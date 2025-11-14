На днях министр обороны Латвии Андрис Спрудс высокопарно охарактеризовал свою страну как «сверхдержаву дронов». В России это заявление по большей части вызвало насмешки со стороны комментаторов, не пожелавших углубиться в тему.

Иван Шилов ИА Регнум

Между тем в Латвии разработка боевых беспилотников ведется уже в течение многих лет: этим занимается ряд местных фирм, добившихся весьма существенных результатов. Значительная часть беспилотников ВСУ, с которыми приходится иметь дело российской армии, латвийского происхождения.

Дроны на миллионы евро

Разработка беспилотных летательных аппаратов в Латвии началась еще в позапрошлом десятилетии. В 2009 году местная фирма UAV Factory представила прототипы своих беспилотников Vārna («Ворона») и Pingvīns («Пингвин»).

Эти машины можно было применять и в военной сфере, и для полицейских надобностей, и в гражданской области — например, для наблюдения за газопроводами, нефтепроводами, линиями высокого напряжения.

В 2016 году было основано предприятие Atlas Aerospace, осуществляющее в Риге разработку БПЛА и их сборку. Беспилотники этой компании продаются в Европе и США, а в 2018 году ее трикоптер Atlas Pro получил престижную международную награду в области индустриального дизайна — Red Dot Award. Позже в стране появилось еще одно предприятие аналогичного профиля — Edge Autonomy Riga.

В последние годы все эти предприятия наладили поставки своей продукции на Украину.

В 2024-м основатель Atlas Aerospace Иван Толчинский в эфире «Латвийского Радио» рассказал, что на Украине их беспилотники массово используются для выполнения самых разных задач: от разведки до нанесения ударов.

На вопрос же о том, сколько именно беспилотников Atlas Aerospace отправила на Украину, Толчинский сообщил, что 1057 штук у компании купило украинское правительство, а ещё более сотни аппаратов предприятие отдало бесплатно. По словам Толчинского, в 2023-м обеспечение украинских заказов стало главной заботой его компании.

По словам латвийского дронодела, они ведут непрерывное соперничество с российскими инженерами. «Мы постоянно гоняемся с российскими РЭБами, которые всё время улучшаются. Мы даже ездили в Бахмут и там измеряли, смотрели, как работают российские «глушилки». И после этого мы вносили модификации в систему», — поведал Толчинский.

Недавно в латвийском регионе Селия был создан огромный военный полигон, где начала действовать обширная площадка, предназначенная для тестирования боевых беспилотников. Здесь проверяются технические возможности аппаратов, изучается их тактическое применение, ищутся способы улучшения технологий.

Рига придаёт большое значение своему участию в так называемой международной коалиции дронов, в которую входят Украина, Великобритания, Австралия, Германия, Дания, Италия, Канада, Литва, Нидерланды, Польша, Великобритания, Франция, Швеция и Эстония. Главная задача этой коалиции — обеспечение ВСУ высокотехнологичными современными БПЛА.

В рамках этой инициативы Рига в течение 2024 года года отправила на Украину более 2800 беспилотников общей стоимостью около 5,8 млн евро. Однако часть отправленных дронов потребовала доработки для использования на фронте.

«Для работы с передовых позиций они прекрасно подходят и полностью выполняют свои задачи. Комплектация находится на очень высоком уровне», — так в августе 2024-го высказался по поводу латвийских FPV-дронов украинский оператор БПЛА с позывным Hima.

В апреле 2024-го Латвию посетил с официальным визитом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который встретился в Риге с местной верхушкой. В ходе пресс-конференции премьер-министр Латвии Эвика Силиня рассказала, что дроны, которые её страна передала Киеву, «уже проверены, наши украинские коллеги признали, что они хороши в бою».

В Риге не только занимаются снабжением киевского режима, но и готовятся отражать атаки России на латвийские границы. Так, Латвия договорилась с Финляндией, Эстонией, Норвегией, Латвией, Литвой и Польшей о строительстве «антидронной стены».

План заключается в покрытии всей границы этих стран с Россией и Белоруссией техникой, способной обнаруживать и отражать военные беспилотники.

Специальный центр

В мае в пригороде Риги Марупе было введено в эксплуатацию новое предприятие по производству военных беспилотников, в его создание компания Eraser вложила более миллиона евро.

Когда работа над проектом только начиналась, в нём участвовали всего четыре человека. Сейчас команда насчитывает почти полсотни сотрудников, а само предприятие, как утверждается, способно выпускать тысячи беспилотников в год.

«Наши дроны способны нести тяжелые боеприпасы и уничтожать здания, танки и, конечно, живую силу. Боеприпасы мы не производим — этим занимаются наши партнёры», — сказал представитель Eraser Эдгар Гауручс.

В сентябре в Латвии заработал специализированный Центр компетенций дронов (ЦКД), содействующий более широкому использованию беспилотных систем в местной армии и развитию их производства.

