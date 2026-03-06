В Иркутске открыли новое здание школы №58 — о чём сообщила местная и общероссийская пресса. Причина и в том, что это самая большая школа в Приангарье (уже в апреле она примет 1,5 тысячи учеников), и в том, что готовность лично проверил Владимир Путин.

Global Look Press

«Вместе с директором новой иркутской школы № 58 имени 80-летия Великой Победы Алексеем Александровичем Тугариным доложили президенту и членам правительства РФ о готовности учреждения к запуску», — сообщил жителям региона иркутский губернатор Игорь Кобзев.

Глава области пояснил президенту: появилась не просто школа в шаговой доступности для жителей самого большого микрорайона Иркутска. Создана связка с профучилищами — тут же, рядом находятся аграрный и автомобильный техникум и колледж железнодорожного транспорта.

В самой школе появятся инженерный, естественно-научный классы и гуманитарный классы, над которыми взяли шефство соответственно иркутский авиазавод «Яковлев», компания «Фармасинтез» и региональный филиал столичного ВГИКа, рассказал главе государства директор новой школы Алексей Тугарин.

Неудивительно, что региональный руководитель и глава государства проявили интерес к открытию школы в Сибири (хотя, казалось бы, 1,5 тысячи новых учебных мест в Иркутске — это «капля в море», за последние четыре года в России создано 4 млн новых мест).

Президент держит на особом контроле развитие образования всех уровней — среднего, среднего профессионального, высшего — как залога развития России. Путин напомнил:

«С 2019 года на модернизацию образовательной инфраструктуры, школ и детских садов в рамках целого ряда государственных программ и проектов только из федерального бюджета было направлено порядка 940 миллиардов рублей. За счёт этих средств в том числе построено более 1700 новых зданий школ. В результате создано свыше миллиона учебных мест».

Участие президента в приёмке школы в Восточной Сибири — это лишь один из многочисленных примеров внимания Путина к «перезагрузке» отечественной системы образования.

О том, как этот стратегически важный вопрос решается в общем и целом, шла речь на прошедшем 4 марта заседании правительства с участием главы государства.

И отметим — с участием представителей регионов. Помимо Иркутской области, на связи находились Оренбург, Владимир, Екатеринбург.

«Здесь успешно реализованы востребованные проекты в сфере образования, построены новые, хорошо оснащённые здания школ и детских садов. Некоторые из них уже ведут свою деятельность, другие будут открыты в ближайшее время», — отметил Путин.

Особый взгляд на учителя

В январе 2000 года, принимая государственное «хозяйство», и. о. премьер-министра Владимир Путин подчеркнул, выступая на Всероссийском совещании работников образования: возрождение России немыслимо без нового взгляда на учителя.

Восстановление обнищавшей и во многом разрушенной постсоветской школы новый лидер России начал с заботы о материальном благополучии педагогов (тогда зарплату бюджетникам повысили в 1,2 раза) — и с начала борьбы за спасение их учеников. Сейчас уже стирается из памяти, что в конце 1990-х до 80% наркоманов были молодыми людьми, страну захлестнула героиновая эпидемия.

За прошедшие четверть века страна далеко ушла от этой опасной черты, преодолены многие социальные бедствия. Но то, что развитие России невозможно без особого взгляда на учителей и школу, осталось лейтмотивом в политике нашего руководства.

«Обязательно продолжим системно заниматься улучшением материально-технической базы учреждений всех уровней системы образования: строить и обновлять здания школ и детских садов, создавать качественные образовательные пространства, оснащать их современным оборудованием, — подчеркнул президент на заседании правительства 4 марта 2026 года.

Темпы строительства школ и детсадов несопоставимы с 2000 годом, но и вышли на уровень самых благополучных советских лет — 1960–80-х. По поручению президента в 2025-м было построено свыше 1,6 тысячи школ, сообщил в конце прошлого года профильный вице-премьер Дмитрий Чернышенко. И темпы будут только наращиваться.

Школы в Иркутской, Владимирской, Оренбургской областях и по всей стране превращаются в учебные научные центры и экспериментальные лаборатории с самым современным оборудованием, они находятся на прямой связи и с вузами, и даже с будущими работодателями.

Что само по себе меняет облик среднего образования и привлекает ребят к освоению новых, интересных и полезных для дальнейшей жизни знаний — а не к деструктивным «увлечениям».

