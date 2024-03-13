Материалы с тегом «Криминал»
Усть-Лабинский суд удовлетворил ходатайство об УДО Шакро Молодого
Усть-Лабинский суд Краснодарского края в ходе закрытого заседания удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Захария Калашова (Шакро Молодого), передаёт 13 марта Telegram-канал «112». Суд одобрил прошение об условно-досрочном освобождении криминального авторитета. Главная причина —...
13 марта 2024
Конфликт в люберецком кафе закончился стрельбой
Пять человек госпитализировали после конфликта, который произошёл в кафе в подмосковном городе Люберцы, сообщили 9 марта в пресс-службе подмосковного управления МВД. Инцидент произошёл 9 марта на Комсомольском проспекте. У кафе возник конфликт, прогремело несколько выстрелов «из предметов...
9 марта 2024
В Москве женщина пыталась убить сына, наняв киллера через подругу
В Москве задержали женщину, пытавшуюся организовать убийство сына, и её сообщницу, сообщили 24 января в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России. Женщина обратилась к своей знакомой с просьбой подыскать киллера для убийства сына. Обе женщины испытывали к нему личную...
24 января 2024
Школьник после ссоры в лифте порезал ножом соседа на юго-западе Москвы
В Москве школьник нанёс соседу по подъезду ножевое ранение, сообщил 23 января РЕН ТВ. Инцидент произошёл на 15-м этаже многоквартирного дома. Конфликт начался ещё в лифте. Десятилетний мальчик ехал вместе с братом. Сосед, которого они не знали, вступил в конфликт с детьми. «На 15-м этаже мужчина...
23 января 2024
Полицейского с бывшей женой нашли мёртвыми под окнами дома в Москве
Под окнами многоэтажки на западе Москвы нашли тела сотрудника полиции и его бывшей жены, сообщили 8 января в правоохранительных органах. Трупы с характерными при падении с высоты повреждениями нашли 7 января во Внуково на Рассказовской улице. Погибший — инспектор ДПС, правоохранители устанавливают...
8 января 2024
При стрельбе у ТЦ в Лос-Анджелесе погиб человек
Один человек погиб и четверо пострадали при стрельбе рядом с торговым центром в Лос-Анджелесе в США, сообщили 16 декабря в городской полиции. Выстрелы прогремели накануне, 15 декабря, на улице Эль-Сегундо-Бульвар. Тяжёлое ранение получил чернокожий 32-летний мужчина, скончавшийся позже в больнице...
16 декабря 2023
Как сериал «Слово пацана» может повлиять на современную молодёжь
Криминальный сериал с «ностальгическим» оттенком — об истории молодёжных группировок Казани конца 1980-х — оказался не только одним из самых популярных шоу сезона, но и элементом актуальной политики. 4 декабря глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась в Следственный комитет и...
5 декабря 2023
В Стамбуле задержали одного из главарей российской ОПГ
В Стамбуле задержали участника российской организованной преступной группировки (ОПГ) Шамиля Амирова. Об этом 3 декабря сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая. «Шамиль Амиров, один из руководителей организованной преступной группировки «Воры в законе» был схвачен в ходе операции...
3 декабря 2023
Наследники «Химпрома»: украинский след в подмосковной наркосети
Из двух регионов России 29 ноября почти синхронно пришли сообщения о задержании наркодилеров с достаточно крупными партиями мефедрона — синтетического вещества из класса амфетаминов. В Екатеринбурге патрульно-постовая служба арестовала «закладчика» с крупной партией. Одновременно астраханские...
29 ноября 2023
В Орловской области группа мужчин похитила 16-летнюю девушку
В Орловской области два работника РЖД и их приятель похитили 16-летнюю девушку и повезли в Краснодарский край. Об этом ИА Регнум сообщил источник в правоохранительных органах. По предварительной версии, инцидент произошёл днём 21 ноября в селе Заречье Новосильского района. Молодая девушка...
24 ноября 2023
На востоке Москвы в котловане у теплотрассы обнаружили человеческие останки
На востоке Москвы были обнаружены человеческие останки в котловане у теплотрассы. Об этом ИА Регнум сообщил источник. По предварительной информации, в полицию обратились работники службы безопасности объекта по ремонту и замене труб теплотрассы. Приехавшие на место правоохранители обнаружили...
21 ноября 2023
В Мурманской области мать избила до смерти 11-месячного ребёнка
В городе Апатиты Мурманской области мать избила до смерти 11-месячного сына. Об этом сообщил 20 ноября источник ИА Регнум. Рано утром 20 ноября на выезде бригады скорой помощи фельдшером была констатирована смерть 11-месячного ребёнка. По предварительной информации, вечером 19 ноября 21-летняя мать...
20 ноября 2023
Авторитета «Васю Бандита» экстрадируют из Албании в Россию
Суд в Албании утвердил экстрадицию из страны Игоря Кокунова, который известен в криминальной среде как авторитет «Вася Бандит». Об этом стало известно 15 ноября. В России мужчину обвиняют в занятии высокого положения в преступной иерархии. В 2022 году он бежал из-под домашнего ареста, в августе...
15 ноября 2023
«Создавал ложное впечатление». Два сигнала в деле блогера Аяза Шабутдинова
Российские следователи продолжают охоту за «продавцами воздуха» или «инфоцыганами» — так в народе называются блогеры, которые занимаются не только рекламой в интернете, но и продают различные курсы по личному успеху. Правда, вплоть до сегодняшнего дня претензии правоохранителей касались в основном...
7 ноября 2023
Фальшивого «мафиози» вернут в российскую армию из Азербайджана
Задержание несовершеннолетнего хулигана в Азербайджане вызвало необычно серьезный резонанс в России — вплоть до того, что вопрос об инциденте был задан пресс-секретарю Кремля Дмитрию Пескову. Задержанный 18-летний Турал Мамедов — российский гражданин азербайджанского происхождения, бежавший на...
4 ноября 2023
В Петербурге задержали группу мужчин, устроивших розыгрыш в форме ОМОНа
В Петербурге были задержаны лжесиловики, которые днём ранее разыграли арест гостей на коуч-встрече. Об этом сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Telegram-канале. В публикации сказано, что организаторы мероприятия заказали «маски-шоу», чтобы разыграть участников...
29 октября 2023
СК возбудил дело после инцидента с детьми мигрантов в Валдае
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после инцидента в валдайской школе, когда ребёнок мигрантов пригрозил школьнице убийством. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Новгородской области. «В связи с общественным резонансом произошедшего и необходимостью досконального установления...
новость часа
28 октября 2023
Ростовчанин бросил на пол и ударил ребёнка, побившего его сына
В Зимовниковском районе Ростовской области мужчина бросил на пол и ударил по голове семилетнего школьника. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону. По данным правоохранительных органов, во время тренировки между 49-летним мужчиной и школьником произошёл конфликт, во время которого...
26 октября 2023
Блогер Елена Блиновская обжаловала продление домашнего ареста
Представитель защиты блогера Елены Блиновской, которую обвинили в неуплате налогов на 918 млн рублей, подала апелляционную жалобу на продление обвиняемой срока домашнего ареста, попросив изменить ей меру пресечения на более мягкую. Об этом сообщила адвокат Наталия Сальникова. «Мы подали...
26 октября 2023
Изъятое Испанией «скифское золото» с Украины может оказаться подделкой
Скифские «древности», изъятые в Испании у украинцев, не могут быть подлинными сокровищами, сообщили 25 октября обозреватели американской газеты The New York Times Издание рассказывает, что испанская полиция конфисковала золотые монеты, предположительно, принадлежавшие греко-скифским артефактам...
25 октября 2023