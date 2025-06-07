Новый «железный занавес» решили установить вдоль границы Евросоюза с Россией и Белоруссией представители Минобороны Литвы, Латвии, Эстонии и Польши. На днях на литовском военном полигоне Руднинкай этот масштабный проект по укреплению кордонов был анонсирован: указанные участники намерены заслониться от двух «стран-агрессоров» сплошной полосой заграждений, надолбов и минных полей.

Иван Шилов ИА Регнум

Этот план, в рамках которого объединяется «Балтийская линия обороны», договор о строительстве которой три балтийские микрогосударства подписали 19 января 2024 года, и польский проект «Восточный щит», предполагается воплотить в течение нескольких следующих лет.

Как полагают в Варшаве, Вильнюсе, Риге и Таллине, создаваемый ими «железный занавес» зафиксирует новую геополитическую реальность, в рамках которой Евросоюз останется во вражде с Москвой и Минском надолго, возможно на десятилетия.

Совещание четырех

Участники совещания в Руднинкай утверждают, что они стремятся к «обеспечению эффективного использования ресурсов и координации совместных действий» — и поэтому будут отгораживаться не порознь, а совместно. Общий объём инвестиций в строительство «Балтийской линии» и «Восточного щита» — не менее 11,35 млрд. долларов.

Деньги пойдут на развитие так называемых «средств контрмобильности» (препятствий для техники и войск), модернизацию пограничной инфраструктуры, внедрение новых технологий слежения и создание интегрированной системы обороны по всей восточной границе ЕС на глубину 20-40 км.

Проект охватит около 2300 км границы четырёх стран — обещано, что на всем этом протяжении будут созданы «современные оборонительные барьеры», установлены разнообразные системы наблюдения и разведки, средства радиоэлектронной борьбы, ПВО, противотанковые и противодесантные заграждения и другие инженерные сооружения.

Планируется, что активная фаза строительства и оснащения границы будет осуществляться до 2028 года, а с 2029-го начнется этап долгосрочного обслуживания и модернизации находящихся там систем.

На текущий момент в Литве, вблизи границ с Россией и Белоруссией, уже созданы двадцать семь так называемых «инженерных парков», где хранятся «зубы дракона», противотанковые ежи, мотки колючей проволоки и другие средства заграждения, пригодные для быстрого развёртывания. Ведется углубление мелиоративных канав, вдоль дорог засеваются лесные аллеи, упорядочиваются лесные массивы, находящиеся на расстоянии до двадцати километров от границы и вокруг основных и региональных дорог, укрепляются броды через Неман на границе с Россией.

Всего Вильнюс в течение десяти лет планирует вложить в «средства контрмобильности» 1,25 млрд. долларов — значительную часть из этих денег он планирует получить из структурных фондов ЕС. Кроме того, четверо компаньонов намерены зачерпнуть крупные суммы из общеевропейского проекта «Инициатива ЕС по восточной границе».

Поляки и прибалты настаивают, что «повышают сдерживающий и оборонный потенциал восточного фланга НАТО и ЕС». Поэтому звучит много трескучих заявлений о том, что если Евросоюз не даст денег на «укрепление границы» сейчас, то завтра может быть поздно.

«Оборона восточной границы — это не только региональная задача, но и общая ответственность всего Евросоюза. Мы призываем к скоординированной европейской поддержке и финансированию», — заявил замминистра обороны Литвы Томас Годляускас, представляя проект.

Пресс-конференция в Зилупе

Одной колючей проволокой дело не ограничивается.

В марте Литва, Латвия, Эстония и Польша анонсировали намерение выйти из Оттавской конвенции, известной как Договор о запрещении противопехотных мин. В заявлении обращалось внимание на якобы существенный рост военных угроз государствам, граничащим с Белоруссией и Россией. Было заявлено, что «важно укреплять сдерживающий и оборонный потенциал», а потомутребуется «засеять» приграничную полосу минами.