«Ботаника» как залог жизненного успеха

«Новый взгляд на учителя» подразумевает и современный подход к подготовке педагогов. «Важно укреплять коллективы образовательных организаций, повышать квалификацию и профессиональные навыки учителей, педагогов, наставников, в том числе в области информационных технологий», — дал поручение Путин.

Учителя должны «успевать» за молодёжью, которая всё чаще выбирает точные предметы и освоение высоких технологий. Показательно, что 36,5% старшеклассников выбрали профильными предметами математику и естественно-научные дисциплины (то есть ту самую «ботанику», которая 25–30 назад считалась абсолютно бесперспективной, в отличие от менеджмента и бухучёта).

По итогам 2025-го стало известно, что наши школьники завоевали 44 золотые медали на международных олимпиадах по биологии, физике, математике, химии — и многие из ребят готовятся посвятить себя фундаментальной науке, которая едва не ушла в прошлое из-за «утечки мозгов».

Как сообщил президенту на совещании 4 марта глава Минпросвещения Сергей Кравцов, Россия в тройке мировых лидеров по международным олимпиадам. В том числе — по такой сугубо прикладной дисциплине, как IT-технологии.

То есть по тому предмету, который стал «рядовым» в наших средних профучилищах.

Уже не «ПТУ без перспектив»

В современной России возрождена — на новом уровне — существовавшая в советские времена система профессионального образования и профориентации. Если в недавнем прошлом «попасть в ПТУ» было синонимом жизненного неуспеха, то сейчас работодатели «отрывают с руками» выпускников лицеев, колледжей и техникумов.

И государство идёт навстречу — руководство поручило Министерству просвещения разработать новую Стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в РФ на период до 2030 года, которая была принята в прошлом году.

К концу 2025-го в 86 регионах к федеральному проекту «Профессионалитет» присоединились 1,5 тыс. колледжей и техникумов, которые готовят специалистов для 24 отраслей экономики — от машиностроения, IT и химической промышленности до медицины, туризма и креативной индустрии.

Меры властей по ориентации образования на запросы экономики уже приносит плоды. По результатам опроса работодателей, проведенного Институтом развития профессионального образования, 87% компаний чаще берут на работу именно выпускников колледжей и техникумов

Но и этого недостаточно.

На заседании правительства 4 марта Путин поставил задачу:

«Среди других приоритетов с учётом растущего спроса компаний на квалифицированных рабочих, специалистов — модернизация техникумов и колледжей, комплексная перезагрузка всей системы среднего профессионального образования».

Эта перезагрузка программ подразумевает, что программы и среднего, и высшего образования должны быть адаптированы под запросы национальной экономики, наших предприятий, бизнеса.

Позаботиться о родителях школьников

То, что открытая в иркутском спальном районе большая, новая и современная школа находится в считаных шагах от дома, — это тоже «типичная история». Решение демографической проблемы, поддержка молодых семей с детьми, строительство домов и квартир (более 180 млн кв. метров жилой недвижимости только за прошлый год) и поддержка образования — те вопросы, которые власть решает в связке, комплексно.

Строительство и благоустройство жилья и сопутствующей инфраструктуры идет очень быстрыми темпами, невзирая ни на какие внешние обстоятельства.

Если строятся новые районы, там нельзя обойтись без детсадов и школ. Только за прошлый год и только в Москве было заложено более полутора десятков новых детских садиков за бюджетный и внебюджетный счёт.

Как напомнил Путин на заседании правительства, с прошлого года стартовала программа модернизации зданий детских садов — уже отремонтировано 267 таких объектов на 47 тысяч мест в общей сложности.

«Безусловно, будем и дальше вести эту работу, повышать доступность дошкольного обучения, чтобы у семей, родителей, молодых мам появилось больше возможностей и для рождения, и для воспитания детей, и для построения профессиональной карьеры ребёнка», — подчеркнул президент.

Президент обратил внимание властей на местах — от губернаторов до муниципальных глав «на то, что графики работы детских садов, групп продлённого дня в школах должны быть выстроены с учётом режима занятости работающих родителей».

О том, как выполнена эта поставленная президентом задача, властям предстоит отчитаться уже в июне на высшем уровне — на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам. Адаптировать дошкольную и школьную систему под потребности не только работодателей, но и (в первую очередь) с учётом нужд молодых семей — это стратегическое задание. О чём президент и напомнил на заседании правительства.