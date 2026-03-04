4 марта президент Владимир Путин выступил на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД. Встреча была посвящена подведению итогов работы правоохранителей за прошлый год и обсуждению приоритетных задач на 2026-й.

Кристина Соловьёва/РИА Новости

Объективные данные подтверждают, что сотрудники органов внутренних дел в 2025 году смогли добиться положительных результатов, отметил глава государства.

Он уточнил: в подавляющем большинстве российских регионов (в 80 субъектах федерации), во всех федеральных округах — удалось добиться сокращения числа преступлений. Снизилось количество рецидивов.

По данным, которые МВД представило в феврале, краж в 2025-м стало меньше на 9,2% в сравнении с 2024 годом (и это самый низкий показатель с 2008-го). Число грабежей уменьшилось, соответственно, на 18%. Случаев умышленного причинения вреда здоровью меньше на 11%.

«Серьёзное внимание следует уделить борьбе с киберпреступлениями. В прошлом году их общее количество сократилось, в том числе в отношении наиболее уязвимой социальной группы — наших граждан старшего возраста, пенсионеров», — подчеркнул Путин.

Статистика МВД свидетельствует: киберпреступлений в 2025-м было на 12% меньше, чем годом ранее.

Органы внутренних дел ведут интенсивную работу, решая одну из самых актуальных задач — борьбу с экономическими преступлениями, констатировал глава государства.

Президент отметил, что органы МВД достигли серьёзных успехов сразу по нескольким направлениям. Это крайне важно для укрепления безопасности любой страны, указал Путин.

«А для нашей страны, для России сегодня с её бесконечным многообразием и со всем, что происходит на внешнем контуре, важно вдвойне, втройне, приобретает особое общенациональное значение и по некоторым направлениям вашей деятельности сопоставимо с событиями, которые происходят на линии боевого соприкосновения», — подчеркнул президент.

Учитывая внешние угрозы нашей стране и сложную обстановку в мире, работа, которую предстоит проделать правоохранителям, становится критически важной. Президент поставил несколько приоритетных задач. Это: наращивание борьбы с нелегальной миграцией и с криминалом в Сети, «умная и гибкая работа» в противодействии экстремизму, серьёзное наступление на наркобизнес.

Борьба за будущее страны

Органы внутренних дел должны уделить большее внимание предотвращению вовлечения молодёжи в преступность — на это Путин обратил особое внимание.

«Практика показывает, что молодых людей нередко целенаправленно втягивают в преступную деятельность, вербуют в криминальную среду, — указал президент. — Почти половина — 45% — подростков совершили противоправные деяния в групповых формах соучастия».

Президент дал понять: борьба с криминализацией молодёжной среды становится общенациональной приоритетной задачей. Путин дал задание — оперативно выявлять и наказывать преступников, которые используют несовершеннолетних.

Подспорьем для органов МВД стали новые нормы УК, которые упомянул глава государства:

«На защиту детей от вовлечения, в частности, в диверсионную, террористическую деятельность направлены прошлогодние изменения в Уголовном кодексе. Подстрекатели и организаторы подобных преступлений, толкающие подростков на их совершение, теперь будут нести наказание вплоть до пожизненного заключения».

Не меньшую тревогу общества вызывают участившиеся инциденты в школах и колледжах с участием подростков.

«МВД совместно с другими правоохранительными органами необходимо значительно усилить акцент на профилактику и предотвращение подобных преступлений», — поручил Путин.

Антикриминальная профилактика — задача не только для МВД.

Подростков, в том числе с проблемами в семьях, важно вовлекать в волонтёрское движение, в занятия спортом, в работу молодёжных общественных объединений, отметил Путин. Он подчеркнул: следует «делать всё, чтобы помочь ребятам не допустить трагическую ошибку, найти себя в жизни, преодолеть трудности, реализовать свой талант, способности, которые есть у каждого».

Над решением этой общенациональной задачи должны работать и власти всех уровней, от муниципальных до федеральных, добавил лидер страны.

С передовой — на внутренний фронт

Учитывая серьёзность поставленных задач, в сжатые сроки должна быть решена проблема некомплекта личного состава МВД, которую упомянул Путин.

«Здесь нужны, безусловно, системные решения, — подчеркнул глава государства. — В том числе речь идёт и о повышении уровня материального и социального обеспечения сотрудников — все прекрасно это понимают».

Но для того, чтобы сделать работу правоохранителей более эффективной, недостаточно одного повышения зарплат и социальных гарантий. Президент вёл речь и о качественном укреплении кадров.

«Одним из важнейших вариантов пополнения личного состава является привлечение на службу ветеранов специальной военной операции. С их боевым опытом, психологической и физической закалкой они способны серьёзно укрепить ряды МВД», — подчеркнул Путин и добавил:

Прошу активнее вести подбор таких кандидатов на имеющиеся вакансии».

Обращаясь к руководству МВД, Путин сравнил борьбу на внутреннем фронте с работой на передовой СВО. Отсюда и указание президента: укреплять ряды полиции людьми, прошедшими военные испытания.

Две важнейшие задачи

Органам внутренних дел, укреплённым ветеранскими кадрами, предстоит вести борьбу с двумя серьёзнейшими вызовами. Первый — незаконная миграция и преступность, связанная с этой «серой зоной». Руководство страны уже приняло несколько кардинальных мер, для того чтобы работа с приезжими стала более эффективной.

Весной 2025-го на базе профильного главка была создана Миграционная служба МВД, в октябре президент утвердил новую Концепцию государственной миграционной политики. О том, что принимаемые властью меры работают, свидетельствует полицейская статистика, озвученная на расширенном заседании коллегии министерства.

На 85% выросло число иностранных граждан, которых МВД привлекло за уклонение от выезда из России, на 25% стало больше мигрантов, которым аннулировали разрешения на пребывание и/или сократили его срок. В 2025-м было депортировано на 15% больше нелегалов, а за организацию незаконного въезда привлечено на 28% больше.

Фиктивные браки и разводы ради оформления вида на жительство, по сути, перестали работать — в 2025-м правоохранители стали почти в 20 раз чаще выявлять такие схемы и аннулировать ВНЖ.

Но эти меры — лишь база для дальнейшей работы. «На новый уровень должна выйти борьба с незаконной миграцией», — поставил задачу Путин. Он подчеркнул, что серьёзным подспорьем должна стать новая Миграционная служба.

«Конечно, мы прекрасно понимаем, что работа велась и до этого, но всё-таки в последнее время и сам статус этой службы, и принимаемые здесь решения должны дать, на мой взгляд, уже в целом дают, определённый результат, так же как и принятая осенью прошлого года Концепция государственной миграционной политики», — указал президент.

Вторая важная задача — усиление противодействия экстремизму, причём в приоритете находится борьба с русофобией.

«Комплексная, системная, современная, можно сказать, умная и гибкая работа необходима и в борьбе с экстремизмом. За последний год количество преступлений экстремистской направленности тоже, к сожалению, выросло», — констатировал Путин.

«Задача МВД — жёстко пресекать любые проявления русофобии, ксенофобии, религиозной вражды, расширять профилактическую работу в этой сфере, оперативно выявлять тех, кто стремится раскачать ситуацию в России, в нашем обществе», — дал задание президент.