В России развитие общественного транспорта уже давно перестало быть только технической задачей. Именно эту проблему президент Владимир Путин поставил в центр государственной политики. По его инициативе запущена масштабная программа обновления парка общественного транспорта в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Иван Шилов ИА Регнум

Цель чёткая и амбициозная: к 2030 году довести долю техники в нормативном состоянии до 85%, обновив более 40 тысяч единиц подвижного состава по всей стране.

Федеральная поддержка — десятки миллиардов рублей ежегодно через субсидии, льготный лизинг и прямые поставки. Главный принцип — полная опора на отечественную промышленность.

Новая колёсная база

А ведь еще 5–7 назад состояние городского транспорта внушало опасения. Парк автобусов, троллейбусов и трамваев был сильно изношен: средний возраст техники превышал 12–15 лет, а доля машин старше нормативного срока в отдельных субъектах доходила до 58%.

Поломки на линиях, теснота, отсутствие кондиционеров и низкая экологичность превращали обычную поездку на работу или учёбу в настоящее испытание.

Граждане жаловались на опоздания, аварийность и неудобства. Эксперты Минтранса и аналитики отмечали: без системного обновления мобильность в малых и средних городах будет только снижаться.

По итогам 2025 года 76% парка общественного транспорта в регионах находится в нормативном состоянии. Миллионы россиян ежедневно пользуются современными, безопасными и комфортными машинами.

Только за один 2025 год отечественные заводы выпустили почти 10 тысяч средних и больших автобусов и 8,2 тысячи малых.

С 2020 года в регионы поставлено свыше 20 тысяч единиц новой техники — от электробусов до современных трамваев. Обновление идёт не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в самых отдалённых уголках страны — от Бурятии до Калининграда.

Но это только база для обновления, которое стартует в 2026-м.

Современный и экологичный транспорт

Ключевым событием стало совещание с членами правительства 4 марта, которое Владимир Путин провёл по видеосвязи и специально посвятил его вопросам обновления парка общественного транспорта в регионах. Глава государства заслушал доклады вице-премьера Марата Хуснуллина и министра промышленности и торговли Антона Алиханова. Президент подчеркнул стратегическую важность темы и задал импульс для новых достижений.

«Понятно, что для промышленности дополнительные заказы, особенно сейчас, всегда благо. А для регионов обновление (общественного транспорта) — это одна из главных задач», — заявил Путин. Он отметил, что программа уже даёт ощутимый эффект и будет обязательно продолжена. «Работу, безусловно, продолжим по этому направлению», — добавил президент, подтвердив, что федеральная поддержка проекта остаётся на достойном уровне.

На совещании Путин потребовал от регионов не только получать новую технику, но и эффективно её эксплуатировать: развивать маршруты, внедрять цифровые системы оплаты и мониторинга, обеспечивать качественное обслуживание.

Особый акцент сделан на экологичный транспорт: электробусы и троллейбусы уже вышли на улицы десятков городов, снижая выбросы и повышая комфорт передвижения в любую погоду. До 1 октября 2026 года регионы должны представить обновлённые программы с конкретными показателями — это поручение президента прозвучало чётко.

Программа работает через проверенные механизмы: льготный лизинг ГТЛК (Государственной транспортной лизинговой компании), прямые субсидии и заказы российским предприятиям — Павловскому, Ликинскому, Тверскому, Волгодонскому и другим заводам. Всё это не только обновляет транспорт, но и даёт мощный импульс отечественному машиностроению. По данным ГТЛК, только в 2025 году перевозчикам из 32 регионов передали более 1,5 тысячи автобусов по льготным программам.

Социальный эффект

Эффект выходит далеко за рамки транспорта. Новые комфортные автобусы облегчают доступ к современным школам и детским садам, которые строятся рекордными темпами по всей стране. Родители спокойно отправляют детей в группу продлённого дня, зная, что транспорт ходит чётко и безопасно.

Качественный общественный транспорт напрямую поддерживает внутренний туризм: удобные маршруты к национальным паркам, горнолыжным курортам и достопримечательностям делают путешествия по России доступнее и популярнее.

А современные дороги, построенные и отремонтированные в рамках нацпроектов, позволяют новой технике работать эффективнее. В итоге по сравнению с 2018 годом количество пострадавших в ДТП сократилось на 26% — во многом благодаря обновлённому парку.

Социальный эффект происходящих преобразований огромен. Тысячи семей в малых городах получили возможность добираться до работы без пересадок. Пожилые люди отмечают удобные низкопольные салоны с пандусами.

Молодёжь ценит Wi-Fi и удобные зарядные устройства. Экономика получает новые рабочие места на заводах и в транспортных компаниях. В условиях выполнения задачи по достижению технологического лидерства дополнительные заказы на автобусы — это реальная поддержка промышленности.

Конечно, сложности остаются: в отдельных регионах ещё есть старые машины, а муниципалитеты иногда жалуются на расходы по содержанию новой техники.

Но президент чётко обозначил позицию: федеральная поддержка будет усилена, а регионы обязаны работать оперативно и результативно.

Совещание 4 марта 2026 года дало новый мощным импульс реформам, происходящим в стране. Путин ещё раз напомнил: комфортный и современный общественный транспорт — это не роскошь, а базовая потребность каждого гражданина. Именно поэтому работа над проектом идёт системно, под личным контролем главы государства.

Россия уверенно движется к тому, чтобы общественный транспорт стал настоящей визитной карточкой современного, удобного и технологичного государства. Каждый новый российский автобус на маршруте — это шаг к будущему, где комфорт и мобильность доступны всем: жителям и мегаполисов, и небольших районных центров. И нет сомнений, что поставленные президентом задачи будут выполнены в полном объёме.