Население приграничных территорий впало в панику и его насилу успокоили заявлениями, что мины будут храниться на специальных складах и их выставят только «в случае непосредственной угрозы».

Недавно латвийский министр обороны Андрис Спрудс и командующий Национальными вооруженными силами Каспарс Пуданс побывали в приграничном городке Зилупе и ознакомились со строительством тамошнего участка «Балтийской линии обороны». Они провели там пресс-конференцию, чтобы рассказать о том, что уже было сделано и что предстоит сделать.

В общем за пять лет страна планирует потратить на реализацию этого плана 303 млн евро (45 млн из этой суммы будут потрачены в текущем году). Первые работы на латвийской границе начались 12 марта.

Как заявил Спрудс заявил, задача «Балтийской линии» заключается в том, чтобы «блокировать, перенаправлять и уничтожать потенциального противника, а также задержать его, чтобы Национальные вооруженные силы смогли среагировать и защитить страну». По его словам, если в настоящее время идет закупка и установка бетонных блоков, противотанковых ежей и тому подобных заграждений, то несколько позже начнется установка вдоль границы сенсоров разных разновидностей, а также размещение на приграничных территориях складов боеприпасов и мин.

Также близ границы предполагается разместить артиллерию.

Минобороны разработало законопроект, который позволит приобретать необходимые для «Балтийской линии обороны» материалы без применения стандартных процедур госзакупок. По словам Спрудса, документ позволит быстрее реализовать проект и не применять ряд требований по строительству и охране окружающей среды в приграничной зоне.

А поскольку армия намерена размещать оборонительные элементы не только вдоль самой границы, но и на глубине до 30 км от неё, Минобороны подготовило и законопроект, который позволит создавать сервитуты и использовать и частные участки. В целом, как отметил командующий НВС Пуданс, латвийские военные «активно работают над тем, чтобы максимально затруднить пересечение границы потенциальным противником».

В Латвии население приграничных районов тоже беспокоится насчет того, что теперь уже нельзя будет пойти в лес по грибы или ягоды без опасения подорваться на мине. С разъяснениями на этот счет выступил депутат Сейма, военный аналитик, полковник запаса Национальных вооруженных сил Игорь Раев. По его словам, мины не станут устанавливать прямо сейчас, но в случае чего решение об их установке может быть принято очень быстро. «Задача минирования — при конкретной военной угрозе не пустить противника на определенную территорию или заставить его двигаться в определенном направлении», — пояснил Раев.

Восстановление «кормушки»

Эстонские власти несколько отстают от других своих прибалтийских коллег — эстонцы начнут возводить сеть защитных укреплений возле границы с РФ лишь осенью текущего года.

Сначала планируется возвести опорный пункт из четырнадцати бункеров в северо-восточной части пограничной полосы и четыре бункера на юго-востоке зоны государственной границы Эстонии с РФ. Бетонные бункеры должны будут выдерживать попадание боеприпасов калибра 152 мм. Всего же предполагается построить до 600 бункеров, в том числе и на частных земельных участках.

«Против дронов бункеры мы не тестировали, но количества взрывчатки, которое использовалось при испытаниях, достаточно, чтобы обеспечить защиту от них. При установке бункеров мы учитываем опыт, полученный на Украине, где против беспилотников используются специальные сетки и средства, чтобы дрон не мог прямо попасть в бункер», — заявил представитель инженерных войск Эстонии Айнар Афанасьев.

Он пообещал, что в случае начала боевых действий эстонские военные начнут устанавливать в пограничной зоне мины, а также станут подрывать мосты и трубопроводы.

В свою очередь, глава эстонского правительства Кристен Михал пообещал, что строительство всей военной инфраструктуры на восточной границе будет завершено к 2026 году — и что для этих работ власти привлекут финансирование со стороны ЕС. В то же время создание пограничной системы обнаружения дронов завершится лишь в 2027 году — позже первоначально запланированного срока.

