стран, на самом деле ею откровенно пренебрегает.

В мае прошлого года Агне Билотайте, бывшая тогда министром внутренних дел Литвы, объявила, что страны региона договорились создать так называемую «антидроновую стену». В ноябре прошлого года правительство Эстонии пообещало выделить на нее 12 млн евро, но не своих, а полученных из различных внешних источников, в том числе из фондов Европейского союза.

Теперь же чиновники из Литвы и Эстонии жалуются, что денег не получили, так как Брюссель в начале марта отклонил заявку. Однако отговорка не помогла. Ведь правящие политики прибалтийских стран раньше неоднократно рассказывали, что на границах с Россией и Белоруссией уже вовсю строится несокрушимая «Балтийская линия обороны», которую не преодолеют ни танк, ни самолет, ни беспилотник.

И теперь глава эстонской оппозиционной Консервативной народной партии Мартин Хельме выражает возмущение, отмечая: «Наше небо вышло из-под контроля».

По мнению Хельме, местные военные «не способны ни обнаружить, ни предотвратить, ни пресечь» использование воздушного пространства Эстонии другими государствами.

Политик предупредил: «Из-за глупости, некомпетентности и самодовольства нынешнего правительства мы соскальзываем в прямую войну с Россией, потому что нет абсолютно никаких оснований полагать, что русские бесконечно позволят бомбить себя через наше воздушное пространство».

Аналогичное мнение выразил однопартиец Хельме, депутат парламента Варро Вооглайд: «Если мы сами позволяем использовать нашу территорию для нападения на РФ, нельзя сказать, что Россия вступила с нами в войну — войну начали мы сами».

«Но почему страны НАТО должны нас защищать, если мы сами решили вступить в войну? Не должны. И не будут», — добавил Вооглайд, резюмируя: «Рано или поздно это закончится очень печально».

По мнению депутата, уверения представителей Киева, что украинские дроны случайно отклонились на территорию Эстонии, лживы. «Гораздо более вероятно, что украинцы намеренно запускали свои дроны через нашу территорию — и уже неоднократно», — полагает депутат.

Троллинг от «союзника»

Заодно прибалтийские страны и Суоми пытаются как-то урезонить совсем уж распоясавшийся режим Зеленского. Киев принес формальные извинения, но этого перепуганным прибалтам и финнам показалось недостаточно.

«Наш министр иностранных дел находится на Украине — и он, безусловно, передаст от нас послание о том, что такие дроны не должны попадать в воздушное пространство наших союзников», — рассказал премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

А глава эстонского МИД Маргус Цахкна сообщил, что лично передал руководителю офиса Зеленского Кириллу Буданову (внесен в список террористов и экстремистов) послание о необходимости исключить любые инциденты с украинскими дронами в небе республики.

Киев же начал откровенно издеваться. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина располагает разведданными о том, что Россия якобы сознательно направляет украинские беспилотники в сторону Прибалтики и Финляндии «с целью использования подобных инцидентов в информационных операциях».

Эта инсинуация настолько не понравилась прибалтам, что премьер-министр Литвы Инга Ругинене сочла необходимым лично ее опровергнуть.

«Я этого не подтверждаю. Давайте перестанем слушать разные сплетни, давайте будем слушать, что говорят службы. А наши службы очень чётко высказались по поводу этого инцидента. Беспилотник сбился с курса в результате непреднамеренного инцидента, и эта информация верна», — подчеркнула она.

Однако на этом представители Киева не унялись. Советник офиса Зеленского Михаил Подоляк поддержал Сибигу и потребовал обсуждать подобные вопросы в закрытом формате.

Сейчас прибалты наверняка пытаются негласно договориться с Киевом, чтобы он больше подобных сюрпризов не устраивал: очень уж велик страх того, что Россия потеряет терпение и начнет сбивать вражеские БПЛА непосредственно над их территорией.

Не стоит, однако, думать, что из-за этих происшествий прибалтийские республики отошли от своей прежней политики всемерной поддержки режима Зеленского.

3 апреля латвийское минобороны сообщило, что по заданию правительства оно подготовило проект решения о перераспределении 70 млн евро на военную поддержку Киева.

Рига в прошлом году выделила на эти цели 0,3% от национального ВВП, а в 2026-м объем поддержки планируется на уровне 0,25% от ВВП. Латыши, в частности, поставляют Киеву боевые дроны своего производства, помогают на своих полигонах проводить обучение украинских военнослужащих, делятся разного рода техникой.

Таким образом, Украина напугала северных «партнеров» своим провокационным поведением, но оно ничему их не научило.