Андрис Спрудс прогнозирует, что ЦКД со временем станет «международным центром европейского уровня». Организацию возглавил командир учебного центра латвийских ВВС майор Модрис Кайришс, которого называют одним из ведущих местных специалистов по боевым беспилотным системам.

В октябре в публичном пространстве появилась информация о том, что латвийские производители разработали дроны-перехватчики, прошедшие испытания на полигоне в Селии. Утверждается, что эти аппараты могут сбить беспилотник типа «Шахед» за пару минут.

«Дрон против дрона — на данный момент это самый эффективный способ сбить такого нарушителя воздушного пространства», — подчеркнул Спрудс. Об этих испытаниях известно, что в их ходе был сначала запущен в воздух «подопытный кролик» — дрон, по своим тактико-техническим характеристикам похожий на российские «Герани».

Эдгар Гауручс объяснял журналистам: «Наш дрон движется к цели со скоростью примерно 170 километров в час». Когда цель оказалась совсем близко, изображение на экране прервалось. Демонстрация была признана успешной.

При этом латвийские военные признали самыми лучшими разработки двух местных компаний — Belss и Origin Robotics, основанных совсем недавно.

«Дальность полёта нашего дрона составляет двадцать-тридцать километров. Что отличает наше решение от ракет: эта система может выполнять миссию повторно. Если цель вылетает из зоны приема радара, дрон-перехватчик может вернуться обратно», — пояснил технический директор ООО Origin Robotics Илья Невдах.

Сообщается, что дроны-перехватчики могут поступить в распоряжение Национальных вооружённых сил Латвии уже в ближайшие месяцы.

Специалисты Belss и Origin Robotics подчеркивают: главное отличие между привычными системами ПВО и дронами-перехватчиками заключается в том, что дроны могут точно идентифицировать летательный аппарат противника — они способны приблизиться, осмотреть непонятный летающий объект и затем его остановить.

«Этим системам нужно меньше людей, потому что они полностью автоматизированы. Если мы будем обучать и направлять все наши человеческие ресурсы на защиту восточного приграничья, мы потратим огромные ресурсы, и Россия добьётся своего: мы будем сжигать свои ресурсы», — отметил Модрис Кайришс.

Спрудс добавил, что в этом году в Латвии в развитие беспилотных систем инвестировано 50 млн евро, а в следующем году сумма удвоится.

«Сейчас Латвия является сверхдержавой в области дронов. Но ясно, что мы ни в коем случае не можем впадать в самодовольство. Мы не можем останавливаться, потому что технологии развиваются очень быстро», — сказал он и подчеркнул, что Рига рассматривает свои технологические достижения и в контексте помощи Украине.

Не только летательные, но и наземные

При этом в Латвии ведется развитие не только воздушных, но и наземных беспилотных систем. В марте компания Natrix, начавшая свою деятельность всего полтора года назад, сообщила, что ее наземные беспилотники уже используются в боевых условиях на Украине, где они получили «хорошие отзывы».

Среди основных функций этих машин, способных перевозить груз до двухсот килограммов, — доставка боеприпасов, снаряжения и продовольствия на те боевые позиции, куда трудно добраться человеку.

«Сейчас мы разрабатываем грузовой контейнер для транспортировки. Его называют last mile delivery, «доставка последней мили». Здесь можно складывать стандартные ящики НАТО для боеприпасов, воду, все необходимое», — рассказал соучредитель Natrix Гатис Вектиранс.

По его словам, уникальность машин, производимых Natrix, заключается в их компактности: «Пара крепких солдат может погрузить его в пикап, отвезти на место выполнения задания, выполнить задачу и вернуться».

На одном заряде аккумулятора аппарат может двигаться около четырех часов и преодолевать расстояние в 20 километров. Транспортное средство получает сигнал от пульта управления на расстоянии семи-восьми километров, но эту дистанцию можно увеличить, используя в качестве передатчика сигнала воздушный беспилотник.

На платформу можно устанавливать различное оборудование. В частности, Natrix протестировала возможность использования своего дрона для разминирования.

На данный момент выпущено свыше десятка таких роботов, и пять из них переданы украинским военным. По словам Вектиранса, этот опыт «бесценен», поскольку продукт тестируется в реальных боевых условиях.

«Они [украинцы] очень искренне и от души говорят, что делать, как улучшить. Это, конечно, пойдет на пользу нашим собственным силам безопасности», — говорит представитель компании. По его словам, Natrix способна производить намного больше дронов.

«В следующем году их может быть двести или триста. Мы также наращиваем свои производственные мощности. Мы можем значительно увеличить эти объемы, мы строим инфраструктуру для этого», — рассказал Кристап Пуке, председатель правления Natrix.

В дальнейшем компания планирует осваивать экспортные рынки — Скандинавию, Центральную и Восточную Европу.

В целом Латвия рассматривает налаженную на ее территории разработку и производство беспилотников как одну из своих главных — и немногочисленных — историй успеха. В Риге рассчитывают, что латвийские дроны не только принесут множество неприятностей русским на поле боя, но и дадут возможность неплохо заработать на международных рынках.