Кристен взвалил вину за это на одно из предыдущих правительств, работавшее еще в 2019 году. Дело в том, что проект укрепления границы с Россией эстонские власти приняли еще в 2015 году, когда у власти, как и сейчас находилась Партия реформ.

Но четырьмя годами позже тогдашний министр внутренних дел Март Хельме (глава Консервативной народной партии, ныне находящейся в оппозиции) заявил, что строительство приграничных укреплений превратилось в один большой «распил» средств — и привел тому убедительные доказательства.

После этого правительство, состоявшее тогда из представителей Центристской партии, Консервативной народной партии и «Отечества» постановило существенно сократить объем средств, выделенных на эти цели.

И вот сейчас возвратившаяся к власти Партия реформ винит своих предшественников в том, что они тогда остановили этот «распил».

Премьер-министр Михал обещает, что уж он то постарается, чтобы «оборонительный вал» на границе оказался максимально надежным. «Наша цель — использовать самые современные технические решения, чтобы обеспечить охрану границы без необходимости увеличивать количество пограничных постов», — подчеркнул он, отвечая на вопросы депутатов парламента.

В свою очередь Хельме, давно лишившийся министерского поста, уличает Михала и Партию реформ, что они за риторикой о «российской угрозе», вновь сделали себе неисчерпаемую «кормушку». По словам Хельме, гигантские средства, отчисляемые «на оборону», утекают сейчас в карманы лиц, близких правящей партии.

Отгородятся и от Украины

Раз процесс запущен, то использовать возможности освоить миллиарды нужно максимально.

Так что еще в мае прошлого года польский премьер-министр Дональд Туск объявил о программе возведения линии оборонительных укреплений «Восточный щит». Тогда премьер анонсировал планы фортификации 400-километрового участка вдоль границ с РФ и Белоруссией. Впоследствии польские власти увеличили предполагаемую протяженность линии укреплений до 800 км: там планируется выкопать рвы, разместить минные поля, установить противотанковые ежи, создать систему активного наблюдения.

Стоимость проекта оценивается в 2,5 млрд долларов.

Работы по установке первого участка с бетонными ежами на границе с РФ начались 1 ноября. Кроме того, в феврале 2025-го в рамках строительства «Восточного щита» в Варминско-Мазурском воеводстве, граничащем с Калининградской областью, было окончено формирование нового подразделения польской армии — 16-й ударной механизированной бригады. В её составе несколько тысяч солдат, а основу вооружения составляют колесные БТР Rosomak, танки К2 и ЗРК Poprad.

Однако в конце прошлого года стало известно кое-что ещё — тот же Туск сообщил, что «Восточный щит» будет распространен и на границу с Украиной.

«Наши действия будут также касаться защиты границы с Украиной — по другим причинам. Однако мы хотим, чтобы поляки чувствовали себя в безопасности на всем протяжении восточной границы», — туманно высказался польский премьер в ходе посещения первого возведенного участка линии фортификаций на границе с Калининградской областью РФ в селе Домбрувка.

Многих это известие искренне удивило — но на самом деле ничего поразительного тут нет. Еще совсем недавно Варшава позиционировала себя пламенным союзником Киева. Однако времена меняются — и поляки все больше воспринимают своего восточного соседа не союзником, а угрозой. Польские власти уже заранее понимают, что Украины не будет в НАТО. Они опасаются смены власти в Киеве, а также новой волны украинских беженцев — а потому считают полезным заблаговременно огородиться.

Как это всё поможет в случае настоящей войны и вообще каковы реальные шансы на то, что она случится — никто всерьез не раздумывает.

Так что пока приходится констатировать, что сильнее всего на данный момент от возводимых прибалтами и поляками фортификации страдает лесная фауна, доселе привыкшая свободно мигрировать из одной страны в другую. Но теперь былое раздолье закончилось — и регулярно приходят известия о гибели на колючей проволоке в приграничье лосей и прочего зверья…