Материалы с тегом «Кибербезопасность»
Специалист рассказал, как и для чего мошенники заполучают голоса жертв
Злоумышленники стремятся завладеть оригиналами голосов людей, чтобы при помощи технологий генерировать просьбы к их родственникам для незаконного получения денег. Об этом 11 марта ИА Регнум заявил директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» ГК «Солар» Олег Седов. По его...
11 марта 2024
Россиян предупредили о попытках мошенников получить образцы голосов
Мошенники стали чаще просить своих потенциальных жертв прислать голосовое сообщение, чтобы в дальнейшем использовать образец голоса для незаконного получения денег. Об этом руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян сообщил 11 марта агентству «Прайм». По его словам, для того...
11 марта 2024
Власти Украины попросили помощи у Запада по обеспечению кибербезопасности
Межведомственную группу сформировало правительство Украины с целью привлечения международной помощи для обеспечения кибербезопасности. Об этом сообщил 8 марта представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук. «Создана межведомственная рабочая группа по вопросам привлечения международной...
новость часа
8 марта 2024
Дипломат Тяжлова раскрыла подробности обучения хакеров на Украине
Специалисты киберкомандования США и киберсил ЕС проводят на Украине обучение хакеров, заявила представитель России Ирина Тяжлова на седьмой сессии Рабочей группы открытого состава ООН по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и самих ИКТ...
6 марта 2024
Эксперт предупредил о взломе смартфонов через фейковые приложения банков
Мошенники используют поддельные банковские приложения не только для воровства средств со счетов, но и для дистанционного управления смартфонами граждан, сообщил журналистам директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев. По его словам, злоумышленники, получая доступ к устройству...
27 февраля 2024
В США и Великобритании сообщили о ликвидации группировки хакеров LockBit
Операцию по ликвидации хакерской группировки LockBit провели совместно национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании, Федеральное бюро расследований (ФБР) США и ряд других силовых структур. Об этом 19 февраля сообщило агентство Bloomberg. Уточняется, что на сайте группировки...
новость часа
20 февраля 2024
Эксперт рассказал, как не стать жертвой фишинга
Чтобы не стать жертвой фишинга пользователям необходимо повышать свою финансовую и компьютерную грамотность. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум высказал руководитель сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA группы компаний «Солар» Александр Вураско. «К сожалению, нет универсального...
16 февраля 2024
«Я хочу тебе помочь»: как Украина подталкивает детей в России к терроризму
Детям нужно рассказывать о провокациях со стороны злоумышленников, которые подталкивают несовершеннолетних к совершению опасных действий, а также об опасности общения с незнакомыми людьми через интернет и по телефону. Об этом корреспонденту ИА Регнум 14 февраля заявил руководитель общественного...
новость часа
15 февраля 2024
Набиуллина назвала главную задачу года в ЦБ
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что одной из приоритетных задач на 2024 год стала борьба с кредитным мошенничеством. Согласно статистике, которую она привела, каждый четвёртый рубль, похищенный из банка, — это заёмные средства. «Действительно, нужно концентрироваться на приоритетных...
14 февраля 2024
Набиуллина заявила, что угроза кибербезопасности будет только нарастать
Угроза кибербезопасности будет только нарастать. Об этом 14 февраля заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на форуме «Кибербезопасность в финансах». Она отметила, что доля возмещения средств людям, пострадавшим от кибермошенничества, выросла с 4,4 до 8,7%. «Да, увеличилось...
14 февраля 2024
Роскомнадзор выявил утечку 510 млн записей о россиянах с начала 2024 года
Более 510 млн записей о российских гражданах попали в Сеть с начала года в результате утечек. Об этом сообщили 13 февраля в пресс-службе Роскомнадзора. «С начала 2024 года Роскомнадзор выявил 19 фактов утечек персональных данных, в Сеть попали более 510 млн записей», — цитирует сообщение ТАСС. В...
13 февраля 2024
Хакеры более 600 млн раз атаковали «Госуслуги» в 2023 году
Киберпреступники в 2023 году провели более 600 млн DDoS-атак на портал «Госуслуги». Как рассказал вице-президент «Ростелекома» Игорь Ляпунов на Дне госуслуг на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, они носили массовый характер, но их удалось отразить. «Это более 600 млн массовых DDoS-атак ёмкостью...
11 февраля 2024
Совбез заявил о 200 тысячах мощных кибератак на Россию за прошлый год
Информационную инфраструктуру России постоянно атакуют хакеры, только в течение 2023 года было около 200 тысяч мощных кибератак, заявил 7 февраля начальник департамента проблем безопасности в информационной сфере аппарата Совета безопасности Алексей Петров на заседании форума «Иннофорум-2024»...
7 февраля 2024
В России предложили дисквалифицировать зампредов банков за утечки данных
В России разрабатывают документ, направленный на предотвращение утечки информации из крупнейших кредитных организаций. Законопроект, который предусматривает отстранение топ-менеджеров банков от занимаемой должности на десять лет за неоднократную утечку данных, подготовил Банк России. Об этом...
22 января 2024
Microsoft заявила о взломе учётных записей руководства хакерами из России
Американская корпорация Microsoft, не имея доказательств, выдвинула обвинения в адрес России о якобы поддержке киберпреступников. Об этом 19 января сообщила пресс-служба компании. Утверждается, что 12 января сотрудники безопасности Microsoft обнаружили атаку на свои корпоративные системы...
20 января 2024
Эксперты сообщили о 240 млн номеров телефонов, утекших в Сеть
В 2023 году произошло свыше 290 утечек, в результате которых мошенники получили доступ к 240 млн уникальных телефонных номеров и 123 млн e-mail-адресов российских пользователей. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на исследование сервиса разведки уязвимостей и утечек данных DLBI. По данным...
17 января 2024
Генпрокуратура Казахстана подтвердила экстрадицию хакера Кислицина в Россию
Генеральная прокуратура Казахстана подтвердила, что обвиняемый в хакерстве и вымогательстве сотрудник IT-компании F. A. C. C. T. Никита Кислицин экстрадирован в Россию. «21 первого декабря 2023 года в установленном порядке произведена передача Кислицина представителям российских правоохранительных...
3 января 2024
Россиян предупредили об активизации мошенников перед Новым годом
В преддверии новогодних праздников мошенники стали чаще использовать схему со взломом аккаунтов пользователей мессенджеров и просить у знакомых жертв деньги. Как заявили эксперты, злоумышленники пользуются рассеянностью людей, погружённых в предпраздничную суматоху. Об этом 26 декабря сообщило «РИА...
26 декабря 2023
Совбез РФ: ряд российских объектов подвергся кибератакам из-за рубежа
В течение года иностранные спецслужбы неоднократно пытались устроить кибератаки на российские ресурсы, сообщили 25 декабря в Совбезе России. Участники заседания Межведомственной комиссии Совбеза по информационной безопасности 25 декабря рассматривали вопрос о состоянии этой сферы в 2023 году и о...
25 декабря 2023
The Mirror признали виновными во взломе телефона принца Гарри
Сын короля Великобритании Карла III принц Гарри заявил, что его телефон более 15 лет прослушивался журналистами. Он сказал об этом 15 декабря во время дачи показаний в Высоком суде Лондона, рассматривающем его иск принца против британского таблоида The Mirror. По его мнению, это могло происходить...
15 декабря 2023