Россия — страна огромных расстояний, где качество дорог и доступность регионов напрямую влияют на экономику, безопасность и качество жизни миллионов людей.

ИА Регнум

Руководство страны поставило две взаимосвязанные задачи. Во-первых, развивать дорожную сеть и инфраструктуру. И, во-вторых, развивать внутренний туризм. Всё это служит одной задаче — «повышению связности российской территории» (о чём неоднократно говорил президент) и, как следствие, большей сплочённости страны.

От статистики к реальным изменениям

Внешние вызовы не сбили намеченный курс — напротив, 2025 год стал рекордным по темпам развития транспортной сети.

Построено, отремонтировано и реконструировано 28 тысяч километров дорог. На региональных и межмуниципальных трассах работы завершены на 57% (при плане 55%), по опорной сети — на 76% (при плане 70,5%).

Эти цифры напрямую влияют на сбережения жизней граждан: по сравнению с 2018 годом количество пострадавших в ДТП сократилось на 26%, здоровье сохранили более 300 тысяч человек, число погибших уменьшилось на 23,5%.

Эти данные были представлены 4 марта на совещании правительства с участием президента Владимира Путина.

«Россия развивается и обновляется. Строительство жилья, инфраструктуры и дорог идёт рекордными темпами, улучшая качество жизни для миллионов россиян», — отметил глава государства.

Президент ещё в октябре 2025 года на профильном совещании поставил задачу: к 2030 году довести до нормативного состояния не менее 85% федеральных трасс, опорных дорог и дорог крупнейших городских агломераций, а долю обновлённых региональных дорог — до 60%.

При этом работы должны вестись с применением современных технологий и высоких экологических стандартов.

«Всё для того, чтобы развить туризм»

Параллельно ускоренными темпами развивается туристическая отрасль. В 2025 году внутренние турпоездки выросли на 4%, въездной туризм — на 12%.

Только за зимний сезон россияне совершили 32 млн путешествий по стране. Растёт популярность активного отдыха — походов, восхождений. Для безопасности туристов уже аттестовано 6 тысяч инструкторов-проводников.

Ещё в 2024-м Минэкономразвития отмечало новый тренд: ключевым «жанром» внутренних путешествий становится автотуризм. Тенденция такова, что до трети внутренних поездок по стране — это путешествия на машинах.

Аналитики туристического рынка отмечают, что спрос на короткие поездки выходного дня (например, из Москвы по ближайшим городам Золотого кольца) ежегодно увеличивается на 5–6% — и 2025-й не стал исключением. Эксперты связывают тренд с развитием автотуризма.

Государство оказывает системную поддержку турбизнесу. По национальному проекту построено 10 тысяч номеров в модульных гостиницах, 344 отеля на 73 тысячи номеров получили льготные кредиты. Профинансировано создание 22 аквапарков, 15 горнолыжных курортов и 4 парков развлечений. Регионы получили 8,5 млрд рублей единой субсидии на локальные точки притяжения. Нулевой НДС для гостиниц продлён до 2030 года.

Владимир Путин неоднократно называл развитие внутреннего туризма одним из приоритетов долгосрочной стратегии развития страны. Ещё в 2024 году он заявил: «Будем всё делать для того, чтобы внутренний туризм развивать дальше». А в 2025 году подчеркнул необходимость увеличить вклад туризма в ВВП и довести число ежегодных путешествий по России до 140 миллионов к 2030-му.

Развитие дорог и туризма происходит в тесной связке. Именно хорошие трассы открывают регионы для автотуристов. На том же октябрьском совещании 2025 года президент прямо сказал: «От дорог зависят не только перевозки, но и рост автомобильного туризма в России».

Обновлённые участки М-4, М-11, М-12 уже дали мощный импульс экономике. Каждый километр новой дороги к туристическому объекту увеличивает поток на 10–15% в радиусе маршрута. Семьи теперь спокойно едут на выходные в национальные парки, малый бизнес получает гостей круглый год, а регионы — дополнительные доходы и рабочие места.

На совещании 4 марта 2026 года эта логика была подтверждена в полном объёме. Хотя основная тема касалась обновления общественного транспорта (где 76% парка уже находится в нормативном состоянии), президент напомнил: системное обновление инфраструктуры продолжается и будет расширяться, охватывая каждый населённый пункт. Поручения даны жёсткие, финансирование обеспечено, контроль — на самом высоком уровне.

Что дальше

К 2030 году планируется довести долю дорог в нормативном состоянии до 85%, а количество внутренних туристических поездок — до 140 миллионов в год. Продолжается работа над туристическими маршрутами: только в 2025 году обновлено более 400 участков протяжённостью свыше 2000 км. Государство создаёт комфортные и доступные условия для отдыха — от модульных отелей до горнолыжных комплексов.

Развитие дорожной инфраструктуры и внутреннего туризма — это не два отдельных направления, а единый механизм укрепления единства страны.

Дороги дают физическую связность, туризм — экономическую и эмоциональную. Вместе они делают Россию по-настоящему единой, давая возможность узнать родную страну каждому гражданину: от Калининграда до Владивостока.

Итоги 2025 года и поручения, озвученные на совещании 4 марта, показывают: озвученные цели не просто амбициозны — они достижимы. Главное — сохранить набранный темп. Тогда уже через несколько лет путешествовать по России на машине или автобусе станет так же естественно и легко, как поездом или самолётом. А современные дороги и гостеприимные регионы станут визитной карточкой сильной, открытой и комфортной страны.